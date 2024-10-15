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«Украина продолжает сражаться, чтобы истощить российскую армию»

Выгоревшие в результате российских атак леса в регионе города Лиман, в Донецкой области.
Выгоревшие в результате российских атак леса в регионе города Лиман, в Донецкой области. Reuters / Thomas Peter

Степень интенсивности боевых действий на востоке Украины находится на очень высоком уровне. Швейцарский историк Марсель Берни (Marcel BerniВнешняя ссылка), оценивая текущую ситуацию на фронте, говорит, что всё прошедшее лето война носила позиционный характер.

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Кристина Шайдеггер (Christina Scheidegger), телеканал SRF / портал SWI

В качестве научного ассистента Марсель Берни с 2014 года занимается исследованиями и преподаванием в Швейцарской Военной академии при Высшей технической школе Цюриха ВТШ / ETHZ. В 2019 году защитил в Гамбургском Университете кандидатскую диссертацию на тему попавших во время войны во Вьетнаме в плен солдат северного Вьетнама.

SRF News. Как Вы оцениваете текущую ситуацию на фронте?

Марсель Берни. В мае 2024 года Россия попыталась вырваться из окопной войны, предприняв наступление на Харьков. В августе Украина предприняла свою попытку прорыва, продвинувшись в российскую Курскую область. Однако Россия не клюнула на эту военную «наживку» и не вывела войска из Донбасса. Таким образом, в центре оперативного внимания российского Генерального штаба остается Восточная Украина.

Насколько Украина должна быть обеспокоена российскими атаками и своими территориальными потерями?

Цель россиян, скорее всего, состоит в том, чтобы не только отвоевывать территорию отдельных деревень, но и объединить в итоге мелкие локальные операции в более крупную масштабную кампанию. Поэтому Украина вынуждена продолжать вести эту войну на истощение. При этом она со своей стороны также пытается атаковать цели в глубоком тылу россиян с помощью беспилотных летательных аппаратов.

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Какова цель этих украинских атак?

Цель состоит в том, чтобы помешать российским поставкам (боеприпасов и горючего) попадать в зону боевых действий и тем самым ослабить военное давление на Донбасс. Эта цель также была главной целью украинского контрнаступления под Курском. Однако там эта цель была достигнута лишь в ограниченном масштабе.

По сообщениям из Киева российские войска продолжают энергично наступать. С какой целью?

Целью, вероятно, является город Покровск. Это крупный логистический узел, через который проходят маршруты снабжения ВСУ. Главная линия обороны украинских войск также расположена в регионе, который является равнинным по своему характеру и его поэтому не всегда легко по этой причине оборонять.

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Почему это российское наступление идёт именно сейчас?

Приближается зима, а это значит, что в регионе снова начинается период распутицы. Затем пройдут президентские выборы в США, которые определят новый политический курс (новой администрации в США). Все это мотивирует обе стороны вести соответственно оборонительную или наступательную войну. У России также есть серьезные проблемы, когда дело касается рекрутирования новых солдат. Поэтому обе стороны стремятся до наступления зимы отстоять или завоевать как можно большие по площади территории

А вторжение в Курскую область? Какие результаты дало оно?

Прежде всего, оно привлекло внимание к Украине в информационном пространстве и принесло ей определенную моральную выгоду. Но военная выгода от этой операции оказалась ограничена, поскольку Россия не прекратила наступать на Донбассе. Украина может потерять весь Донбасс ради такого территориального выигрыша России. Это, конечно, было бы контрпродуктивно, потому что ведь Украине, как мы помним, чтобы провести атаку на Курск, пришлось вывести из Донбасса часть своих наиболее хорошо подготовленных подразделений.

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Каковы перспективы войны?

Донбасс, в частности, будет оставаться предметом вооруженной борьбы. Украина вынуждена будет продолжать там сражение, чтобы измотать русских. Россия будет вынуждена продолжать втягивать Украину в эту войну на истощение, атакуя с помощью беспилотников и ракет ее инфраструктуру и сети энергоснабжения. Поэтому Украина, скорее всего, также продолжит атаковать стратегические резервы России с помощью беспилотников дальнего радиуса действия.

Интервью взяла Кристина Шайдеггер (Christina Scheidegger), оригинал на немецком языке находится по этой ссылкеВнешняя ссылка.

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