Россия вызвала посла Швейцарии в МИД

Россия вызвала посла Швейцарии в МИД KEYSTONE

Министерство иностранных дел России сообщило, что во вторник 12 марта 2024 года оно вызвало посла Швейцарии в России Кристину Марти Ланг в связи с решением парламента Швейцарии разработать правовую основу для конфискации российских государственных активов.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / агентство Reuters/ портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Russia summons Swiss ambassador over asset confiscation debates Оригинал Читать далее Russia summons Swiss ambassador over asset confiscation debates

«Россия решительно осуждает этот шаг швейцарских властей, грубо нарушающий основополагающие принципы и нормы международного права, касающиеся государственного иммунитета», — заявилиВнешняя ссылка в министерстве иностранных дел России. «Любое посягательство на российскую государственную собственность под прикрытием какого-либо надуманного „механизма возмещения“ будет ничем иным, как воровством на государственном уровне».

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Министерство заявило, что если швейцарский план будет реализован, то тогда Россия примет ответные меры. Напомним, что Федеральному совету, правительству Швейцарии, парламент поручил изучить структуру возможного механизма возмещения материального ущерба, с тем чтобы иметь возможность на законном основании передавать замороженные государственные средства агрессора государству, подвергшемуся агрессии.

Показать больше Дебаты Ведёт: Елена Серветтаз Как замороженные в Швейцарии российские активы можно было бы использовать во благо Украины? Будет ли арест активов России с целью финансирования проектов по послевоенному восстановлению Украины совместим с нейтралитетом Швейцарии? Присоединяйтесь к дискуссии Просмотреть обсуждение

Решение об этом, как сообщает телеканал SRF, было принято Советом кантонов, малой палатой парламента, вслед за таким же решением, принятым депутатами Национального совета, большой палаты федерального парламента страны. В частности, речь шла при этом о репарационных выплатах Украине за счет замороженных в Швейцарии средств российского Центрального банка. Подробнее в материале ниже по ссылке. МИД Швейцарии или посольство Швейцарии в Москве пока никак не отреагировали.

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