Страна мигрантов: кто формирует лицо современной Швейцарии?

Четверо из каждых десяти человек, живущих в Швейцарии, имеют миграционное происхождение — кто они? Keystone / Christian Beutler

Швейцария занимает одно из первых мест в мире по доле мигрантов в структуре населения. Около 2,5 миллиона человек, проживающих в этой стране, не имеют швейцарского гражданства, а ещё больше людей обладают иностранными корнями. Откуда они приехали? Каковы их личные и профессиональные профили и жизненные пути-дороги? Все ответы — в цифрах и графиках.

11 минут

Почему мы написали эту статью? Этот материал входит в серию наших публикаций об иммиграции — теме, которая, как и в большинстве развитых стран, вызывает в Швейцарии ожесточенные споры. Анализ структуры и динамики миграции с опорой на официальные данные помогает лучше понять реальное положение дел и развеять распространённые заблуждения, противодействуя при этом прицельной дезинформации. Ранее мы уже рассказывали о десятках тысяч иностранцев, которые ежегодно покидают Швейцарию.

По данным Федерального статистического ведомства страны (BFSВнешняя ссылка), в период с 2014 по 2023 год в страну въехали 1,8 миллиона иностранцев. Хотя значительная часть из них спустя несколько лет уехала обратно, совокупная чистая иммиграция за это десятилетие составила более одного миллиона человек.

Тот факт, что многие иммигранты со временем покидают Швейцарию, подтверждают и другие наши материалы — ссылка ниже.

Показать больше

Показать больше Иммиграция и эмиграция: кто приезжает в Швейцарию, кто её покидает и почему? Этот контент был опубликован на Значительные масштабы иммиграции в Швейцарию порой затмевает тот факт, что не все приезжающие остаются здесь надолго или навсегда. Читать далее Иммиграция и эмиграция: кто приезжает в Швейцарию, кто её покидает и почему?

Иммиграция в Швейцарию — далеко не новое явление. Начиная с 19 века страна пережила три волны массового притока мигрантов: первую — в период с начала индустриализации (1815 год) до Первой мировой войны, вторую — в годы экономического роста середины 20 века, особенно в 1960-е годы, и третью — в эпоху соглашений с ЕС о свободном передвижении людей и капиталов, и с началом процесса современной глобализации, стартовавшего в 2000-х годах.

Внешний контент

Иммиграция остаётся в Швейцарии постоянной темой общественных и политических дебатов. В сочетании с низкой рождаемостью именно она уже несколько десятилетий остаётся основным фактором демографического роста. Современный облик швейцарского общества — прямое следствие этого тренда.

В Швейцарии 40% населения имеют миграционное происхождение

По состоянию на конец 2023 года около трёх миллионов человек в возрасте старше 15 лет имели в Швейцарии миграционное происхождение, что соответствует примерно четырём из каждых десяти жителей страны. За последние десять лет эта доля стабильно увеличивалась: в 2012 году она составляла только 35%.

Среди этих трёх миллионов человек 2,4 миллиона родились за границей и только затем переехали в Швейцарию. Так называемое «первое поколение мигрантов» составляет почти треть взрослого населения страны. Этот показатель — один из самых высоких в мире и сопоставим с масштабами миграции, зафиксированными в странах Персидского залива, а также в городах-государствах, таких, как Сингапур или Люксембург.

Внешний контент

К лицам с миграционным происхождением относятся также около 600 тысяч человек, известных как «секондос». Это второе поколение мигрантов — люди, родившиеся в Швейцарии, но чьи родители родились за границей.

Каждый четвёртый житель — иностранец

Иммиграция и получение гражданства — это два разных процесса. Более трети лиц с миграционным происхождением уже имеют швейцарское гражданство — или по рождению, или в результате натурализации. Среди первого поколения таких менее 30%, среди второго — около 70%. В то же время в стране есть несколько тысяч человек иностранного происхождения без красного паспорта, и это несмотря на то, что их семьи проживают в Швейцарии уже не менее трёх поколений и поэтому они официально не считаются лицами, имеющими миграционное происхождение.

Процедура получения гражданства в Швейцарии регулируется принципом права крови (ius sanguinis) и остаётся одной из самых сложных и строгих в Европе, хотя какой-то совсем уж непреодолимой проблемой эта процедура не является. Известно, что одни типы и группы населения натурализуются заметно реже, чем другие.

Подробнее о правилах получения швейцарского гражданства можно узнать в отдельном материале по ссылке ниже.

Показать больше

Показать больше Не учился в вузе — швейцарского паспорта не будет! Этот контент был опубликован на Экспертный доклад прямо обвиняет швейцарскую систему натурализации в том, что она носит дискриминационный характер. Читать далее Не учился в вузе — швейцарского паспорта не будет!

В целом около на данный момент не имеют красного паспорта 27% постоянного населения страны.

Иммиграция преимущественно из Европы

В Швейцарию приезжает примерно равное количество женщин и мужчин. В 2023 году доля женщин среди новых иммигрантов составила 49%, мужчин — 51%. Большинство вновь прибывших (шесть из десяти) находятся в возрасте от 20 до 45 лет. Доля детей и подростков до 20 лет, а также лиц старше 45 лет, составляет по 20%.

Основной поток мигрантов формируют граждане стран Европейского союза (ЕС) и Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ). С 2013 по 2022 год две трети всех иностранцев, прибывших в Швейцарию, приехали именно из этих стран. В 2023 году их доля снизилась до 54%, но это в первую очередь связано с учётом в статистике десятков тысяч беженцев из Украины.

Для сравнения: по данным Евростата в странах ЕС и ЕАСТ в 2023 году в среднем лишь около 20% новых иммигрантов прибыли из других стран-членов этих организаций. До начала агрессии России против Украине эта доля составляла примерно треть. Таким образом, Швейцария остаётся одной из ведущих стран Европы по приёму граждан ЕС и ЕАСТ..

Внешний контент

Доминирующее положение граждан стран ЕС и ЕАСТ объясняется тем, что благодаря соглашению Берна и Брюсселя о свободном передвижении они пользуются особыми правами и привилегиями. В отличие от граждан «третьих стран» (бывшие советские республики, США, а теперь еще и Великобритания), на которых распространяются квоты и более строгие требования к пребыванию в Швейцарии, граждане ЕС и ЕАСТ имеют значительно более свободный доступ к швейцарскому рынку труда.

Состав иностранного населения отражает историю миграции

Состав и структура иностранного населения Швейцарии наглядно демонстрирует как исторические миграционные связи, так и особенности швейцарской миграционной политики. Самые заметные группы иностранцев — это граждане Италии (14%) и Германии (13%), за ними следуют португальцы (11%) и французы (7%). Среди выходцев из стран за пределами Европы наиболее широко представлены граждане азиатских государств (8%), затем — граждане африканских стран (5%) и выходцы с американского континента (менее 4%).

Внешний контент

Среди граждан третьих стран особенно заметны представители традиционных стран-источников беженцев. Это выходцы из Косово, Эритреи, Афганистана, Шри-Ланки и Сирии. А теперь и Украины.

Актуальную статистику по ситуации с предоставлением убежища в Швейцарии можно найти в регулярно обновляемых графиках, подготовленных нашими коллегами из редакции SRF Data.

Показать больше

Показать больше Убежище в Швейцарии: ключевые цифры и тенденции Этот контент был опубликован на Кто именно обращается за защитой к Швейцарии? Кто и почему получает право остаться в стране, а кто нет? Все ответы в данном материале. Читать далее Убежище в Швейцарии: ключевые цифры и тенденции

Трудовая миграция

Лица, прибывающие в Швейцарию в рамках процедуры предоставления убежища, составляют меньшинство. Среди всех иностранцев, въехавших в Швейцарию с 2014 года и остающихся здесь на конец 2023 года, только 7% имели статус беженца (разрешения типа N или F), ещё 5% — временный ВНЖ категории S, который с 2022 года предоставляется беженцам из Украины.

По большей же части иммиграция в Швейцарию связана с трудовой деятельностью. Экономика страны растет, рабочие места создаются, а рабочих рук нет. Чаще всего иностранцы получают разрешения категорий B (буква латинская) или L, которые предоставляют право работать в Швейцарии и наличие которых зависит от того, имеет ли иностранец работу в Швейцарии или нет.

Внешний контент

Согласно данным Государственного секретариата по делам миграции (SEM, подразделение Минюста страны), работа — основная причина приезда иностранцев в Швейцарию. В 2024 году более половины из 170 тысяч новых иммигрантов (в эту статистику не включаются лица, прибывшие по процедуре предоставления убежища) приехали с целью именно трудоустройства, причем 95% из них прибыли из стран ЕС или государств ЕАСТ.

Внешний контент

На втором месте — воссоединение семей: на эту процедуру приходится около четверти всех новых случаев иммиграции. Данная группа почти поровну делится между гражданами ЕС/ЕАСТ и третьих стран. Люди, ранее имевшие статус беженцев и затем перешедшие в категорию постоянных жителей Швейцарии, в 2023 году составили менее 7% от общего числа новых иммигрантов.

Иммиграция с высоким и низким уровнем квалификации

Иммиграция в Швейцарию имеет выраженный двойственный характер: сюда приезжают как низкоквалифицированные работники, так и специалисты с высоким уровнем образования и экспертизы. Уровень образования мигрантов значительно зависит от их страны происхождения. На это указывает исследовательский центр nccr — on the moveВнешняя ссылка при Университете Невшателя.

Внешний контент

В период с 2015 по 2018 год (последние доступные данные) наиболее высокий уровень высшего образования зафиксирован среди иммигрантов из развитых неевропейских стран, таких как Южная Корея и США. Это неудивительно, поскольку въезд этих специалистов напрямую зависит от профессиональной квалификации.

Среди граждан ЕС и ЕАСТ доля лиц с высшим образованием в среднем составляла около 60%, однако между отдельными странами наблюдаются существенные различия: институтскую «корочку» имели почти 90% британцев и только 22% португальцев. При этом, независимо от страны происхождения, доля высококвалифицированных иммигрантов в Швейцарии на протяжении последних десятилетий стабильно растёт.

Показать больше

Показать больше Наша рассылка по теме Внешняя политика Швейцария в меняющемся мире. Присоединяйся к нам, начни наблюдать за внешней политикой Швейцарии и ее развитием. Читать далее Наша рассылка по теме Внешняя политика

Некоторые отрасли швейцарской экономики критически зависят от иммиграции

В абсолютных цифрах больше всего иностранных работников занято в промышленности — более 200 тысяч человек — а также в здравоохранении и социальной сфере, где трудится свыше 170 тысяч человек. Вместе эти два сектора обеспечивают почти 30% всех рабочих мест, занятых людьми без швейцарского гражданства. Однако в относительном выражении зависимость от иностранной рабочей силы наиболее заметна в гостиничном бизнесе и строительстве. В этих отраслях соответственно около половины и почти 40% работников не являются гражданами Швейцарии.

Внешний контент

Эти данные учитывают только иностранных работников, постоянно проживающих на территории страны, и не включают около 400 тысяч трансграничных работников («фронтальеров»), которые также активно заняты в различных секторах швейцарской экономики. Ряд профессий с низкими требованиями к квалификации практически полностью занят мигрантами.

По данным исследовательского центра NCCR on the MoveВнешняя ссылка, полученным на основе более ранних наблюдений, к таким профессиям относятся, в частности, домашний персонал и уборщики, штукатуры, операторы промышленных машин и станков, а также сотрудники горячих кухонных цехов. В то же время на другом полюсе находятся профессии в административно-государственном секторе и сельском хозяйстве: в этих сферах доля швейцарских работников по-прежнему остаётся преобладающей.

Показать больше

Показать больше Кратко общественные темы от swissinfo.ch Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется. Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована для целевой аудитории и научно отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.