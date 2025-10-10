Насколько свободно вы можете пользоваться интернетом?

Отключения и блокировки интернета могут нарушать повседневную жизнь, ставить под угрозу безопасность, искажать итоги выборов и наносить ущерб экономике.

Сегодня серьёзные ограниченияВнешняя ссылка действуют, например, в Китае, где заблокированы Google, Facebook и другие социальные сети; в Иране, где во время ирано-израильской войны 2025 года доступ к соцсетям был запрещён; а также в России, где после полномасштабного вторжения в Украину власти ужесточили контроль над VPN-сервисами.

По оценке правозащитной организации Freedom House, в 2022 году в 76% стран мира людей наказывали за публикации в интернете — вплоть до арестов и заключения под стражу. А как работает интернет в стране, где живёте вы? Приходилось ли вам сталкиваться с цензурой, запретами или отключениями? Если у вас уже был подобный опыт, расскажите о нём в комментариях ниже.