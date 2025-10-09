Пресса Швейцарии о новом маккартизме в США, цене золота и перспективах науки

Мы рады вас приветствовать и представить первый выпуск нашего еженедельного обзора событий в США с точки зрения прессы Швейцарии. Теперь мы будем регулярно рассказывать, как швейцарские СМИ комментируют ключевые темы американской новостной повестки дня, сосредоточившись на политике, экономике и науке.

Неудивительно, что все три публикации этой недели объединяет одна фигура — президент Дональд Трамп, который продолжает доминировать в медиапространстве так, как не удавалось, пожалуй, ни одному из его предшественников.

На этот раз швейцарская пресса вспоминает тревожный, но по-своему захватывающий период американской истории — эпоху «красной паники» 1950-х годов, — и задаётся вопросом: не возвращается ли она сегодня?

Кроме того, журналисты объясняют:

– почему цена золота бьёт исторические рекорды,

– и почему вмешательство Трампа в научную политику США представляет собой чрезвычайно серьёзную проблему — в том числе и для Швейцарии.

Возвращается ли эпоха маккартизма?

Джозеф Маккарти (Joseph McCarthy, 1908–1957) был убеждён, что коммунисты и советские агенты проникли во все сферы американского общества — от правительства до Голливуда. Keystone

Аресты, чёрные списки, депортации — переживают ли Соединённые Штаты времён Дональда Трампа новую эру маккартизма? Именно так ставит вопрос швейцарское общественное радио SRF, обратившись за разъяснениями к историкам. «Это сравнение вполне оправдано, — говорит профессор истории Олаф Штиглиц (Olaf Stieglitz). — Оно ведь апеллирует к явлению, глубоко укоренившемуся в американской политической культуре». Напомним, что сенатор-республиканец Джозеф Маккарти (Joseph McCarthy, 1908–1957) был убеждён, что коммунисты и советские агенты проникли во все сферы американского общества — от правительства до Голливуда.

Его «Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности» занималась политическим преследованием левых интеллектуалов и деятелей культуры. Так, после обвинений в «коммунизме» со стороны Маккарти даже Чарли Чаплин был вынужден покинуть США и поселиться в Швейцарии. Сегодня термин «маккартизм» используется куда шире: им, по словам Олафа Штиглица, обозначают бездоказательные обвинения в «измене» или «левом радикализме», его используют для усиления персональных нападок на политических оппонентов.

Риторика Дональда Трампа, по мнению ученого, действительно напоминает об атмосфере той эпохи: «Обвинения без доказательств, клевета, доносы. Когда Трамп утверждает, что Демократическая партия — радикально левая, а движение Antifa — террористическая организация, — это уже за пределами допустимого. Но если повторять подобное снова и снова, то это имеет шанс укорениться в массовом сознании. Именно так действовал и Маккарти». Тем не менее, добавляет историк, американское общество сегодня значительно отличается от послевоенного:

«Во время Второй мировой войны американцы годами воспитывались в духе жёсткого противостояния по линии: «друг — враг». Риторика Маккарти в этой системе координат легла на хорошо подготовленную почву. Но сейчас Америка совсем иная». Олаф Штиглиц также напоминает, что обвинения в «маккартизме» выдвигались и в адрес администрации Джо Байдена — её критиковали за цензуру в соцсетях и «культуру отмены». «Теперь это универсальное понятие. Его используют представители самых разных политических лагерей».

По его мнению, действия администрации Байдена ещё можно было рассматривать как часть демократического дискурса. А вот нынешний уровень агрессии в политическом языке — уже нет. Вывод Штиглица: в США риторика становится не только жёстче, но и всё менее демократичной.

Золото по 4000 долларов: стоит ли торопиться с покупкой?

«Одним из ключевых факторов стало непредсказуемое поведение Дональда Трампа, которое дестабилизирует мировые рынки. Его торговые войны и высокие пошлины усиливают страх перед инфляцией» Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved

На этой неделе цена тройской унции золота впервые в истории превысила отметку в 4000 долларов или 3200 франков). Цюрихская газета Tages-Anzeiger задаётся вопросом о том, что стоит за этим скачком — экономические страхи или политика Трампа? С начала года золото подорожало на 50%, но, как подчёркивает издание, радоваться этому не стоит: цена золота почти всегда растёт на фоне нестабильности, инфляции и войн.

«Одним из ключевых факторов стало непредсказуемое поведение Дональда Трампа, которое дестабилизирует мировые рынки. Его торговые войны и высокие таможенные пошлины только усиливают страх перед инфляцией, — пишет газета. — Кроме того, бегству инвесторов в золото способствуют нападки Д. Трампа на Федеральную резервную систему (Federal Reserve) и её главу Джерома Пауэлла (Jerome Powell)».

По мнению американских властей, доллар США слишком переоценён, что мешает экспорту. Белый дом стремится к его ослаблению — и это тоже подталкивает инвесторов к поиску альтернатив, включая золото. Так стоит ли сейчас покупать активы, номинированные в золоте? Газета Tages-Anzeiger предостерегает: «Всё, что стремительно растёт в цене, может столь же стремительно упасть. А золото — это актив эмоциональный, а значит — крайне нестабильный».

Профессор Торстен Хенс (Thorsten Hens) из Цюрихского университета, специалист по глобальным рынкам, считает иначе: даже при такой цене золото должно оставаться частью любого инвестиционного портфеля. «Но, как и с любыми иными вложениями, эту позицию следует наращивать постепенно, чтобы не войти в рынок на ценовом пике», — советует он.

Нобелевский лауреат: «Политика Трампа парализует науку»

«То, что делает администрация Трампа, — это колоссальная проблема. Наука в США практически парализована». Так считает британский физик Джон Кларк. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved.

Массовые сокращения научных бюджетов и увольнения ученых-исследователей вызывают тревогу не только в США, но и в Европе. Женевская газета Le Temps цитирует британского физика Джона Кларка (John Clarke), лауреата Нобелевской премии по физике 2025 года: «То, что делает администрация Трампа, — это колоссальная проблема. Наука в США практически парализована».

С января 2025 года, после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, американские исследовательские учреждения столкнулись с массовыми сокращениями грантов, увольнениями и оттоком специалистов из федеральных научных центров. Как напоминает 83-летний Джон Кларк, получивший Нобелевскую премию за вклад в квантовую механику, в те времена, когда он делал свои открытия, удостоенные Нобелевской премии, государство в США активно поддерживало науку. Теперь все выглядит иначе.

«И если эта тенденция продолжится, то последствия будут катастрофическими. Даже если нынешняя администрация сменится и уйдет, на восстановление прежнего уровня научных исследований уйдут годы». Газета также приводит мнение других представителей Нобелевского комитета, которые (по данным агентства AFP) предупреждают: США рискуют утратить мировое лидерство в науке, и это будет иметь глобальные последствия. В Швейцарии, как отмечает Le Temps, уже ощущаются первые отголоски происходящего в США: ограничиваются академические обмены, сокращаются международные научные программы — и это вызывает тревогу как у вузов, так и научных фондов.

Новый выпуск обзора реакции прессы Швейцарии на новости из США выйдет в среду, 15 октября 2025 года. До встречи на следующей неделе!

