Итоговая декларация саммита в Швейцарии без консенсуса?

Итоговая декларация саммита в Швейцарии без консенсуса? Keystone Pool / Michael Buholzer

По словам канцлера Австрии Карла Нехаммера, итоговая декларация конференции по Украине в Швейцарии на горе Бюргеншток, вероятно, не будет подписана всеми её участниками.

2 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Ukraine peace summit: final declaration likely to lack full consensus Оригинал Читать далее Ukraine peace summit: final declaration likely to lack full consensus

«Но это вопрос дипломатических тонкостей, например, отдельных слов, на основную же общую позицию это никак не повлияет», — указал К. Нехаммер в кулуарах саммита в воскресенье 16 июня 2024 года. «Вот почему я не очень беспокоюсь, если даже если не все (участники саммита) подпишутся (под декларацией прямо) сейчас.

На вопрос о масштабах последующей конференции также пока трудно ответить. Вполне возможно, что до того, как Россия также займет место за столом переговоров, придется провести еще одну конференцию в другом формате. Мы действительно должны рассматривать это (мирное урегулирование) в качестве (длительного) процесса».

Двухдневная конференция по Украине в Швейцарии на Бюргенштоке с участием представителей 92 государств и восьми международных организаций завершится в воскресенье днем 16 июня 2024 года. По ее итогам будет опубликована итоговая декларация.

Показать больше

Показать больше Конференция по Украине стремится к «справедливому миру» Этот контент был опубликован на Участники саммита усиливают давление на Москву с целью мотивировать ее присоединиться к мирному процессу. Читать далее Конференция по Украине стремится к «справедливому миру»

В проекте, который был предоставлен, в частности, информационным агентствам Ansa и Reuters, в тексте Россия обозначается в качестве виновника войны в Украине, приведшей к огромным человеческим страданиям и разрушениям. Текст также требует вернуть Киеву контроль над Запорожской атомной электростанцией и доступ к своим гаваням, например, на Черном море.

Показать больше

Показать больше Украинки надеются на конкретные результаты на Бюргенштоке Этот контент был опубликован на Пока на Бюргенштоке обсуждается мировая политика, украинцы надеются на конкретные результаты. Читать далее Украинки надеются на конкретные результаты на Бюргенштоке

Все украинские военнопленные должны быть освобождены, а дети, депортированные из Украины, должны быть возвращены на родину. Угроза применения ядерного оружия против Украины во время войны недопустима. Для достижения мира необходимо участие всех сторон. Принимающие стороны, Швейцария и Украина, надеются, что решение о проведении дальнейшей мирной конференции будет принято до конца текущего года.

Показать больше

Показать больше Подписаться на рассылку бюллетеня новостей Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Читать далее Подписаться на рассылку бюллетеня новостей