Россияне под санкциями: почему их впускает Швейцария?

28 июля Валентина Матвиенко прибыла в Швейцарию и на саммите женщин-спикеров МПС открыто поддержала агрессию России против Украины. Keystone / Magali Girardin

Несмотря на действующие санкции, российская парламентская делегация принимает участие в международной конференции в Женеве. Критики утверждают, что таким образом Швейцария способствует легитимации режима Владимира Путина.

9 минут

Показать больше

Показать больше Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку И получайте каждый понедельник наш обзор самых интересных материалов о постсоветском пространстве. Читать далее Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку

Делегация, возглавляемая председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, прибыла в Женеву для участия в 6-й Всемирной конференции спикеров парламентов и 15-м Саммите женщин-спикеров парламентов, которые были организованы Межпарламентским союзом (МПС, Inter-Parliamentary Union — IPU). Оба мероприятия проходят с 28 по 31 июля. Часть членов российской делегации находится под санкциями Европейского союза и Швейцарии за активную поддержку войны против Украины.

В соответствии с Постановлением о мерах в связи с ситуацией в Украине Швейцария, как правило, запрещает въезд и транзит лицам, включённым в санкционные списки. Однако Государственный секретариат по делам миграции (Staatssekretariat für Migration — SEM, подразделение Минюста) и Федеральный департамент/Министерство иностранных дел (EDA) могут делать исключения, особенно в случае участия в мероприятиях международных организаций.

Валентина Матвиенко находится под санкциями 27 стран (среди них США, Великобритания и Канада) в связи с аннексией Крыма Россией. Её активы, включая банковские счета, заморожены. Она голосовала в Совете Федерации за военные операции России в Украине в 2014 и 2022 годах, а также за вмешательство в Сирию в 2015 году. Матвиенко входит в ближайшее окружение Владимира Путина с тех пор, как оба начали занимать высокие должности в Санкт-Петербурге. Она также является членом Совета безопасности России, что укрепляет её статус в качестве одного из ключевых союзников президента России. Подобно Путину, она высказывала сожаление по поводу распада Советского Союза. По данным источников, цитируемых расследовательским проектом «Досье-ЦентрВнешняя ссылка» (независимая исследовательская и журналистская организация, основанная в 2017 году российским предпринимателем и оппозиционным политическим деятелем Михаилом Ходорковским), Матвиенко считается одной из наиболее влиятельных и опытных фигур в российской политике и занимает центральное место в так называемом «женском крыле» правящей партии «Единая Россия». В должности спикера Совета Федерации Матвиенко поддержала ряд спорных законов: запрет на усыновление российских сирот гражданами США, закон о «гей-пропаганде», закон о «защите чувств верующих» и закон об «иностранных агентах». Помимо элитной недвижимости в России, Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) выявил принадлежащую её семье виллу в Италии.

Как сообщили представители Министерства иностранных дел швейцарскому информагентству Keystone-SDA, санкции могут быть временно приостановлены в отношении участников международных конференций, проходящих в Женеве под эгидой ООН или других международно признанных форумов. Генеральный секретарь МПС Мартин Чунгонг (Martin Chungong) в интервью швейцарскому общественному франкоязычному телеканалу RTS отметилВнешняя ссылка, что его организация «стремится создать пространство для диалога между делегациями России и Украины».

Он отдельно упомянул тему украинских детей, депортированных в Россию во время войны, в качестве возможного предмета обсуждения: «Обе стороны согласны с тем, что необходимо приложить усилия для воссоединения этих детей с их семьями», — подчеркнул Чунгонг.

«Швейцария закрывает глаза»

Однако критики российского правительства заявляют, что, допустив участие российской парламентской делегации в конференции в Женеве, Швейцария и Межпарламентский союз (IPU) способствуют легитимации войны России против Украины. «Это как раз то, о чём мечтает Кремль: нормализация преступного режима Путина», — указалВнешняя ссылка оппозиционный публицист Рустем Адагамов, комментируя визит делегации в Швейцарию. По его словам, «Женевская трибуна предоставлена для тех, кто дома давит гражданское общество, сажает за посты, стирает культуру и оправдывает бомбёжки мирных украинских городов». Адагамов, проживающий в Праге, внесён российским Минюстом в реестр так называемых «иностранных агентов».

Также смотрите видео по теме:

Внешний контент

Оппозиционный политик Михаил Ходорковский в интервью SWI swissinfo.ch заявил: «Нельзя позволять путинскому режиму нормализовывать полномасштабную войну в Европе. Встречи с высокопоставленными деятелями режима, на мой взгляд, возможны лишь, если речь идет о переговорах об окончании войны». При этом он подчеркнул: «Я сторонник продолжения культурных, образовательных, персональных контактов с российским обществом — это важно для жизни в Европе после Путина, однако подобные символические приемы деятелей режима играют ему на руку».

Михаил Ходорковский — один из самых влиятельных критиков режима Владимира Путина. Afp Or Licensors

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), инициированный сторонниками погибшего в заключении оппозиционного политика Алексея Навального, сообщилВнешняя ссылка о появлении на конференции российской делегации, в которую входят не только Валентина Матвиенко, но и другие высокопоставленные представители нынешней власти — заместитель председателя Государственной Думы Пётр Толстой и глава ЛДПР Леонид Слуцкий. «Все трое находятся под санкциями ЕСВнешняя ссылка. А что делает Европа? Швейцария закрывает глаза и впускает этих преступников и поджигателей войны на свою территорию. Италия разрешает их самолётам пересекать своё воздушное пространство».

Журналист-документалист Андрей Лошак, живущий в эмиграции в Париже и также признанный российскими властями «иностранным агентом», рассказалВнешняя ссылка, что его знакомый участвовал в небольшой акции протеста в Женеве против приезда российской делегации. «Я даже не знаю, что страшнее: то, что Швейцария принимает людоедов, которые в каждой своей публичной речи поливают запад дерьмом и грозятся стереть его с лица земли <…> или то, что всем на это плевать, включая, кстати, и украинских беженцев, которых в Швейцарии немало».

Дипломатия или легитимизация?

28 июля Валентина Матвиенко прибыла в Швейцарию и выступила на саммите женщин-спикеров Межпарламентского союза (МПС), выразив поддержку военной агрессии России против Украины.

Валентина Матвиенко три раза голосовала за военные интервенции: против Украины — в 2014 и 2022 годах, за вмешательство в Сирии — в 2015-м. Keystone

Её сопровождали девять высокопоставленных российских чиновников и парламентариев. По меньшей мере пятеро из них находятся под западными санкциями, включая санкции ЕС и Швейцарии. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий раскритиковал участие Матвиенко в конференции в Женеве. По его словам, она «должна предстать перед судом, а не участвовать в международных конференциях», а её допуск в Женеву — «позорный и не должен был иметь места».

Внешний контент Matvienko's place is in the dock, not at international conferences. Her admission to Geneva is disgraceful and should never have happened.



The Genocidal Matvienko bears personal responsibility for the crime of aggression and all subsequent atrocities after publicly endorsing the… — Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) July 28, 2025 Внешняя ссылка

Швейцария не является членом Европейского союза, но она присоединиласьВнешняя ссылка к большинству санкционных пакетов ЕС. В 2014 году Матвиенко была включена в санкционный список ЕС, позднее аналогичные меры ввела и Швейцария. Это уже не первый её визит в страну после введения санкционных ограничений: в 2016 году она уже получала визу для участия в сессии МПС. Тогда посольство России в Берне запросило разрешение на въезд в конфедерацию и для Валентины Матвиенко, и для Леонида Слуцкого — обоим оно было предоставлено.

Леонид Слуцкий — председатель Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Леонид Слуцкий находится под санкциями Европейского союза, США, Канады, Великобритании и Швейцарии. Он открыто поддерживает аннексию Крыма и военные действия России против Украины. Слуцкий считается одним из ключевых связных Кремля, отвечающих за развитие внешнеполитических контактов, в том числе с политиками из стран Запада. Он неоднократно организовывал поездки иностранных делегаций, включая представителей крайне правых партий, в оккупированный Крым — с целью легитимизации аннексии и продвижения кремлёвского нарратива в Европе. В 2011 году в прессе были опубликованы фотографии, свидетельствующие о том, что семья Слуцкого отдыхала в роскошной вилле в Турции, а одна из его дочерей обучалась в частной школе в Швейцарии с годовой платой в размере 88 000 долларов. В 2018 году четыре журналистки обвинили Слуцкого в сексуальных домогательствах, включая нежелательные прикосновения. Комиссия по этике Государственной думы не усмотрела в его действиях признаков «ненадлежащего поведения». Согласно данным «Досье-ЦентраВнешняя ссылка», Слуцкий финансировал деятельность сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ), занимавшегося психологическими операциями и попытками вмешательства во внутренние политические процессы в странах Европы.

Генеральный секретарь МПС Мартин ЧунгонгВнешняя ссылка заявил в интервью швейцарскому телеканалу RTS перед началом нынешней конференции, что война России против Украины не входит в официальную повестку, но обсуждение парламентского сотрудничества «в интересах мира и справедливости» планируется. Будучи нейтральным государством, Швейцария имеет давнюю традицию конфиденциального межгосударственного посредничества, так называемых «добрых услуг», в рамках которых она оказывает поддержку переговорам между странами, находящимися между собой в состоянии конфликта.

В 2018 году четыре журналистки обвинили Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах. Комиссия Госдумы сочла обвинения недоказанными. KEYSTONE / TASS / Сергей Фадеичев

Город Женева, где расположены ключевые международные организации, включая ООН, МПС, Международный комитет Красного Креста (МККК) и сотни НПО, играет в рамках этой посреднической традиции центральную роль.

Оригинальный текст написан Еленой Серветтаз на английском языке, редактор — Бальц Ригендингер (Balz Rigendinger). Перевод текста на русский язык и редактура — Русскоязычная редакция SWI swissinfo.

Показать больше

Показать больше Наша рассылка по теме Внешняя политика Швейцария в меняющемся мире. Присоединяйся к нам, начни наблюдать за внешней политикой Швейцарии и ее развитием. Читать далее Наша рассылка по теме Внешняя политика