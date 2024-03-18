Китай будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии?

Швейцария совместно с Украиной планирует провести «мирную конференцию высокого уровня». В центре внимания её участников будет будущее Украины и так называемая «формула мира». KEYSTONE

Китай пока не исключает возможности своего участия в саммите по Украине, который запланировала Швейцария. «Мы внимательно следим за конференцией по Украине, которую организует Швейцария, и изучаем возможность участия в ней», — заявил в понедельник 18 марта 2024 года посол Китая в Швейцарии Ван Шитин (Wang Shihting) в интервью газете Neue Zürcher Zeitung.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en China is considering taking part in the Ukraine peace conference Оригинал Читать далее China is considering taking part in the Ukraine peace conference

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Никаких более конкретных деталей он пока не сообщил, однако, как подчеркнул китайский дипломат, Пекин выступает за продвижение проекта мирных переговоров и всегда был настроен на это. Посол подтвердил, что стратегия Китая всегда была направлена на дипломатическое завершение конфликта. «Необходимо уважать территориальный суверенитет всех стран и придерживаться Устава ООН», — указал посол.

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По его мнению, стремиться к тому, чтобы положить конец войне, обязаны все стороны. «Необходимо предотвратить дальнейшее усугубление кризиса или даже выход его из-под контроля», — подчеркнул Ван Шитин. Напомним, что Швейцария совместно с Украиной планирует провести «мирную конференцию высокого уровня». В центре внимания её участников будет будущее Украины и так называемая «формула мира» с планом из десяти пунктов по прекращению агрессивной войны России, представленная Владимиром Зеленским.

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Настоящими мирными переговорами эта конференция не будет по причине отсутствия России. Китай официально приглашен к участию в этой конференции. Пекин считается союзником России, и «коллективный Запад» надеется, что сможет повлиять на Москву через Пекин. Четыре предыдущие встречи по «формуле мира» служили в первую очередь целям поддержания диалога среди союзников Украины. Россия до сих пор постоянно отвергала рассматривать «мирную формулу» в качестве «нереалистичного» плана.

Мирный план, на котором настаивает украинский президент Владимир Зеленский, предусматривает, в частности, немедленный вывод всех российских войск со всех оккупированных украинских территорий. Кроме того, план включает в себя освобождение всех военнопленных и судебное преследование российских политиков и военных, участвовавших в войне и совершивших военные преступления.

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