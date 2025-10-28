Суд Швейцарии оставил активы Калантырского замороженными

Федеральный административный суд Швейцарии отклонил жалобу Дмитрия Калантырского на заморозку его активов. Keystone / Gaetan Bally

Федеральный административный суд Швейцарии отклонил жалобу бизнесмена Дмитрия Калантырского на заморозку его активов.

2 минут

Телеканал SRF / портал Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Swiss court refuses oligarch’s frozen fund complaint Оригинал Читать далее Swiss court refuses oligarch’s frozen fund complaint

Российско-украинский бизнесмен Дмитрий Калантырский безуспешно попытался добиться разморозки своих средств, находящихся в швейцарских банках. Федеральный административный суд Швейцарии (Bundesverwaltungsgericht) отклонил его жалобу. Решение суда было опубликовано во вторник, 28 октября 2025 года.

Дмитрия Калантырского обвиняют в том, что он содействовал Аркадию Ротенбергу — близкому соратнику президента России Владимира Путина — в организации трансфера денежных средств. Поскольку сам Ротенберг находится в санкционном списке Украины, в отношении Калантырского в Чехии в настоящее время ведётся уголовное расследование.

Швейцарский банк, в котором хранились его активы, сообщил о подозрительных транзакциях в Государственный секретариат по экономическим вопросам (Staatssekretariat für Wirtschaft, SECO) ещё в октябре 2022 года. Это сообщение привело к заморозке всех счетов фигуранта.

Показать больше

Показать больше Российские олигархи в Швейцарии: гости, от которых становится неловко Этот контент был опубликован на Наша «доска почета» вероятно имеющих связи со Швейцарией и вероятно близких к Кремлю российских вероятно миллиардеров. Читать далее Российские олигархи в Швейцарии: гости, от которых становится неловко

В многочисленных письмах, направленных в SECO, Дмитрий Калантырский требовал разблокировать средства — как его личные, так и принадлежащие его компании. Он утверждал, что из-за блокировки «был вынужден изменить свой образ жизни».

В Швейцарии решение о заморозке активов принимается в рамках действующих санкционных режимов и мер по противодействию отмыванию денег. За реализацию режима санкций отвечает Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO), подразделение Минэкономики.

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика Наша рассылка по теме Политика Берн не столица Швейцарии, но все-таки ее политический центр: мнения, голосования и новые идеи в двух словах. Все, что тебе нужно знать о швейцарской политике, все в одной рассылке. Читать далее Наша рассылка по теме Политика

Показать больше

Мнение Показать больше Глобальные выборы Два облика поляризации: взгляд на Восточную Европу Этот контент был опубликован на По мнению Даниэля Бокслера, политический раскол обществ в странах Восточной Европе обусловлен скорее преступными связями, чем партийными программами. Читать далее Два облика поляризации: взгляд на Восточную Европу

Показать больше

Показать больше Случай Андрея Мельниченко: Швейцария и российский «олигарх» Этот контент был опубликован на Андрей Мельниченко основал одну из крупнейших в мире компаний по производству удобрений. Под санкции эта компания пока официально не попала. Читать далее Случай Андрея Мельниченко: Швейцария и российский «олигарх»

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch