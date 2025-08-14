The Swiss voice in the world since 1935
Швейцарская демократия
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Новости
Внешняя политика

Население Швейцарии не готово идти на уступки США

Новые пошлины США могут ударить по экономике, но большинство швейцарцев выступают против любых уступок Вашингтону: данные ННИ YouGov.
Новые пошлины США могут ударить по экономике, но большинство швейцарцев выступают против любых уступок Вашингтону: данные ННИ YouGov. Keystone-SDA

Свежие данные НИИ YouGov показывают: большинство швейцарцев не готовы идти на уступки Вашингтону, даже если это повлечёт за собой ощутимый экономический ущерб. Для Федерального совета (правительства) это означает крайне ограниченное пространство для манёвра в тарифном споре с США.

2 минут
Keystone-SDA
Почти две трети респондентов считают, что страна должна «выдержать давление» и «не соглашаться на условия США», даже ценой введения 39-процентных пошлин на экспорт. Лишь четверть (25%) опрошенных готова «поступиться принципами» ради сохранения беспошлинного доступа к американскому рынку.

Две трети участников опроса прогнозируют серьёзный ущерб экономике, но при этом демонстрируют готовность «пойти на этот риск». Данный парадокс — осознание перспективы потерь при одновременном отказе от компромисса — указывает на преобладание у людей ценностей независимости и политического суверенитета над экономическим прагматизмом.

Швейцария редко оказывается на острие глобальных торговых конфликтов. Ещё реже она становится мишенью штрафных мер со стороны своего ключевого партнёра.

Тарифы Трампа и пределы швейцарской автономии

Этот контент был опубликован на Швейцария редко оказывается на острие глобальных торговых конфликтов. Ещё реже она становится мишенью штрафных мер со стороны своего ключевого партнёра.

Половина респондентов также считают, что Швейцария должна сильнее опираться на товары «отечественного производителя», даже если следствием этого шага станет перспектива увеличения внутренних розничных цен.

По вопросам прямых инвестиций в США общество Швейцарии настроено сдержанно: 41% выступают против увеличения вложений, лишь 15% — за. По большинству этих аспектов в политическом поле страны сохраняется консенсус. Однако идея усиления сотрудничества с Европейским союзом в качестве альтернативы связям с США разделила респондентов на два лагеря.

Экономический редактор телерадиокомпании SRF Ян Бауманн (Jan Baumann) о последствиях этих мер для швейцарской экономики.

Что означают 39-процентные пошлины США для швейцарской экономики?

Этот контент был опубликован на Экономический редактор телерадиокомпании SRF Ян Бауманн (Jan Baumann) о последствиях этих мер для швейцарской экономики.

Наиболее жёсткое неприятие этой идеи высказали сторонники правой Швейцарской народной партии (Schweizerische Volkspartei, SVP / Union démocratique du centre, UDC), тогда как чуть более половины опрошенных поддержали укрепление связей с ЕС. Исследование было проведено НИИ YouGov в период с 5 по 11 августа 2025 года с участием 1 260 жителей страны, то есть когда федеральное правительство ещё предпринимало попытки смягчить условия, выдвинутые США.

Швейцария редко оказывается на острие глобальных торговых конфликтов. Ещё реже она становится мишенью штрафных мер со стороны своего ключевого партнёра.

Тарифы Трампа и пределы швейцарской автономии

Этот контент был опубликован на Швейцария редко оказывается на острие глобальных торговых конфликтов. Ещё реже она становится мишенью штрафных мер со стороны своего ключевого партнёра.

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Каким вы видете будущее вашего континента?

Расскажите нам: где вы живёте? В какую сторону, по вашему мнению, движется развитие вашего региона и континента?

6 Отметки «мне нравится»
9 Комментарии
Дебаты
Ведёт: Марк Лойтенэггер

Какова ситуация в вашей стране с доступностью жилья?

Ситуация в Европе с жилой собственностью может быть очень разной: в Швейцарии она одна, в Украине совсем иная. Расскажите нам о своем опыте!

54 Отметки «мне нравится»
63 Комментарии
Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Как вы относитесь к общественной собственности на средства производства?

Современные научные теории, а главное – практика, говорят, о том, что общественная собственность вовсе не обязательно предполагают тоталитаризм и нищету.

6 Комментарии
Новости

В международном аэропорту Женевы сотрудники швейцарской таможни задержали двух пассажиров с партией марихуаны весом 106 кг.

В аэропорту Женевы изъяли 106 кг марихуаны

Этот контент был опубликован на В международном аэропорту Женевы сотрудники швейцарской таможни задержали двух пассажиров с партией марихуаны весом 106 кг.

Федеральное правительство Швейцарии ожидает, что дефицит будет значительно меньше, чем прогнозировалось ранее.

Дефицит бюджета Швейцарии окажется ниже прогноза

Этот контент был опубликован на Федеральное правительство Швейцарии ожидает, что дефицит будет значительно меньше, чем прогнозировалось ранее.

Подготовлены двенадцать эскизов, по которым теперь планируется собрать мнения жителей страны.

Представлены эскизы новой серии швейцарских банкнот

Этот контент был опубликован на Подготовлены двенадцать эскизов, по которым теперь планируется собрать мнения жителей страны.

Перспективы занятости в Швейцарии продолжают ухудшаться. Соответствующий индикатор по-прежнему лишь незначительно превышает нулевую отметку, отделяющую позитивную оценку от негативной.

Перспективы занятости в Швейцарии продолжают ухудшаться

Этот контент был опубликован на Соответствующий индикатор по-прежнему лишь незначительно превышает нулевую отметку, отделяющую позитивную оценку от негативной.

Согласно новому исследованию, скоростные модели регулярно разгоняются более чем до 30 км/ч — даже на жилых улицах, где действует ограничение скорости.

Электрические велосипеды в Цюрихе не соблюдают скорость

Этот контент был опубликован на Согласно новому исследованию, скоростные модели регулярно разгоняются более чем до 30 км/ч — даже на жилых улицах, где действует ограничение скорости.

Швейцария усиливает санкционное давление на Россию в контексте войны Кремля против Украины. Меры направлены на ограничение нефтяных доходов Москвы.

Швейцария тоже вводит санкции против российской нефти

Этот контент был опубликован на Швейцария усиливает санкционное давление на Россию в контексте войны Кремля против Украины. Меры направлены на ограничение нефтяных доходов Москвы.

Мари-Франс Ломбардо (Marie-France Lombardo): «В долгосрочной перспективе необходимы более устойчивые решения».

Как выживают швейцарские издательства

Этот контент был опубликован на Как выживают швейцарские издательства? Одним из немногих успешных примеров стала краудфандинговая кампания цюрихского издательства комиксов Edition Moderne.

Швейцарские малые и средние предприятия (МСП) всё чаще испытывают трудности с подбором персонала. Ситуацию усугубляют возросшие требования работников к условиям труда и участившиеся случаи прогулов.

Швейцарские МСП сталкиваются с кадровым голодом

Этот контент был опубликован на Швейцарские малые и средние предприятия (МСП) всё чаще испытывают трудности с подбором персонала. Ситуацию усугубляют возросшие требования работников к условиям труда и участившиеся случаи прогулов.

Федеральное правительство Швейцарии продлило предупреждение о «значительной опасности», связанной с жарой.

В Швейцарии сохраняется угроза жары и лесных пожаров

Этот контент был опубликован на Федеральное правительство Швейцарии продлило предупреждение о «значительной опасности», связанной с жарой.

От сюжета с «нацистским золотом» до санкций НАТО против СССР: история американского нажима на Швейцарию уже охватывает многие десятилетия.

«Швейцария регулярно попадала под прессинг США»

Этот контент был опубликован на От сюжета с «нацистским золотом» до санкций НАТО против СССР: история американского нажима на Швейцарию уже охватывает многие десятилетия.

«Скрижали судьбы»: Трамп обрушил на Швейцарию свою «таможенную дубинку» в её национальный праздник, День 1 Августа.

Как Трамп подталкивает Швейцарию к сближению с ЕС

Этот контент был опубликован на Американские пошлины на уровне 39% стали шоком для Берна — и аргументом в пользу сближения с Европой.

Представители политических кругов США выражают сожаление по поводу таможенной политики президента Трампа, однако признают: изменить ее они не могут.

«Почему США взяли на прицел Швейцарию, остаётся загадкой»

Этот контент был опубликован на Представители политических кругов США выражают сожаление по поводу таможенной политики президента Трампа, однако признают: изменить ее они не могут.

Фармацевтическая отрасль, долго считавшаяся сильной стороной швейцарской экономики, неожиданно стала её наиболее уязвимым звеном.

Фармацевтическая отрасль: ахиллесова пята Швейцарии?

Этот контент был опубликован на Фармацевтическая отрасль, долго считавшаяся сильной стороной швейцарской экономики, неожиданно стала её наиболее уязвимым звеном.

