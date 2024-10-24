Уголовное дело против Рыболовлева в Швейцарии закрыто
Федеральная прокуратура Швейцарии (Bundesanwaltschaft BA) закрыла уголовное дело в отношении российского бизнесмена Рыболовлева в связи с его судебным спором с женевским арт-дилером Ивом Бувье. Стороны заявили, что оснований для судебного разбирательства и преследования больше нет.
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Keystone-SDA
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Swiss Attorney General ends criminal case against Russian oligarch Rybolovlev
Вердикт прокуратуры, переданный во вторник 22 октября 2024 года защитой Дм. Рыболовлева швейцарскому информационному агентству Keystone-SDA, снял с бизнесмена все подозрения в «неправомерных действиях в пользу иностранного государства». Речь шла о том, что олигарх якобы заманил Ива Бувье в Монако, с тем чтобы его задержала полиция Княжества.
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«Федеральная прокуратура Швейцарии не в состоянии установить факты […] и подозрения, оправдывающие обвинительное заключение, а так как такие факты не были установлены, то и разбирательство должно быть закрыто», — говорится в постановлении прокуратуры. «Мы вполне довольны этим решением, которым швейцарское правосудие окончательно завершает данное дело», — заявили швейцарские адвокаты Дм. Рыболовлева. В конце 2023 года Рыболовлев и Бувье заключили внесудебное соглашение, урегулировав все свои прочие разногласия.
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