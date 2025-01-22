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Президент Швейцарии провела консультации с Владимиром Зеленским

Несмотря на всю свою критику в адрес Европы, Владимир Зеленский выразил благодарность Швейцарии за её поддержку.
Несмотря на всю свою критику в адрес Европы, Владимир Зеленский выразил благодарность Швейцарии за её поддержку. Keystone Pool / Laurent Gillieron

Президент Швейцарии в 2025 году Карин Келлер-Зуттер провела консультации с президентом Украины Владимиром Зеленским на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Критикуя Европу, Швейцарии Владимир Зеленский выразил благодарность за поддержку.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Всего через день после инаугурации Дональда Трампа Владимир Зеленский снова не сдержался и высказал в адрес Европы в Давосе во вторник 21 января целый пакет критических замечаний. В отношении же организации в Швейцарии нового саммита по Украине по примеру конференции на горе Бюргеншток в июне прошлого 2024 года, ничего конкретного не прозвучало.

Как сказала президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер, пока еще слишком рано (говорить что-либо на этот счет), сначала нужно посмотреть, что будет делать новая американская администрация под руководством Трампа». Ранее во второй половине дня украинский президент выступил с критической речью, предупредив, что Европа после прихода к власти администрации Трампа рискует оказаться полностью отодвинутой на второй план, она должна быть «на переднем крае», иначе «мир будет двигаться дальше без нее».

Подробности: в материале по ссылке ниже.

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В ноябре, как известно, Дональд Трамп пообещал закончить войну в Украине «в течение 24 часов». В понедельник в своей инаугурационной речи он, однако, не упомянул отдельно агрессию России против Украины. В свою очередь председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, заявила на открытии ВЭФ о намерении сформировать сильную Европу, «открытую для бизнеса и уважающую правила игры».

«Эпоха, когда Европа полагалась на дешевую энергию из России и передавала свою безопасность на аутсорсинг, закончилась», — заявила она, обращаясь к Китаю. Китайский вице-премьер Дин Сюэсян, также присутствовавший на открытии форума, вновь высказался против торговых войн с США. Дональд Трамп, напомним, планирует обложить импорт из Китая запретительно высокими таможенными пошлинами.

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