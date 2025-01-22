Президент Швейцарии провела консультации с Владимиром Зеленским

Несмотря на всю свою критику в адрес Европы, Владимир Зеленский выразил благодарность Швейцарии за её поддержку. Keystone Pool / Laurent Gillieron

Президент Швейцарии в 2025 году Карин Келлер-Зуттер провела консультации с президентом Украины Владимиром Зеленским на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Критикуя Европу, Швейцарии Владимир Зеленский выразил благодарность за поддержку.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Swiss president meets Zelensky in Davos amid tensions with Europe Оригинал Читать далее Swiss president meets Zelensky in Davos amid tensions with Europe

Всего через день после инаугурации Дональда Трампа Владимир Зеленский снова не сдержался и высказал в адрес Европы в Давосе во вторник 21 января целый пакет критических замечаний. В отношении же организации в Швейцарии нового саммита по Украине по примеру конференции на горе Бюргеншток в июне прошлого 2024 года, ничего конкретного не прозвучало.

Как сказала президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер, пока еще слишком рано (говорить что-либо на этот счет), сначала нужно посмотреть, что будет делать новая американская администрация под руководством Трампа». Ранее во второй половине дня украинский президент выступил с критической речью, предупредив, что Европа после прихода к власти администрации Трампа рискует оказаться полностью отодвинутой на второй план, она должна быть «на переднем крае», иначе «мир будет двигаться дальше без нее».

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В ноябре, как известно, Дональд Трамп пообещал закончить войну в Украине «в течение 24 часов». В понедельник в своей инаугурационной речи он, однако, не упомянул отдельно агрессию России против Украины. В свою очередь председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, заявила на открытии ВЭФ о намерении сформировать сильную Европу, «открытую для бизнеса и уважающую правила игры».

«Эпоха, когда Европа полагалась на дешевую энергию из России и передавала свою безопасность на аутсорсинг, закончилась», — заявила она, обращаясь к Китаю. Китайский вице-премьер Дин Сюэсян, также присутствовавший на открытии форума, вновь высказался против торговых войн с США. Дональд Трамп, напомним, планирует обложить импорт из Китая запретительно высокими таможенными пошлинами.

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