Суд Швейцарии оставил активы Калантырского замороженными
Федеральный административный суд Швейцарии отклонил жалобу бизнесмена Дмитрия Калантырского на заморозку его активов.
Российско-украинский бизнесмен Дмитрий Калантырский безуспешно попытался добиться разморозки своих средств, находящихся в швейцарских банках. Федеральный административный суд Швейцарии (Bundesverwaltungsgericht) отклонил его жалобу. Решение суда было опубликовано во вторник, 28 октября 2025 года.
Дмитрия Калантырского обвиняют в том, что он содействовал Аркадию Ротенбергу — близкому соратнику президента России Владимира Путина — в организации трансфера денежных средств. Поскольку сам Ротенберг находится в санкционном списке Украины, в отношении Калантырского в Чехии в настоящее время ведётся уголовное расследование.
Швейцарский банк, в котором хранились его активы, сообщил о подозрительных транзакциях в Государственный секретариат по экономическим вопросам (Staatssekretariat für Wirtschaft, SECO) ещё в октябре 2022 года. Это сообщение привело к заморозке всех счетов фигуранта.
В многочисленных письмах, направленных в SECO, Дмитрий Калантырский требовал разблокировать средства — как его личные, так и принадлежащие его компании. Он утверждал, что из-за блокировки «был вынужден изменить свой образ жизни».
В Швейцарии решение о заморозке активов принимается в рамках действующих санкционных режимов и мер по противодействию отмыванию денег. За реализацию режима санкций отвечает Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO), подразделение Минэкономики.
