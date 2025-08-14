Население Швейцарии не готово идти на уступки США

Новые пошлины США могут ударить по экономике, но большинство швейцарцев выступают против любых уступок Вашингтону: данные ННИ YouGov. Keystone-SDA

Свежие данные НИИ YouGov показывают: большинство швейцарцев не готовы идти на уступки Вашингтону, даже если это повлечёт за собой ощутимый экономический ущерб. Для Федерального совета (правительства) это означает крайне ограниченное пространство для манёвра в тарифном споре с США.

2 минут

Keystone-SDA Доступно на 2 других языках English en US tariffs: most Swiss rule out making future concessions, survey reveals Читать далее US tariffs: most Swiss rule out making future concessions, survey reveals

Deutsch de Bevölkerung will laut Umfrage den USA keine Zugeständnisse machen Оригинал Читать далее Bevölkerung will laut Umfrage den USA keine Zugeständnisse machen

Показать больше

Показать больше Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку И получайте каждый понедельник наш обзор самых интересных материалов о постсоветском пространстве. Читать далее Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку

Почти две трети респондентов считают, что страна должна «выдержать давление» и «не соглашаться на условия США», даже ценой введения 39-процентных пошлин на экспорт. Лишь четверть (25%) опрошенных готова «поступиться принципами» ради сохранения беспошлинного доступа к американскому рынку.

Две трети участников опроса прогнозируют серьёзный ущерб экономике, но при этом демонстрируют готовность «пойти на этот риск». Данный парадокс — осознание перспективы потерь при одновременном отказе от компромисса — указывает на преобладание у людей ценностей независимости и политического суверенитета над экономическим прагматизмом.

Показать больше

Показать больше Тарифы Трампа и пределы швейцарской автономии Этот контент был опубликован на Швейцария редко оказывается на острие глобальных торговых конфликтов. Ещё реже она становится мишенью штрафных мер со стороны своего ключевого партнёра. Читать далее Тарифы Трампа и пределы швейцарской автономии

Половина респондентов также считают, что Швейцария должна сильнее опираться на товары «отечественного производителя», даже если следствием этого шага станет перспектива увеличения внутренних розничных цен.

По вопросам прямых инвестиций в США общество Швейцарии настроено сдержанно: 41% выступают против увеличения вложений, лишь 15% — за. По большинству этих аспектов в политическом поле страны сохраняется консенсус. Однако идея усиления сотрудничества с Европейским союзом в качестве альтернативы связям с США разделила респондентов на два лагеря.

Показать больше

Показать больше Что означают 39-процентные пошлины США для швейцарской экономики? Этот контент был опубликован на Экономический редактор телерадиокомпании SRF Ян Бауманн (Jan Baumann) о последствиях этих мер для швейцарской экономики. Читать далее Что означают 39-процентные пошлины США для швейцарской экономики?

Наиболее жёсткое неприятие этой идеи высказали сторонники правой Швейцарской народной партии (Schweizerische Volkspartei, SVP / Union démocratique du centre, UDC), тогда как чуть более половины опрошенных поддержали укрепление связей с ЕС. Исследование было проведено НИИ YouGov в период с 5 по 11 августа 2025 года с участием 1 260 жителей страны, то есть когда федеральное правительство ещё предпринимало попытки смягчить условия, выдвинутые США.

Показать больше

Показать больше Наша рассылка по теме Внешняя политика Швейцария в меняющемся мире. Присоединяйся к нам, начни наблюдать за внешней политикой Швейцарии и ее развитием. Читать далее Наша рассылка по теме Внешняя политика

Обязательно прочтите этот материал наших коллег из FT:

Показать больше

Показать больше Тарифы Трампа и пределы швейцарской автономии Этот контент был опубликован на Швейцария редко оказывается на острие глобальных торговых конфликтов. Ещё реже она становится мишенью штрафных мер со стороны своего ключевого партнёра. Читать далее Тарифы Трампа и пределы швейцарской автономии