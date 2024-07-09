Швейцария доплатит за двигатели для истребителей F-35

Новый истребитель F-35, закупленный для ВВС Швейцарии придется модернизировать сразу после поставки. Берну придется доплатить за обновление двигателей. Keystone / Peter Klaunzer

Новый истребитель F-35, закупленный для ВВС Швейцарии, придется модернизировать едва ли не сразу после поставки. Берну придется доплатить за модернизацию двигателей. Об этом было известно уже давно, но теперь стало ясно, что дополнительные расходы Швейцарии придется финансировать из собственного кармана.

5 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Речь идет о важных деталях двигателя нового истребителя F-35 от Lockheed Martin. В Швейцарию он будет поставляться начиная с 2027 года, но уже к середине 2030-х годов некоторые детали двигателей самолета придется заменить. Долгое время было неясно, кому придется за это заплатить.

И вот теперь Федеральное Управление военных закупок и военно-технического снабжения Вооруженных сил Швейцарии (Armasuisse) впервые публично заявило, что такая модернизация двигателей в стоимость покупки не входит. «Дальнейшая модернизация будет оплачена ВВС, то есть Швейцарией», — заявил Кай-Гуннар Зиверт (Kaj-Gunnar Sievert) из ведомства Armasuisse. Первой об этом на выходных сообщила газета «Блик». Но может быть не стоит модернизировать двигатели?

Показать больше

Показать больше Поставка Швейцарии истребителей F-35A может задержаться Этот контент был опубликован на И если это произойдет, то швейцарский общественный (федеральный) бюджет может понести миллиардные убытки. Читать далее Поставка Швейцарии истребителей F-35A может задержаться

По данным Armasuisse модернизация двигателей имеет смысл с точки зрения ТТХ самолета (тактико-технические характеристики), поскольку только так истребитель F-35 сможет полностью задействовать все свои системы и тем самым реализовать всю свою ударную мощь. Однако еще два года назад Armasuisse заявляла SRF, что Швейцария будет вправе сама решать, нужны ей модернизированные двигатели или нет. Теперь же ей говорят, что новые детали являются фактически обязательными.

Малозаметный многофункциональный истребитель «пятого поколения» F-35, разработанный корпорацией Lockheed Martin Keystone / Peter Klaunzer

«В данном случае нам не нужны двигатели с лейблом „сделано в Швейцарии“, на не нужно чего-то особенного, мы просто адаптируем (новые детали к швейцарским стандартам)», — подчеркивает Кай-Гуннар Зиверт. Однако пока неясно, насколько высоки будут дополнительные расходы для Швейцарии. «Сегодня предоставить какую-то серьезную оценку пока невозможно», — говорит Кай-Гуннар Зиверт. При этом Armasuisse продолжает подчеркивать, что самолеты F-35 остаются наилучшим предложением в соответствии с критерием «цена-качество», и в целом F-35 финансовым риском для страны не является.

В парламенте, однако, царят совсем другие настроения, с учетом того, что ранее МО Швейцарии утверждала, что у этой сделки есть одна единственная фиксированная цена и что меняться она не будет. Депутат от социалистов Приска Зайлер-Граф (Priska Seiler-Graf), председатель парламентского Комитета по политике безопасности, отмечает, что в центре этой сделки всегда стоял вопрос о том, будет ли модернизация включена в общие операционные расходы или Швейцарии придется понести дополнительные затраты.

Показать больше

Показать больше Получит ли Швейцария свои новые истребители F-35 вовремя? Этот контент был опубликован на Швейцария заказала 36 самолетов F-35. Получит ли она их вовремя или ей придется запастись терпением? Читать далее Получит ли Швейцария свои новые истребители F-35 вовремя?

«Мы всегда исходили из того, что модернизация включена в те 6 миллиардов швейцарских франков (которые мы заплатим за самолеты). Если теперь Швейцарии придется нести дополнительные расходы, значит, что четыре года назад перед принятием решения об этих истребителях население «водили за нос». Марионна Шлаттер (Marionna Schlatter, партия «Зелёные») говорит, что о том, что у двигателей F-35 есть проблемы, было известно давно. «Но я всегда предполагала, что ведомство Armasuisse учтёт (это обстоятельство). В конце концов, нам всегда говорили, что этот самолет станет самым дешевым для Швейцарии вариантом».

Но злятся не только левые. Мауро Туэна (Mauro Tuena, SVP/ZH), например, требует, чтобы федеральное правительство провело жесткие переговоры с продавцом. Он проводит сравнение с покупкой автомобиля. «В таком случае я тоже всегда веду переговоры (с продавцом) и в итоге (добиваюсь каких-то) уступок. И я ожидаю того же от (производителя самолета компании) Lockheed Martin». Мауро Туэна опасается, что денег на модификацию двигателя будет не хватать для финансирования других задач, стоящих перед Вооруженными силами страны.

Показать больше

Показать больше Подписаться на рассылку бюллетеня новостей Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Читать далее Подписаться на рассылку бюллетеня новостей

При этом он уточняет, что парламент даже и не собирается выделять дополнительные деньги только для того, чтобы «модифицировать двигатели, про которые мы изначально знали, что их придется обновлять». Таким образом и левые, и правые опасаются, что модификация истребителя дорого обойдется Швейцарии. И двигатели — далеко не единственная проблема, которая маячит на горизонте. Уже ясно, что истребитель также придется доукомплектовывать новой радарной системой.

Показать больше

Показать больше Швейцария получит из США ракеты для ЗРК Patriot Этот контент был опубликован на Швейцария подписала контракт на поставку ей американских управляемых ракет большой дальности. Читать далее Швейцария получит из США ракеты для ЗРК Patriot