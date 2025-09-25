Деньги, украденные диктаторами: что делать Швейцарии?

На первый взгляд это история о далёкой Нигерии, о банках в Швейцарии и о позиции США. Но, по сути, это рассказ о том, как возникает всем хорошо знакомая картина: больницы не принимают пациентов, школы рушатся, дороги превращаются в «направления», а чиновники разводят руками — «вы держитесь там, просто денег нет». Потом же выясняется, что деньги есть: просто они осели на зарубежных счетах тех, кто находится у властной «кормушки».

Когда чиновники крадут миллионы из государственной казны, первыми страдают обычные люди. В Нигерии, например, пациенты, приходящие в больницы, сталкиваются с хронической нехваткой персонала и остаются без должного лечения. Об этом рассказывает Дэвид Уголо (David Ugolor), исполнительный директор неправительственной организации Africa Network for Environment and Economic Justice (ANEEJ). Недостаток средств на ремонт школ означает меньшее число детей за партами, а разбитые дороги ведут к росту числа аварий.

По словам Уголо, проблема в Нигерии «давно вышла за рамки простой коррупции и превратилась в захват государства»: коррумпированные элиты не только присваивают деньги, но и меняют законы так, чтобы закрепить своё влияние и удерживать власть. По оценкам ООНВнешняя ссылка, ежегодно с африканского континента незаконно выводятся капиталы почти на 90 млрд долларов. В результате государственные расходы на здравоохранение сокращаются примерно наполовину, а на образование — на четверть.

Некоторые европейские и североамериканские страны после череды банковских скандалов начали активно замораживать счета иностранных клептократов. Швейцария уже вернула на родину свыше 2 млрд долларов неправомерно присвоенных активов, а Европейский союз в 2024 году принял директиву, определяющую единые правилаВнешняя ссылка возврата украденных средств. Но и это лишь капля в море. «Из развивающихся стран утекает гораздо больше активов, чем реально туда возвращается», — подчёркивает Джексон Олдфилд (Jackson Oldfield) из немецкой неправительственной организации Civil Forum for Asset Recovery (CiFAR).

Какую роль играет Швейцария?

Эксперты и правозащитники уже давно, а с недавних пор и всё громче, требуют от властей решительных шагов, однако сомнений в том, готов ли Запад и дальше продолжать борьбу с клептократией, занеся этот вопрос в список приоритетов, меньше не становится. Ситуация осложнилась, после того как США, долгое время бывшие локомотивом процесса противодействия трансграничной коррупции, начали постепенно отходить от своих международных обязательств. Серьёзный удар по этому процессу был нанесен уже в первые месяцы второго президентского срока Дональда Трампа, когда Министерство юстиции закрыло ИнициативуВнешняя ссылка по возврату похищенных активов (Kleptocracy Asset Recovery Initiative).

Белый дом также приостановил применение Закона о борьбе с коррупцией за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act) и перестал участвовать в заседаниях Рабочей группы ОЭСР по вопросам подкупа в международных коммерческих сделках (отвечает за реализацию Конвенции ОЭСР по борьбе со взяточничеством и соответствующих рекомендаций, устанавливая стандарты в области противодействия подкупу иностранных должностных лиц). «Это (решение) посылает крайне тревожный сигнал и фактически подталкивает африканские правительства, где процветает коррупция, вообще перестать предпринимать какие-то шаги в этой области», — отмечает Дэвид Уголо.

«Особенно печально все это, если вспомнить, сколько усилий потребовалось для того, чтобы вывести данную тему на глобальный уровень». Среди достижений, напомним, выделяются включение принципа реституции в Конвенцию ООН против коррупции 2004 года и проведение США и Великобританией Глобального форума по возврату активов в 2017 году, на котором были согласованы правила передачи украденных средств обратно странам их происхождения.

Возврат активов: успехи и слабые места швейцарской практики

В последние 10 лет заметную роль в этом процессе играла и Швейцария. Как сообщили порталу Swissinfo в Федеральном министерстве иностранных дел (Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten, EDA), «страна активно содействовала международному обмену информацией по конкретным делам и остаётся твёрдо приверженной возвращению активов, предпринимая шаги против коррупции как внутри страны, так и за её пределами».

Возвращённые миллиарды «украденных средств» стали результатом многолетней работы Берна по избавлению Швейцарии от имиджа «глобального центра теневых финансов». Поворотным моментом стал 1986 год, когда она первой в мире заморозила счета филиппинского диктатора Фердинанда Маркоса. В 2016 году Швейцария приняла специальный закон, регулирующий возврат незаконно отчужденных иностранных финансовых активов. Важным событием стал перевод в 2018 году в Нигерию 321 миллиона долларов — части средств, похищенных бывшим диктатором Сани Абачей.

Более двух сотен неправительственных организаций во главе с Africa Network for Environment and Economic Justice (ANEEJ, Нигерия) — организацией, специализирующейся на вопросах социальной справедливости, борьбы с коррупцией и мониторинге возврата активов, следили за переводами денег напрямую нуждающимся людям. «Это был успех, потому что впервые в Нигерию поступили деньги, которые мы могли проследить вплоть до конкретных получателей в разных регионах страны», — уточняет Дэвид Уголо (David Ugolor).

По той же схеме сейчас возвращают Узбекистану около 313 миллионов долларов, значительная часть которых идёт на реконструкцию родильных отделений больниц и клиникВнешняя ссылка. Тем не менее опыт Швейцарии в сфере возврата активов далеко не безупречен. Из раннего транша фондов Абачи в размере 700 млн долларов значительная часть, по разным сообщениям, просто исчезла. Аудит 2022 года выявил в швейцарской реституционной системе наличие многочисленных слабых мест. По мнению Федерального контрольно-аудиторского ведомства, закон 2016 года оказался трудно применимым на практике.

К тому же чиновники порой обещают быстрые результаты, но на самом деле разбирательства по таким делам тянутся годами или даже десятилетиями. Так, на возвращение Филиппинам 683 млн франков из денег Маркоса ушло 18 лет и шесть десятков судебных решений, хотя позднее в Берне и обновили соответствующее законодательство, чтобы все-таки ускорить такие процессы в будущем. Два года потребовалось Федеральному суду в Лозанне (высшая судебная инстанция страны) на то, чтобы вынести решение о возврате Перу 8 миллионов франков в рамках дела бывшего главы разведки страны Владимиро Монтесиноса.

Как заявил в интервью швейцарскому расследовательскому сайту Gotham City Оскар Солорсано (Oscar Solórzano) из Базельского института госуправления (Basel Institute on Governance), «это слишком долго, а потому неприемлемо». Контрольное ведомство страны указало и на иные проблемы: например, в Швейцарии до сих пор нет единого реестра таких дел. А между тем Рабочая группа по финансовым мерам борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) рекомендует вести «подробную статистику», чтобы повысить «эффективность процедур возврата активов».

Швейцария и сотрудничество с ООН

Внешнеполитическое ведомство Швейцарии подтвердило порталу Swissinfo: хотя централизованного реестра таких дел в стране действительно нет (так как в этот процессВнешняя ссылка вовлечены сразу несколько кантональных и федеральных структур и инстанций), правительство все равно уже реализовало часть рекомендаций, высказанных Федеральным аудиторским ведомством (EFK), по информации которого Швейцария «углубила стратегическое сотрудничество» с такими структурами, как Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC), точнее, с его программой Stolen Assets Recovery (StAR).

На базе этой программы создана база данных примерно на 560 таких дел по всему миру, в ней фигурируют активы на сумму около 17 млрд долларов. Но и это лишь «верхушка айсберга»: по некоторым оценкам, в мире перехватывается меньше 1% нелегальных финансовых потоков. Швейцария не одинока в почти безнадежной борьбе с ними. Лондонский аналитический центр Royal United Services Institute (RUSI) прямо недавно заявил, что в Великобритании «существует системная проблема грязных денег», а механизмы, созданные с целью противодействия трансграничным коррупционным практикам, признаны «неэффективными».

Джексон Олдфилд добавляет: даже несмотря на весь уже достигнутый прогресс — от ослабления во многих странах режима банковской тайны вплоть до введения новых требований по раскрытию реальных «конечных» владельцев компаний, — меры по предупреждению отмывания денег и сокрытия активов всё ещё остаются недостаточными и во многом оставляют желать лучшего.

Отъезд в Европу

По словам Олдфилда, в мире, в том числе и в Европе, всё ещё существует немало юрисдикций, где сохраняется строго конфиденциальный режим финансовых операций и никто не знает реальных владельцев фондов и компаний. Там можно без труда зарегистрировать офшорную фирму и скрыть за ней настоящего бенефициара. Один из показательных примеров — дело бывшего главы Центробанка Ливана Риада Саламе (Riad Salameh), которому вместе с братом Раджей (Raja Salameh) были предъявлены обвинения в хищении государственных средств и других преступлениях.

Как писала швейцарская газета SonntagsZeitung, ими через офшорную структуру было проведено без малого 330 млн долларов, которые затем оказались на счетах в Швейцарии. Сами братья все обвинения отвергают. Швейцарский парламент рассматривает в настоящее время вопрос о том, как новые меры можно ввести против незаконных финансовых схем. Предлагается создать федеральный реестр истинных владельцев фондов и офшоров, а также вменить юристам и адвокатам в обязанность тщательно «просвечивать» своих клиентов, а главное, источники происхождения их средств.

Швейцарское отделение неправительственной организации Transparency International утверждает, однако, что даже такие инициативы не приведут Швейцарию к полному соответствию всем международным стандартам. Пока Швейцария и другие государства медлят с возвратом активов, а США отказываются от своих прежних обязательств, мир, по словам Д. Уголо, постепенно «сдает назад» в борьбе с незаконными финансовыми потоками, причем последствия этого отката скоро ощутят и развитые страны: «Это ведь не благотворительность, из-за этого у молодых людей (в Нигерии и других странах Африки) нет работы, а если коррупция и дальше будет отнимать у них будущее, то единственным выходом для них как раз и станет отъезд в Европу».

