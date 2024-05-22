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Конференцию по Украине в Швейцарии будут охранять 4 000 солдат

Swiss army during training exercise.
С целью обеспечения безопасности конференции по Украине могут быть задействованы до 4 000 военнослужащих швейцарских Вооруженных сил. © Keystone / Martial Trezzini

С целью обеспечения безопасности гостей и участников мирной конференции по Украине на курорте Бюргеншток в июне 2024 года могут быть задействованы до 4 000 военнослужащих швейцарских Вооруженных сил.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Кроме того, на время проведения конференции будет ограничено использование воздушного пространства над курортом. Такое решение было принято Федеральным советом (кабмином Швейцарии) в среду 22 мая 2024 года. Относительно большое количество военнослужащих Вооруженных сил, привлеченных для охраны конференции, объясняется сложным рельефом местности в районе Бюргенштока и собственно политическими масштабами события. На это Федеральный совет указал в своем пресс-релизе, на который ссылается телеканал SRFВнешняя ссылка. Другая важная причина — значительное количество объектов, которые нужно будет поставить под усиленную охрану.

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Правительство планирует задействовать более 2 000 военнослужащих, поэтому свое согласие на это должен будет дать парламент страны. Поскольку времени до конференции остается мало, то Федеральный совет представит парламенту полноценный отчет с изложением условий и итогов этой миссии только осенью 2024 года. Использование воздушного пространства в районе Бюргенштока также будет на время конференции ограничено. По словам правительства, эта мера необходима из-за большого количества высокопоставленных гостей, имеющих статус неприкосновенности и находящихся под защитой международного права.

Мирная конференция по Украине пройдет в отеле Bürgenstock над Фирвальдштетским озером в центральной части Швейцарии. Этот роскошный курорт принимал предыдущие мирные переговоры по Судану (2002) и Кипру (2004).
Этот роскошный курорт в прошлом уже принимал конференции высокого уровня, в частности переговоры по урегулированию в Судане (2002) и консультации по объединению Кипра (2004) накануне расширения ЕС на восток. Alamy Stock Photo/Credit: Mats Silvan / Alamy Stock Photo

Воздушное пространство будет ограничено для визуальных полетов (то есть не по приборам), для некоммерческих полетов по приборам и для БПЛА. Участвовать в обеспечении безопасности саммита будут Федеральное Ведомство гражданской обороны (Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS), Федеральное Ведомство по вопросам кибербезопасности (Bundesamt für Cybersicherheit BACS), которое во время конференции будет в режиме реального времени отслеживать текущую ситуацию с киберугрозами, а также Федеральная разведывательная служба (NDB). Она будет отвечать за раннее обнаружение угроз и их предотвращение.

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