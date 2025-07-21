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Внешняя политика

Швейцария наращивает дипломатические связи с Африкой

Школьники в Южной Африке. Во многих африканских странах почти половина населения находится в возрасте моложе 25 лет. Фото: AFP / Or licensors
Школьники в Южной Африке. Во многих африканских странах почти половина населения находится в возрасте моложе 25 лет. Фото: AFP / Or licensors Afp Or Licensors

С учётом демографической и геополитической динамики Африканский союз (АС) становится всё более влиятельным игроком и все более весомым фактором в рамках международных отношений. По прогнозам ООН к концу 21 века каждый третий житель планеты будет проживать на африканском континенте. Это делает внутренние политические, экономические и институциональные процессы в рамках АС значимыми и на глобальном уровне.

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Какое место в мире занимает Швейцария? И куда она движется? Я рассказываю о текущих событиях и о том, что может произойти в будущем. После окончания учёбы (история, право и европеистика) некоторое время работал в посольстве Швейцарии в Афинах. У меня есть журналистский опыт в стране и за рубежом, на местном и национальном уровнях, в качестве внештатного и штатного корреспондента. Сейчас пишу о международных отношениях.

Я пишу авторские развёрнутые статьи, используя свой богатый опыт анализа и визуализации больших массивов данных. Освещаю широкий спектр тем, в том числе место Швейцарии в мировой торговле, изменение климата и демографические процессы. Родилась и выросла во Франции, изучала международные отношения в Лионе, затем окончила школу журналистики в Лилле в 2011 году. С 2012 года я живу в Швейцарии и восемь лет проработала в RTS, прежде чем в 2020 году присоединиться к SWI swissinfo.ch.

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В ответ на этот тренд Швейцария проводит последовательную политику по укреплению дипломатических связей с Африканским союзом. Официальный Берн стремится развивать партнёрские отношения как с наднациональными структурами, так и с отдельными государствами континента, как в рамках программ развития, так и в двустороннем формате. Особое внимание уделяется политическому диалогу, вопросам устойчивого развития, безопасности и миграции. Швейцарская сторона рассматривает это сотрудничество в качестве стратегически важного, и, главное, взаимовыгодного.

Говорят, за Африкой — будущее. И, наверное, не без основания. В первую очередь потому, что в результате актуальных демографических трендов именно здесь в обозримом будущем будет проживать значительная часть населения планеты. «Африка в ближайшие десятилетия будет играть решающую роль в глобальном развитии», — так начинается документ Внешняя ссылкас изложением новой внешнеполитической стратегии Швейцарии на африканском направлении. Подобные стратегические документы формулируют сейчас всё больше и больше стран, а это свидетельствует о том, что активизация дипломатического взаимодействия с Африкой становится не просто модой, а насущной потребностью.

Только за последнее десятилетие на континенте открылось более двух сотен новых дипломатических представительств — их открывают главным образом страны так называемого Глобального Юга, стремящиеся углублять свои связи с африканскими государствами. Многие из этих структур расположены в Аддис-Абебе, столице Эфиопии, где также находится штаб-квартира организации Африканский союз (АС). Этот институт, объединяющий все государства континента, представляет Африку на международной арене и стремится к экономической и политической интеграции африканских государств по аналогии с Европейским союзом. Особое внимание АС уделяет вопросам мира и безопасности.

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Роль Африканского союза

«Африканский союз зарекомендовал себя в качестве ключевого фактора в сфере защиты насущных интересов континента», — отмечает Дели́джи Эрик Деги́ла (Dêlidji Eric Degila), профессор международных отношений в Женевском институте международных исследований (IHEID). По его словам, несмотря на наличие серьёзных вызовов и угроз, включая бюрократизм и неизжитую склонность решать все конфликты насилием, АС с момента своего основания в 2002 году в качестве преемника Организации африканского единства стал неотъемлемой частью политической архитектуры региона. Признанием его высокого статуса стало решение 2023 года о включении АС в «Группу двадцати».

Делиджи Эрик Дегила (Dêlidji Eric Degila). Профессор Женевского института международных отношений (IHEID). zVg
Делиджи Эрик Дегила (Dêlidji Eric Degila). Профессор Женевского института международных отношений (IHEID). zVg

Схожее мнение высказывает и Ули Штэгер (Ueli Staeger), доцент кафедры международных отношений Амстердамского университета. По его словам, АС на протяжении последних двух десятилетий очень активно участвует в международных дискуссиях и дебатах, он располагает значительными дипломатическими ресурсами и сохраняет высокий потенциал развития. Однако реальное влияние организации всё ещё ограничено: она не способна эффективно сдерживать конфликты, интеграционные процессы продвигаются медленно, структура АС страдает от громоздкой бюрократии и внутренних дисбалансов.

Ключевой проблемой, как подчёркивают оба собеседника, остаётся финансирование. «По моим подсчётам, в иные годы до 70% бюджета АС обеспечивал Европейский союз. И это парадокс, если учитывать, что Африканский союз — это как раз та организация, которая постоянно заявляет о своей приверженности полной деколонизации Африки», — подчёркивает Ули Штэгер. Многие проекты, реализуемые под эгидой Африканского союза, практически полностью зависят от иностранных источников финансирования, даже здание нынешней штаб-квартиры АС в Аддис-Абебе было построено на средства Китая. «Финансовая зависимость от внешних доноров подрывает автономию этой структуры. Африканским странам необходимо самим формировать свою финансовую базу с целью поддержки своей же собственной континентальной интеграционной организации», — добавляет Дели́джи Эрик Деги́ла.

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Позиция Швейцарии

Швейцария, обладая широкой сетью дипломатических представительств, поддерживает прочные связи с целым рядом африканских государств и уже давно стремится развивать отношения с АС. Она аккредитована при нескольких подразделениях Союза и, по словам Ули Штэгера, действует прагматично: при сравнительно скромных ресурсах она оказывает заметное влияние, например, через поддержку «Оранского процесса» (Orange-Senegal Process), неформальной дипломатической инициативы, направленной на усиление роли Африканского союза в глобальной архитектуре безопасности и на продвижение африканской позиции в рамках реформы Совета Безопасности ООН.

Ули Штэгер (Ueli Staeger). Доцент кафедры международных отношений Амстердамского Университета. Foraus
Ули Штэгер (Ueli Staeger). Доцент кафедры международных отношений Амстердамского Университета. Foraus

Швейцария активно поддерживает этот процесс в качестве составной части своей общей внешнеполитической стратегии, направленной на укрепление многосторонней дипломатии. Стратегический интерес Швейцарии к Африке подкрепляется, однако, не только демографией. Согласно прогнозам, к 2100 году более 40% всей мировой рабочей силы будут составлять африканцы. В этом профессор Деги́ла видит значительный потенциал, особенно что касается рынка труда Европы: «Рабочая сила европейского будущего живёт в Африке. Для Европы, которая сталкивается с демографическим спадом, это огромный шанс».

При этом он подчёркивает, что этот потенциал может быть реализован только в случае, если Европа откажется от восприятия миграции исключительно в качестве источника угроз. «На 85% миграционные процессы в Африке замкнуты на сам же этот континент. Большинство тех, кто покидает Африку, делают это легально, часто с целью получения образования. С другой стороны, мы имеем тогда в странах Африки проблему утечки мозгов», — поясняет Дели́джи Эрик Деги́ла. По его мнению, регулируемые каналы миграции, включающие разрешения на проживание и работу, окажутся куда более эффективными методами и инструментами стабилизации ситуации, нежели запугивание публики «страшилками» о «массовой миграции».

Экономическое сближение

Швейцария, будучи глобальным финансовым центром, укрепляет свои связи и с африканскими финансовыми институтами. Она работает над тем, чтобы Африканский экспортно-импортный банк (Afreximbank), сотрудничающий с Африканским банком развития, открыл своё европейское представительство в Женеве. Цель — нарастить долю Африки в мировой торговле. Такое представительство не только укрепит статус Женевы в качестве международного центра предоставления финансовых услуг, но и даст швейцарскому финансовому сектору прямые каналы взаимодействия с африканским континентом. Кроме того, швейцарское правительство планирует начать участвовать в увеличении собственного капитала Африканского банка развития, видя в этом действенную меру поддержки.

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Особым вопросом являются различия в трактовке теории и практики нейтралитета. «В Африке под нейтралитетом часто понимают внеблоковый статус, в то время как швейцарский нейтралитет строится на юридическом подходе, в центре которого находится строгое соблюдение международного права», — объясняет Ули Штэгер. По его мнению, Швейцарии стоит и впредь последовательно разъяснять свою позицию странам континента.

Прагматизм и ценности

Дели́джи Эрик Деги́ла добавляет: важную роль играет ещё и вопрос доверия. «В последнее время в отношениях с африканскими странами Швейцария действует всё более прагматично. Континент переживает эпоху отхода от демократических реформ, происходит ослабление принципов верховенства права и прав человека. Произошёл ряд государственных переворотов. Однако реакция Швейцарии была едва заметна», — отмечает он. Будучи политологом, он, по его словам, может понять мотивы, лежащие в основании такого реалистического подхода: сегодня у Африки куда больше вариантов действий, она может просто отвернуться от излишне критичных партнёров.

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Швейцария таким образом не только на словах демонстрирует свою солидарность с Африкой, но и гарантирует себе некоторое влияние в системно важных структурах: она входит, например, в число 28 неафриканских членов Африканского банка развития. Это соответствует стратегической линии швейцарской внешней политики, направленной на обеспечение своего представительства в ключевых международных финансовых организациях.

Но в качестве гражданина Бенина он с беспокойством наблюдает за тем, как Швейцария, прежде воспринимавшаяся в его стране как государство с чёткими ценностными ориентирами, постепенно утрачивает ясные контуры своих позиций. «Политический и дипломатический капитал во многом основан на доверии. А если оно ослабевает — то ослабевает и реальное значение страны на международной арене. Швейцарии важно найти тонкий баланс между дипломатическим прагматизмом и своими фундаментальными ценностями», — заключает Дели́джи Эрик Деги́ла.

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