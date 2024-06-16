Итоговая декларация саммита в Швейцарии без консенсуса?
По словам канцлера Австрии Карла Нехаммера, итоговая декларация конференции по Украине в Швейцарии на горе Бюргеншток, вероятно, не будет подписана всеми её участниками.
«Но это вопрос дипломатических тонкостей, например, отдельных слов, на основную же общую позицию это никак не повлияет», — указал К. Нехаммер в кулуарах саммита в воскресенье 16 июня 2024 года. «Вот почему я не очень беспокоюсь, если даже если не все (участники саммита) подпишутся (под декларацией прямо) сейчас.
На вопрос о масштабах последующей конференции также пока трудно ответить. Вполне возможно, что до того, как Россия также займет место за столом переговоров, придется провести еще одну конференцию в другом формате. Мы действительно должны рассматривать это (мирное урегулирование) в качестве (длительного) процесса».
Двухдневная конференция по Украине в Швейцарии на Бюргенштоке с участием представителей 92 государств и восьми международных организаций завершится в воскресенье днем 16 июня 2024 года. По ее итогам будет опубликована итоговая декларация.
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Конференция по Украине стремится к «справедливому миру»
В проекте, который был предоставлен, в частности, информационным агентствам Ansa и Reuters, в тексте Россия обозначается в качестве виновника войны в Украине, приведшей к огромным человеческим страданиям и разрушениям. Текст также требует вернуть Киеву контроль над Запорожской атомной электростанцией и доступ к своим гаваням, например, на Черном море.
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Украинки надеются на конкретные результаты на Бюргенштоке
Все украинские военнопленные должны быть освобождены, а дети, депортированные из Украины, должны быть возвращены на родину. Угроза применения ядерного оружия против Украины во время войны недопустима. Для достижения мира необходимо участие всех сторон. Принимающие стороны, Швейцария и Украина, надеются, что решение о проведении дальнейшей мирной конференции будет принято до конца текущего года.
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