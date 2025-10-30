Президенты Швейцарии и ЮАР провели консультации в Берне
Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер провела в Берне консультации с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой (Cyril Ramaphosa). Это был первый государственный визит южноафриканского лидера в Швейцарию.
В ходе переговоров оба лидера подчеркнули общую приверженность двух стран многостороннему подходу в международных делах и урегулированию конфликтов посредством диалога. По словам Карин Келлер-Зуттер, история отношений между двумя странами знала и «тёмные времена». Президент Швейцарии имела в виду эпоху апартеида, выразив затем удовлетворение тем, как сегодня развиваются «разнообразные и оживлённые отношения» между Швейцарией и Южной Африкой.
Как подчеркнула Карин Келлер-Зуттер, Южная Африка сегодня является главным направлением швейцарских прямых инвестиций на африканском континенте. Она также отметила сходство политической культуры двух стран: «Мы обе многоязычные и мультикультурные нации, и это научило нас видеть и понимать важность политического компромисса». По её словам, благодаря своему историческому опыту Южная Африка способна помогать другим государствам в поиске мирных решений конфликтов.
Углубление сотрудничества
Карин Келлер-Зуттер также объявила о намерении Швейцарии и Южной Африки укреплять сотрудничество в сфере политического посредничества и миротворчества. В ближайшее время главы внешнеполитических ведомств обеих стран подпишут, по ее словам, Декларацию о намерениях. Кроме того, планируется заключение соглашений в области торговли, образования и культуры.
Всё это, по словам президента Швейцарии, «свидетельствует о стремлении к дальнейшему углублению двусторонних отношений». Сирил Рамафоса, в свою очередь, поблагодарил Швейцарию за вклад в борьбу против апартеида и отметил, что солидарность швейцарских противников этого режима стала основой нынешней дружбы между народами двух стран. Он также подчеркнул значение торговых связей и отметил вклад Швейцарии в укрепление мира и соблюдение международного права.
