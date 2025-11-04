Из Гонконга в Берн: как диссиденты продолжают оппонировать Пекину

Столкнувшись с усиливающимся давлением со стороны Пекина, демократические активисты из Гонконга ищут убежище за границей — в частности, в Швейцарии. Keystone/ALEX HOFFORD

Столкнувшись с усиливающимся давлением со стороны Пекина, демократические активисты из Гонконга ищут убежище за границей — в частности, в Швейцарии.

13 минут

На первый взгляд, Швейцария — не самое очевидное убежище для гонконгских демократических активистов, бежавших от преследований со стороны материкового Китая. В Конфедерации живёт всего чуть больше одной тысячи выходцев из этой бывшей британской колонии, а вот в Великобританию, США и Канаду за последние пять лет уехали сотни тысяч гонконгцев.

Швейцарские власти не стали вводить для них специальные гуманитарные визы, не усмотрели они оснований и для запуска ускоренной процедуры получения вида на жительство по примеру других стран, сделавших это после резкого ужесточения политического режима в Гонконге. Тем не менее в 2025 году международная правозащитная организация Amnesty International выбрала именно Берн в качестве своего официально зарегистрированного Центра, координирующего работу на гонконгском направлении.

Это произошло после того, как она была вынуждена закрыть свои офисы в самом ГонконгеВнешняя ссылка, сославшись на то, что после вступления в силу так называемого «Закона о национальной безопасности», допускающего произвольные обыски, аресты и судебные преследования, сотрудникам Amnesty International начала угрожать прямая и непосредственная опасность. Решение разместить новый офис именно в Швейцарии эта организация обосновала доверием к её правовой системе, обеспечивающей защиту личных данных, политической стабильностью и принципами верховенства права, лежащими в основе швейцарской государственной модели.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Внешняя политика Насколько китайские шпионы активны в Швейцарии? Этот контент был опубликован на Активную разведывательную деятельность в Европе ведут не только российские, но и китайские шпионы. Читать далее Насколько китайские шпионы активны в Швейцарии?

При этом деятельность недавно созданного подразделения Amnesty International Hong Kong Overseas (AIHKO)Внешняя ссылка, первой структуры, полностью сформированной в изгнании, координируют активисты гонконгской диаспоры в Австралии, Канаде, на Тайване, в Великобритании и США. Независимая правозащитная организация Thomson Reuters Foundation, специализирующаяся на вопросах защиты свободы слова и СМИ, опубликовала год назад текст (PDFВнешняя ссылка) под названием «Защита данных: руководство для благотворительных и неправительственных организаций», в котором подчёркивается, что Китай активно применяет за рубежом, с целью преследования и запугивания своих политических оппонентов не имеющие аналогов технологии цифрового мониторинга.

Швейцария не входит в Европейский союз, но начиная с 2023 года она фактически начала выполнять нормы Общего регламента ЕС по защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR), который считается мировым стандартом в сфере обеспечения конфиденциальности информации. Согласно этим требованиям, организации, работающие в Швейцарии, обязаны заранее интегрировать меры защиты данных в свои системы и сервисы, кроме того, не допускается, без предварительного согласия пользователей, сбор информации, не имеющей прямого отношения к их деятельности.

Для сравнения: в марте 2025 года президент Дональд Трамп подписал Executive Order 14168 Stopping Waste, Fraud, and Abuse by Eliminating Information Silos, направленный на централизацию и упрощение систем обмена данными между федеральными ведомствами, обязывающий их пересмотреть свои внутренние нормы и правила, регулирующие доступ к не засекреченным правительственным данным, устранив лишние барьеры на пути межведомственного взаимодействия. По замыслу Белого дома, это должно повысить эффективность управления, однако организация Human Rights Watch раскритиковала эту инициативу, отметив, что действующее в США законодательство о защите частной жизни, принятое ещё аж в 1970-х годах, «не отвечает современным требованиям в области конфиденциальности».

Реформа канадского законодательства, регулирующего порядок защиты цифровых данных, зашла в тупик из-за политических разногласий, а Великобритания в этом году столкнулась с резкой критикой со стороны правозащитников в связи с принятием в стране «Закона об использовании данных и о порядке доступа к персональным данным» (Data Use and Access Act). Этот документ, который был призван в теории упростить законодательное регулирование в этой сфере, по мнению экспертов, напротив, ослабляет существующие механизмы защиты конфиденциальной цифровой информации.

Также по теме:

Показать больше

Показать больше Международная Женева Как Китай подгоняет идею прав человека под свои интересы Этот контент был опубликован на Пекин намерен активно продвигать своё собственное видение того, что есть права человека, подстроив всю систему ООН под свой авторитарный режим. Читать далее Как Китай подгоняет идею прав человека под свои интересы

Европейская правозащитная организация European Digital Rights, EDRi призвала Европейский союз не следовать примеру Лондона. По её оценкам, он намеренно отказывается от современных стандартов в области безопасности цифровых данных, на создание и на внедрение которых было потрачено столько сил и времени.

Компания OpenAI фиксирует китайскую активность в интернете

Необходимость эффективной защиты личных цифровых данных становится всё более насущной, особенно в ситуации, когда инструменты на базе искусственного интеллекта все активнее используются недемократическими режимами, в том числе Китаем, для слежки и запугивания диссидентов, даже находящихся за пределами страны. Так, компания OpenAI, создатель популярного чат-бота ChatGPT, сообщила Внешняя ссылкав феврале 2025 года, что Китай использовал её технологии для разработки собственной системы искусственного интеллекта, автоматически собирающей и анализирующей публикации в западных социальных сетях, содержащие критику режима.

Хронология: демократия в Гонконге. SWI swissinfo.ch

По словам представителей OpenAI, это был первый документально подтверждённый случай подобного использования Китаем западных технологий. Эта американская компания также отметила, что с целью создания англоязычных постов в соцсетях, направленных против китайских диссидентов, применялись и другие цифровые инструменты американского производства. Используя весь этот потенциал Пекин последовательно усиливает давление на правозащитников, вынужденных бежать и работать за границей. Активисты, покинувшие Гонконг, создают организации в изгнании, но они все равно продолжают сталкиваться с преследованием, угрозами и попытками запугивания. Нередко под удар попадают их семьи, оставшиеся в Гонконге.

Так, член правления Amnesty International Hong Kong Overseas (AIHKO) Джоуи Сиу (Joey Siu) находится в официальном розыске по обвинению в «сговоре с иностранными государствами или внешними силами», а такой «сговор» является, де, нарушением положений нового действующего в Гонконге «Закона о национальной безопасности». За информацию о ней объявлено вознаграждение в размере одного миллиона гонконгских долларов (около 102 000 франков). В январе 2025 года Джоуи Сиу получила на свой адрес электронное письмо с предложением оформить «страховку на случай несчастного случая и на случай необходимости покрытия расходов на похороны в случае смерти» — по её словам, это была очевидная попытка запугивания.

В мае полиция Гонконга арестовала отца и брата Анны Квок (Anna Kwok), исполнительного директора базирующейся в США демократической организации Hong Kong Democracy Council (HKDC). Их заподозрили в «попытке распоряжаться средствами и активами, принадлежащими лицу, объявленному в розыск», то есть самой Анны Квок, которая давно живёт за пределами Гонконга и активно выступает за демократические реформы.

Прекратили работать в Гонконге

В августе Кармен Лау (Carmen Lau), переехавшая в Великобританию в 2021 году и работающая старшим специалистом по международной правозащитной деятельности в организации Hong Kong Democracy Council (HKDC), рассказала нам, что британская полиция просила её «избегать участия в публичных мероприятиях», включая разного рода протестные акции, что, по ее оценкам, равноценно принуждению к самоцензуре. Как сообщила газета The Guardian, соседи Кармен Лау уже получили анонимные письма с предложением вознаграждения в 100 000 фунтов стерлингов (около 106 000 франков) за сведения о её передвижениях или за содействие в её задержании.

Кармен Лау и другие активисты были вынуждены покинуть Гонконг после того, как в 2020 году Пекин своей волей в обход местных властей продавил новый «Закон о национальной безопасности», фактически приравнявший любую форму публичного протеста и несогласия к преступлению. Этот шаг стал ответом на длившиеся в Гонконге несколько месяцев протесты против еще одного закона, инициированного Пекином, на сей раз «Закона об экстрадиции», который позволял отдавать граждан Гонконга под суд в материковом Китае. Изначально демонстранты требовали лишь отмены этого закона, но со временем протесты переросли в широкое движение за демократические права.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Международная Женева Диссидентам небезопасно даже в Женеве Этот контент был опубликован на Авторитарные режимы преследуют своих оппонентов и в Женеве. Швейцария почти никак на это не реагирует. Читать далее Диссидентам небезопасно даже в Женеве

Размытые формулировки нового «Закона о национальной безопасности» вызвали у сотрудников гонконгского отделения Amnesty International опасения перед возможным уголовным преследованием — «стало невозможно понять, какие действия могут привести к санкциям». Организация подверглась жёсткой критике в про-пекинских СМИ, включая издание Ta Kung Pao, на страницах которого её сотрудников обвиняли в «сговоре с иностранными силами» и называли «агентами западных правительств», якобы «стремящимися дестабилизировать регион».

В результате в 2021 году Amnesty International закрыла оба своих офиса в Гонконге. И это был не единичный случай. Как отмечает эксперт Университета Лидса (University of Leeds) Майкл Мо (Michael Mo), с момента включения в июне 2020 года «Закона о национальной безопасности» в так называемый «Основной закон» (Basic Law), выполняющий роль де-факто конституции Гонконга, на острове прекратили свою работу около шести десятков правозащитных гражданских организаций. По данным Amnesty International, общее число неправительственных организаций и независимых СМИ, которые закрылись или были вынуждены покинуть территорию Гонконга, уже превысило одну сотню.

Изгнанники не сдаются, несмотря на угрозы

В их числе находится и Hong Kong Democracy Council (HKDC), работающий в США, и организация Hong Kong Watch, базирующаяся в Великобритании. Эти организации постоянно расширяют свои международные связи, поддерживают контакты с гонконгской диаспорой, документируют нарушения прав человека и стараются донести все эти факты до мировой общественности. Но даже находясь в изгнании, активисты все равно опасаются преследований со стороны Пекина. Большинство тех, с кем связывался портал SWI swissinfo.ch, отказывались говорить открыто и называть свои имена.

«Сейчас не самое подходящее время брать интервью у гонконгцев, живущих в изгнании за границей, — рассказал нам один из собеседников, попросивший не раскрывать его имени. — Многие предпочитают молчать и не привлекать к себе лишнего внимания. Решаются говорить публично только те, чьи семьи уже покинули Гонконг». В мае 2025 года телеканал BBC сообщил, что Иннес Танг (Innes Tang), Внешняя ссылкапрокитайский активист из Гонконга, уже сдавший властям десятки людей, обвинив их в нарушении положений «Закона о национальной безопасности», намерен переехать в Швейцарию и открыть здесь своё СМИ. Однако, как установил портал SWI swissinfo.ch, пока этого официально не произошло.

Показать больше

Показать больше Швейцарская дипломатия Как Китай следит за тибетской и уйгурской диаспорами в Швейцарии Этот контент был опубликован на Исследование показывает, как Китай запугивает тибетцев и уйгуров в Швейцарии. Как на это отреагирует швейцарское правительство? Читать далее Как Китай следит за тибетской и уйгурской диаспорами в Швейцарии

По данным BBC, Иннес Танг регулярно приезжает в Женеву, где выступает на площадках ООН, представляя официальную позицию Китая по Гонконгу. «Я опасаюсь, что некоторые китайские или гонконгские граждане, живущие в Швейцарии, могут прицельно собирать информацию о тех, кто участвует здесь в демократических инициативах, обвиняя нас в нарушении „Закона о национальной безопасности“ и передавать потом эти данные властям», — говорит живущий в Швейцарии Джеймс Сан* (James Sun).

Он, например, принимал участие в акции «Солидарность с Гонконгом — нет экстрадиции в Китай», прошедшей в 2019 году у здания консульства КНР в Цюрихе. Джеймс Сан — один из тех, кто избегает обсуждать гонконгскую политику даже в социальных сетях. Тем не менее он воспринимает появление правозащитных структур в изгнании — таких, как офисы Amnesty International в Швейцарии и в других странах — как возможность объединить и усилить голоса жителей Гонконга. «Я тоже не намерен молчать вечно», — указал он в заключение.

*По просьбе собеседника в тексте использован псевдоним.

Показать больше

Показать больше Внешняя политика Наша рассылка по теме Внешняя политика Швейцария в меняющемся мире. Присоединяйся к нам, начни наблюдать за внешней политикой Швейцарии и ее развитием. Читать далее Наша рассылка по теме Внешняя политика

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch