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Внешняя политика

Россияне под санкциями: почему их впускает Швейцария?

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28 июля Валентина Матвиенко прибыла в Швейцарию и на саммите женщин-спикеров МПС открыто поддержала агрессию России против Украины. Keystone / Magali Girardin

Несмотря на действующие санкции, российская парламентская делегация принимает участие в международной конференции в Женеве. Критики утверждают, что таким образом Швейцария способствует легитимации режима Владимира Путина.

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Я освещаю международные отношения с акцентом на Швейцарию, провожу журналистские расследования и беру глубоко личные интервью на сложные темы. Более 25 лет в журналистике. Выпускница факультета журналистики МГУ и Французского института прессы в Париже. Бывшая теле- и радиоведущая во Франции и России. Автор книги и документальных фильмов. Брала интервью у президентов и рок-звёзд.

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Делегация, возглавляемая председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, прибыла в Женеву для участия в 6-й Всемирной конференции спикеров парламентов и 15-м Саммите женщин-спикеров парламентов, которые были организованы Межпарламентским союзом (МПС, Inter-Parliamentary Union — IPU). Оба мероприятия проходят с 28 по 31 июля. Часть членов российской делегации находится под санкциями Европейского союза и Швейцарии за активную поддержку войны против Украины.

В соответствии с Постановлением о мерах в связи с ситуацией в Украине Швейцария, как правило, запрещает въезд и транзит лицам, включённым в санкционные списки. Однако Государственный секретариат по делам миграции (Staatssekretariat für Migration — SEM, подразделение Минюста) и Федеральный департамент/Министерство иностранных дел (EDA) могут делать исключения, особенно в случае участия в мероприятиях международных организаций.

Валентина Матвиенко находится под санкциями 27 стран (среди них США, Великобритания и Канада) в связи с аннексией Крыма Россией. Её активы, включая банковские счета, заморожены. Она голосовала в Совете Федерации за военные операции России в Украине в 2014 и 2022 годах, а также за вмешательство в Сирию в 2015 году.

Матвиенко входит в ближайшее окружение Владимира Путина с тех пор, как оба начали занимать высокие должности в Санкт-Петербурге. Она также является членом Совета безопасности России, что укрепляет её статус в качестве одного из ключевых союзников президента России. Подобно Путину, она высказывала сожаление по поводу распада Советского Союза.

По данным источников, цитируемых расследовательским проектом «Досье-ЦентрВнешняя ссылка» (независимая исследовательская и журналистская организация, основанная в 2017 году российским предпринимателем и оппозиционным политическим деятелем Михаилом Ходорковским), Матвиенко считается одной из наиболее влиятельных и опытных фигур в российской политике и занимает центральное место в так называемом «женском крыле» правящей партии «Единая Россия».

В должности спикера Совета Федерации Матвиенко поддержала ряд спорных законов: запрет на усыновление российских сирот гражданами США, закон о «гей-пропаганде», закон о «защите чувств верующих» и закон об «иностранных агентах». Помимо элитной недвижимости в России, Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) выявил принадлежащую её семье виллу в Италии.

Как сообщили представители Министерства иностранных дел швейцарскому информагентству Keystone-SDA, санкции могут быть временно приостановлены в отношении участников международных конференций, проходящих в Женеве под эгидой ООН или других международно признанных форумов. Генеральный секретарь МПС Мартин Чунгонг (Martin Chungong) в интервью швейцарскому общественному франкоязычному телеканалу RTS отметилВнешняя ссылка, что его организация «стремится создать пространство для диалога между делегациями России и Украины».

Он отдельно упомянул тему украинских детей, депортированных в Россию во время войны, в качестве возможного предмета обсуждения: «Обе стороны согласны с тем, что необходимо приложить усилия для воссоединения этих детей с их семьями», — подчеркнул Чунгонг.

«Швейцария закрывает глаза»

Однако критики российского правительства заявляют, что, допустив участие российской парламентской делегации в конференции в Женеве, Швейцария и Межпарламентский союз (IPU) способствуют легитимации войны России против Украины. «Это как раз то, о чём мечтает Кремль: нормализация преступного режима Путина», — указалВнешняя ссылка оппозиционный публицист Рустем Адагамов, комментируя визит делегации в Швейцарию. По его словам, «Женевская трибуна предоставлена для тех, кто дома давит гражданское общество, сажает за посты, стирает культуру и оправдывает бомбёжки мирных украинских городов». Адагамов, проживающий в Праге, внесён российским Минюстом в реестр так называемых «иностранных агентов».

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Оппозиционный политик Михаил Ходорковский в интервью SWI swissinfo.ch заявил: «Нельзя позволять путинскому режиму нормализовывать полномасштабную войну в Европе. Встречи с высокопоставленными деятелями режима, на мой взгляд, возможны лишь, если речь идет о переговорах об окончании войны». При этом он подчеркнул: «Я сторонник продолжения культурных, образовательных, персональных контактов с российским обществом — это важно для жизни в Европе после Путина, однако подобные символические приемы деятелей режима играют ему на руку».

Михаил Ходорковский — один из самых влиятельных критиков режима Владимира Путина.
Михаил Ходорковский — один из самых влиятельных критиков режима Владимира Путина. Afp Or Licensors

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), инициированный сторонниками погибшего в заключении оппозиционного политика Алексея Навального, сообщилВнешняя ссылка о появлении на конференции российской делегации, в которую входят не только Валентина Матвиенко, но и другие высокопоставленные представители нынешней власти — заместитель председателя Государственной Думы Пётр Толстой и глава ЛДПР Леонид Слуцкий. «Все трое находятся под санкциями ЕСВнешняя ссылка. А что делает Европа? Швейцария закрывает глаза и впускает этих преступников и поджигателей войны на свою территорию. Италия разрешает их самолётам пересекать своё воздушное пространство».

Журналист-документалист Андрей Лошак, живущий в эмиграции в Париже и также признанный российскими властями «иностранным агентом», рассказалВнешняя ссылка, что его знакомый участвовал в небольшой акции протеста в Женеве против приезда российской делегации. «Я даже не знаю, что страшнее: то, что Швейцария принимает людоедов, которые в каждой своей публичной речи поливают запад дерьмом и грозятся стереть его с лица земли <…> или то, что всем на это плевать, включая, кстати, и украинских беженцев, которых в Швейцарии немало».

Дипломатия или легитимизация?

28 июля Валентина Матвиенко прибыла в Швейцарию и выступила на саммите женщин-спикеров Межпарламентского союза (МПС), выразив поддержку военной агрессии России против Украины.

Валентина Матвиенко три раза голосовала за военные интервенции: против Украины — в 2014 и 2022 годах, за вмешательство в Сирии — в 2015-м.
Валентина Матвиенко три раза голосовала за военные интервенции: против Украины — в 2014 и 2022 годах, за вмешательство в Сирии — в 2015-м. Keystone

Её сопровождали девять высокопоставленных российских чиновников и парламентариев. По меньшей мере пятеро из них находятся под западными санкциями, включая санкции ЕС и Швейцарии. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий раскритиковал участие Матвиенко в конференции в Женеве. По его словам, она «должна предстать перед судом, а не участвовать в международных конференциях», а её допуск в Женеву — «позорный и не должен был иметь места».

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Швейцария не является членом Европейского союза, но она присоединиласьВнешняя ссылка к большинству санкционных пакетов ЕС. В 2014 году Матвиенко была включена в санкционный список ЕС, позднее аналогичные меры ввела и Швейцария. Это уже не первый её визит в страну после введения санкционных ограничений: в 2016 году она уже получала визу для участия в сессии МПС. Тогда посольство России в Берне запросило разрешение на въезд в конфедерацию и для Валентины Матвиенко, и для Леонида Слуцкого — обоим оно было предоставлено.

Леонид Слуцкий — председатель Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Леонид Слуцкий находится под санкциями Европейского союза, США, Канады, Великобритании и Швейцарии. Он открыто поддерживает аннексию Крыма и военные действия России против Украины. Слуцкий считается одним из ключевых связных Кремля, отвечающих за развитие внешнеполитических контактов, в том числе с политиками из стран Запада.

Он неоднократно организовывал поездки иностранных делегаций, включая представителей крайне правых партий, в оккупированный Крым — с целью легитимизации аннексии и продвижения кремлёвского нарратива в Европе. В 2011 году в прессе были опубликованы фотографии, свидетельствующие о том, что семья Слуцкого отдыхала в роскошной вилле в Турции, а одна из его дочерей обучалась в частной школе в Швейцарии с годовой платой в размере 88 000 долларов.

В 2018 году четыре журналистки обвинили Слуцкого в сексуальных домогательствах, включая нежелательные прикосновения. Комиссия по этике Государственной думы не усмотрела в его действиях признаков «ненадлежащего поведения». Согласно данным «Досье-ЦентраВнешняя ссылка», Слуцкий финансировал деятельность сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ), занимавшегося психологическими операциями и попытками вмешательства во внутренние политические процессы в странах Европы.

Генеральный секретарь МПС Мартин ЧунгонгВнешняя ссылка заявил в интервью швейцарскому телеканалу RTS перед началом нынешней конференции, что война России против Украины не входит в официальную повестку, но обсуждение парламентского сотрудничества «в интересах мира и справедливости» планируется. Будучи нейтральным государством, Швейцария имеет давнюю традицию конфиденциального межгосударственного посредничества, так называемых «добрых услуг», в рамках которых она оказывает поддержку переговорам между странами, находящимися между собой в состоянии конфликта.

В 2018 году четыре журналистки обвинили Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах. Комиссия Госдумы сочла обвинения недоказанными.
В 2018 году четыре журналистки обвинили Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах. Комиссия Госдумы сочла обвинения недоказанными. KEYSTONE / TASS / Сергей Фадеичев

Город Женева, где расположены ключевые международные организации, включая ООН, МПС, Международный комитет Красного Креста (МККК) и сотни НПО, играет в рамках этой посреднической традиции центральную роль.

Оригинальный текст написан Еленой Серветтаз на английском языке, редактор — Бальц Ригендингер (Balz Rigendinger). Перевод текста на русский язык и редактура — Русскоязычная редакция SWI swissinfo.

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