Китайский механизм посредничества: альтернатива Западу?

Предложенный Китаем механизм посредничества только углубляет раскол между Западом и остальным миром. (AP Photo/Eugene Hoshiko)

Напомним, что, как сообщило Министерство иностранных дел Китая, 30 мая 2025 года в Гонконге состоялась церемония создания Международной организации по посредничеству (IOMed). В ней приняли участие представители 85 стран Азии, Африки, Латинской Америки и Европы. Конвенцию о создании этого механизма подписали в итоге чуть более 30 государств. По имеющимся сообщениям, единственными европейскими подписантами стали Сербия и Беларусь.

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Вопрос о том, будет ли китайская инициатива воспринята как стремление снизить степень международной напряженности или как попытка подорвать позиции западных конкурентов, остается открытым, пусть даже участие Швейцарии в церемонии запуска работающего под руководством Пекина глобального механизма посредничества и придало этому событию дополнительный вес.

Планы у Китая масштабные: создать ни много ни мало, как надеется Пекин, первый в мире орган по урегулированию международных споров посредством механизма медиации / посредничестваВнешняя ссылка. Реакция на эту инициативу пока лишь подчёркивает разрыв между Западом и странами, которые надеются увидеть в лице экономического гиганта, каким стал Китай, противовес доминированию Первого мира.

Возможности и сомнения

Некоторые наблюдатели видят в этом проекте совершенно новые возможности. Приглашённый Китаем на церемонию его запуска министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис (Ignazio Cassis) заявил, что его страна всегда поддерживает инициативы, предлагающие «прагматичные решения» в рамках стабильного международного порядка. Другие считают, что новый механизм, сосредоточенный на исключительно добровольных соглашениях, сможет разблокировать многие затянувшиеся конфликты, особенно когда привычные правовые механизмы так и остались неэффективными, и дать больше возможностей странам, чьи голоса недостаточно представлены на мировой арене.

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Тем не менее остаётся открытым вопрос, сможет ли Китай, находящийся с Западом в весьма напряжённых отношениях, убедить как можно больше стран поддержать его план, доказав им, что Пекин вовсе не стремится подменить собой существующие арбитражные суды, созданные его геополитическими конкурентами. «Многие государства мира не хотят становиться на чью-либо сторону, — говорит эксперт Синью Юань из Geneva Graduate Institute. — Поэтому они вполне могут пойти на подписание такого соглашения, даже инициированного Китаем и пусть даже этот шаг и будет воспринят как их сближение с Пекином».

Как сообщает издание South China Morning Post со ссылкой на государственное агентство Синьхуа, Постоянный комитет всекитайского собрания народных представителей утвердил Конвенцию о создании IOMed 27 июня 2025 г. При этом Пекин заявил, например, что он даже не намерен передавать в юрисдикцию нового органа арбитражные процедуры, уже ведущиеся под эгидой ВТО. Хотя полный список стран-учредителей официально ещё не опубликован, Дана Ландау (Dana Landau), старший научный сотрудник Швейцарского фонда мира Swisspeace, сообщила, что в Гонконге эту конвенцию подписали 33 страны.

Геополитический контекст

Присутствие Швейцарии, имеющей более чем вековой опыт посредничества в международных спорах, помогло придать мероприятию дополнительный вес. Однако большинство подписантов IOMed представляют собой так называемый «Глобальный Юг», термин, который сейчас многими используется как альтернатива понятию «третий мир», и объединяющий страны с относительно низким уровнем доходов на душу населения. Многие из этих стран имеют за плечами ещё и колониальную историю. Как отмечает Дана Ландау, Швейцария и другие страны, традиционно участвующие в мирном урегулировании конфликтов и споров, сталкиваются сейчас на международной арене с воистину тектоническими сдвигами.

Иньяцио Кассис (Ignazio Cassis) заявил, что его страна всегда поддерживает инициативы, предлагающие «прагматичные решения» в рамках стабильного международного порядка. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved

«Они значительно усложнили Швейцарии условия реализации посреднических проектов», — подчеркнула она. Пекин же продвигает механизм IOMed в качестве альтернативного инструмента разрешения споров, а также конфликтов между государствами с одной стороны и гражданами других стран с другой стороны, включая иностранных инвесторов. По замыслу инициаторов, новый орган также займётся и международными торгово-экономическими спорами, передаваемыми на рассмотрение этого механизма по взаимному согласию сторон.

Конкуренция за право определять новый международный порядок

Скептики рассматривают этот проект как часть общей долгосрочной стратегии Пекина по расширению сферы своего влияния и по продвижению альтернатив существующему международному порядку, сформированному западными странами. В этот контекст вписываются и зарубежные инвестиции Китая, и программа инфраструктурного кредитования «Один пояс, Один путь», и кооперация с Россией в период ее войны против Украины, а также попытки продвижения китайского юаня в качестве альтернативы доллару в рамках международной торговли.

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«Создание механизма IOMed сигнализирует о новой фазе дипломатической стратегии Китая в качестве великой державы, — написал Хироюки Акита (Hiroyuki Akita) обозреватель газеты Nikkei и автор ряда монографий об отношениях США, Японии и Китая, в своей аналитической статье, опубликованной 15 июня 2025 года. — Если усилия Китая по строительству параллельного мирового порядка продолжат набирать обороты, то глобальный раскол лишь обострится». Штаб-квартира IOMed будет располагаться в Гонконге в здании бывшего полицейского участка колониальной эпохи.

Правительство Гонконга заявило при этом, что этот новый орган будет работать «на равных» и с Международным судом ООН, и с Постоянной палатой третейского суда в Гаге (Permanent Court of Arbitration, PCA). При этом в 2016 году Китай отклонил решение PCA, поддержавшей территориальные претензии Филиппин в Южно-Китайском море. Китай отказался участвовать в этом разбирательстве, сославшись на ключевую статью Конвенции ООН по морскому праву, которая якобы исключала рассмотрение подобных споров в таком формате. Однако трибунал со своей стороны аргументацию Пекина не принял.

Женева славится своими давними миротворческими и дипломатическими традициями. Keystone / Laurent Gillieron

«Действия Китая в области прав человека, ситуация в Южно-Китайском море, а также другие вопросы, включая пограничные споры и игнорирование международных решений, вызывают у международной общественности всё большое беспокойство», — заявила порталу Swissinfo эксперт по китайской внешней политике и сотрудница Брукингского института Юн Сун (Yun Sun). Этот исследовательский институт, основанный в 1916 году и находящийся в Вашингтоне, специализируется на общественных науках, муниципальном управлении, внешней политике и мировой экономике.

По словам Ю Сун, именно неудовлетворительный для Китая арбитраж 2016 годаВнешняя ссылка и стал одной из причин появления механизма IOMed. «Нет никаких гарантий, что другие страны воспримут его в качестве справедливого, беспристрастного и объективного органа», — написала Ю Сун в материале на сайте этого института 6 июня 2025 года. Китайские же официальные лица утверждают, что новый орган лишь дополняет уже существующие арбитражные механизмы.

«Механизм IOMed — это полезное дополнение к уже существующим институтам и методам разрешения споров», — заявила Сунь Цзинь (Sun Jin), курирующая создание IOMed в Департаменте договоров и права Министерства иностранных дел Китая, в ответ на запрос. А Синью Юань добавляет, что страны «Глобального Юга» вполне могут быть склонны присоединиться к новой структуре, поскольку они считают, что Китай настроен к ним более благожелательно, а их интересы недостаточно представлены в существующих мировых структурах и институтах.

Дисбаланс представительства и дальнейшие перспективы

Как сообщает Международный центр по урегулированию инвестиционных споров Всемирного банка (International Centre for Settlement of Investment Disputes), в 2022 году почти две трети арбитражных судей, посредников и членов специальных комитетов, назначенных для рассмотрения спорных сюжетов, были выходцами из Западной Европы или Северной Америки. Между тем, по данным того же Всемирного банка и Международного валютного фонда, совокупный экономический вес этих регионов в 2022 году составлял менее половины мирового ВВП, или около трети по паритету покупательной способности.

Так или иначе, без более широкой международной поддержки китайское посредничество вряд ли сможет преодолеть тот самый геополитический раскол, который сам факт создания IOMed уже высветил довольно отчетливо. Как резюмировала Юн Сун в своей статье для Brookings Institution, одного из ведущих центров США, специализирующегося на международной политике, экономике и безопасности, если IOMed благодаря своему уникальному местоположению и правовой базе действительно окажется эффективным инструментом посредничества, то тогда он и в самом деле станет конкурентом существующих международных арбитражных механизмов. Но окончательный вердикт пока ещё далеко не вынесен».

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.

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