Россия вызвала посла Швейцарии в МИД
Министерство иностранных дел России сообщило, что во вторник 12 марта 2024 года оно вызвало посла Швейцарии в России Кристину Марти Ланг в связи с решением парламента Швейцарии разработать правовую основу для конфискации российских государственных активов.
«Россия решительно осуждает этот шаг швейцарских властей, грубо нарушающий основополагающие принципы и нормы международного права, касающиеся государственного иммунитета», — заявилиВнешняя ссылка в министерстве иностранных дел России. «Любое посягательство на российскую государственную собственность под прикрытием какого-либо надуманного „механизма возмещения“ будет ничем иным, как воровством на государственном уровне».
Показать больше
«Швейцария имеет полное право реквизировать деньги олигархов и отдать их Украине»
Министерство заявило, что если швейцарский план будет реализован, то тогда Россия примет ответные меры. Напомним, что Федеральному совету, правительству Швейцарии, парламент поручил изучить структуру возможного механизма возмещения материального ущерба, с тем чтобы иметь возможность на законном основании передавать замороженные государственные средства агрессора государству, подвергшемуся агрессии.
Показать больше
Решение об этом, как сообщает телеканал SRF, было принято Советом кантонов, малой палатой парламента, вслед за таким же решением, принятым депутатами Национального совета, большой палаты федерального парламента страны. В частности, речь шла при этом о репарационных выплатах Украине за счет замороженных в Швейцарии средств российского Центрального банка. Подробнее в материале ниже по ссылке. МИД Швейцарии или посольство Швейцарии в Москве пока никак не отреагировали.
Показать больше
Кабмин Швейцарии взял под прицел российские деньги
Показать больше
Михаил Шишкин: «Почему мы, русские, здесь убиваем?»
Понравился материал? Хотите получать в большем объёме и чаще нашу самую свежую информацию, причем в полном соответствии с вашими личными предпочтениями? Тогда вы можете выбрать здесь себе информационную рассылку по душе.
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.