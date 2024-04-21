«Нейтралитет был крайне ненадежен во времена войн»

На прошлой неделе общественная правая ассоциация Pro Schweiz зарегистрировала народную законодательную инициативу, цель которой – закрепить «вечный, вооруженный нейтралитет» в Федеральной конституции. KEYSTONE/© KEYSTONE / ANTHONY ANEX

На прошлой неделе общественная правая ассоциация Pro Schweiz зарегистрировала народную законодательную инициативу, цель которой – закрепить «вечный, вооруженный нейтралитет» страны в Федеральной конституции. Может ли нейтралитет гарантировать безопасность в случае войны? Каков взгляд современной исторической науки на нейтралитет Швейцарии? Почему нейтралитет стал фактором, во многом формирующим национальную идентичность Швейцарии?

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Телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Ответы на эти вопросы в интервью общественному (негосударственному) радио на немецком языке SRF Внешняя ссылкадал Андре Холенштайн (André HolensteinВнешняя ссылка, 62 года). Занимает должность директора Института истории при Бернском Университете (Direktor des Historischen Instituts der Universität Bern). Кроме того, он профессор этого вуза со специализацией на швейцарской истории позднего средневековья и раннего нового времени.

SRF News. Каков взгляд современной исторической науки на нейтралитет Швейцарии? С какого момента мы имеем право говорить о переходе страны в нейтральное состояние?

Андре Холенштайн. В общем и целом история швейцарского нейтралитета насчитывает примерно 400 лет. Стоит посмотреть на 17 век, который был эпохой больших и довольно продолжительных войн, происходивших непосредственно вблизи швейцарских границ. В Швейцарии того времени поэтому существовал запрос на обеспечение своей безопасности.

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И тогда страна провозгласила в одностороннем порядке переход на курс нейтралитета. Иными словами, Швейцария в одностороннем порядке потребовала, чтобы ее границы никем не нарушались, но взамен она со своей стороны обещала во все эти войны не вмешиваться. Такая стратегия отлично работала вплоть до 1790-х годов (то есть до 1798 года – момента вторжения в страну войск Наполеона, прим. ред. рус.).

Не удивительно, что 400 лет такой истории стали фактором, во многом формирующим национальную идентичность страны.

Это действительно так. Однако при этом важно подчеркнуть, что для того, чтобы создать нарратив о нейтралитете, формирующем якобы нашу национальную идентичность, необходимо было сформировать довольно однобокий взгляд на историю швейцарского нейтралитета.

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Преобладает мнение, что для Швейцарии во времена кризисов и войн нейтралитет был и оставался, и остается сейчас, своего рода спасательным кругом, от которого ни в коем случае нельзя отказываться, иначе, мол, безопасность Швейцарии окажется под угрозой. Такая точка зрения игнорирует многие неприятные факты. В прошлом бывали периоды, когда нейтралитет не обеспечивал Швейцарии вообще никакой безопасности. Когда крупные державы были заинтересованы в нарушении нейтралитета, они так и поступали.

То есть бывали времена, когда швейцарский нейтралитет вовсе даже не пользовался такой хорошей репутацией, как сейчас?

Это очень интересный вопрос, особенно и прежде всего с точки зрения истории Швейцарии. У нас в стране сложилось преувеличенное представление о нейтралитете в том смысле, что это, мол, самая надежная позиция, которую только может занять слабое маленькое государство в ситуации конфликтов между соседними великими державами.

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Однако начиная с 16 и заканчивая 20 веком можно найти целый ряд политологических трудов, в которых нейтралитет описывается как весьма неразумная позиция. Ведь тот, кто во время войны не решил, на чьей стороне он находится, должен потом, после войны, в одиночку решать вопрос своего позиционирования. Иным словами, после войны нейтральное государство, как правило, оказывается в изоляции.

Может ли нейтралитет гарантировать безопасность в случае войны? Ответ на этот вопрос вроде бы положителен, ведь нейтральной Швейцарии удалось избежать участия в обеих мировых войнах.

Расхожее в швейцарской историографии утверждение о том, что именно нейтралитет спас нас в двух мировых войнах, не соответствует действительности. Если посмотреть на историю нейтралитета в период двух мировых войн, то окажется, что Швейцария – это большое исключение. Для воюющих сторон мы просто представляли собой заметную выгоду.

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Большинство же других нейтральных государств оказалось в итоге втянутым в войну. Люксембург, Бельгия, Голландия, Дания и Норвегия были оккупированы немецким вермахтом, страны Балтии и Польша – были оккупированы Советским Союзом, Исландия – была оккупирована США. Так что если посмотреть на судьбу нейтральных государств во время Второй мировой войны, то нужно сказать, что эта стратегия была крайне ненадежной. И многие из этих государств извлекли потом из этого опыта соответствующие уроки и основали НАТО.

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