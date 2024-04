«Нейтралитет был крайне ненадежен во времена войн»

Ответы на эти вопросы в интервью общественному (негосударственному) радио на немецком языке SRF Внешняя ссылкадал Андре Холенштайн (André HolensteinВнешняя ссылка, 62 года). Занимает должность директора Института истории при Бернском Университете (Direktor des Historischen Instituts der Universität Bern). Кроме того, он профессор этого вуза со специализацией на швейцарской истории позднего средневековья и раннего нового времени.

SRF News. Каков взгляд современной исторической науки на нейтралитет Швейцарии? С какого момента мы имеем право говорить о переходе страны в нейтральное состояние?

Андре Холенштайн. В общем и целом история швейцарского нейтралитета насчитывает примерно 400 лет. Стоит посмотреть на 17 век, который был эпохой больших и довольно продолжительных войн, происходивших непосредственно вблизи швейцарских границ. В Швейцарии того времени поэтому существовал запрос на обеспечение своей безопасности.

И тогда страна провозгласила в одностороннем порядке переход на курс нейтралитета. Иными словами, Швейцария в одностороннем порядке потребовала, чтобы ее границы никем не нарушались, но взамен она со своей стороны обещала во все эти войны не вмешиваться. Такая стратегия отлично работала вплоть до 1790-х годов (то есть до 1798 года – момента вторжения в страну войск Наполеона, прим. ред. рус.).

Не удивительно, что 400 лет такой истории стали фактором, во многом формирующим национальную идентичность страны.

Это действительно так. Однако при этом важно подчеркнуть, что для того, чтобы создать нарратив о нейтралитете, формирующем якобы нашу национальную идентичность, необходимо было сформировать довольно однобокий взгляд на историю швейцарского нейтралитета.

Преобладает мнение, что для Швейцарии во времена кризисов и войн нейтралитет был и оставался, и остается сейчас, своего рода спасательным кругом, от которого ни в коем случае нельзя отказываться, иначе, мол, безопасность Швейцарии окажется под угрозой. Такая точка зрения игнорирует многие неприятные факты. В прошлом бывали периоды, когда нейтралитет не обеспечивал Швейцарии вообще никакой безопасности. Когда крупные державы были заинтересованы в нарушении нейтралитета, они так и поступали.

То есть бывали времена, когда швейцарский нейтралитет вовсе даже не пользовался такой хорошей репутацией, как сейчас?

Это очень интересный вопрос, особенно и прежде всего с точки зрения истории Швейцарии. У нас в стране сложилось преувеличенное представление о нейтралитете в том смысле, что это, мол, самая надежная позиция, которую только может занять слабое маленькое государство в ситуации конфликтов между соседними великими державами.

