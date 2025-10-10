The Swiss voice in the world since 1935
Насколько свободно вы можете пользоваться интернетом?

Ведёт:

Я освещаю международные отношения с акцентом на Швейцарию, провожу журналистские расследования и беру глубоко личные интервью на сложные темы. Более 25 лет в журналистике. Выпускница факультета журналистики МГУ и Французского института прессы в Париже. Бывшая теле- и радиоведущая во Франции и России. Автор книги и документальных фильмов. Брала интервью у президентов и рок-звёзд.

Отключения и блокировки интернета могут нарушать повседневную жизнь, ставить под угрозу безопасность, искажать итоги выборов и наносить ущерб экономике.

Сегодня серьёзные ограниченияВнешняя ссылка действуют, например, в Китае, где заблокированы Google, Facebook и другие социальные сети; в Иране, где во время ирано-израильской войны 2025 года доступ к соцсетям был запрещён; а также в России, где после полномасштабного вторжения в Украину власти ужесточили контроль над VPN-сервисами.

Внешняя политика

В России без VPN не открыть даже Swissinfo: как работает «цифровой занавес»

Этот контент был опубликован на Новый доклад Human Rights Watch показывает: все больше россиян не могут обойти блокировки и попасть на зарубежные сайты.

Читать далее В России без VPN не открыть даже Swissinfo: как работает «цифровой занавес»

По оценке правозащитной организации Freedom House, в 2022 году в 76% стран мира людей наказывали за публикации в интернете — вплоть до арестов и заключения под стражу. А как работает интернет в стране, где живёте вы? Приходилось ли вам сталкиваться с цензурой, запретами или отключениями? Если у вас уже был подобный опыт, расскажите о нём в комментариях ниже.

Примите участие в дискуссии

Комментарии не должны нарушать правил сообщества. Если у Вас есть вопросы или если Вы хотите предложить другие темы или идеи для дебатов, то, пожалуйста, свяжитесь с нами!
