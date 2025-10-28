The Swiss voice in the world since 1935
Внешняя политика

Суд Швейцарии оставил активы Калантырского замороженными

Федеральный административный суд Швейцарии отклонил жалобу Дмитрия Калантырского на заморозку его активов.
Федеральный административный суд Швейцарии отклонил жалобу Дмитрия Калантырского на заморозку его активов. Keystone / Gaetan Bally

Федеральный административный суд Швейцарии отклонил жалобу бизнесмена Дмитрия Калантырского на заморозку его активов.

Телеканал SRF / портал Swissinfo

Российско-украинский бизнесмен Дмитрий Калантырский безуспешно попытался добиться разморозки своих средств, находящихся в швейцарских банках. Федеральный административный суд Швейцарии (Bundesverwaltungsgericht) отклонил его жалобу. Решение суда было опубликовано во вторник, 28 октября 2025 года.

Дмитрия Калантырского обвиняют в том, что он содействовал Аркадию Ротенбергу — близкому соратнику президента России Владимира Путина — в организации трансфера денежных средств. Поскольку сам Ротенберг находится в санкционном списке Украины, в отношении Калантырского в Чехии в настоящее время ведётся уголовное расследование.

Швейцарский банк, в котором хранились его активы, сообщил о подозрительных транзакциях в Государственный секретариат по экономическим вопросам (Staatssekretariat für Wirtschaft, SECO) ещё в октябре 2022 года. Это сообщение привело к заморозке всех счетов фигуранта.

Protestors dressed in yellow and blue Ukraine colors wave signs saying Stop War and Stop Putin

В многочисленных письмах, направленных в SECO, Дмитрий Калантырский требовал разблокировать средства — как его личные, так и принадлежащие его компании. Он утверждал, что из-за блокировки «был вынужден изменить свой образ жизни».

В Швейцарии решение о заморозке активов принимается в рамках действующих санкционных режимов и мер по противодействию отмыванию денег. За реализацию режима санкций отвечает Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO), подразделение Минэкономики.

Мнение

Глобальные выборы

«ЕвроХим» — один из крупнейших в мире производителей удобрений. Компания была основана российским олигархом Андреем Мельниченко.

Показать больше

