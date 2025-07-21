Швейцария наращивает дипломатические связи с Африкой

Школьники в Южной Африке. Во многих африканских странах почти половина населения находится в возрасте моложе 25 лет. Фото: AFP / Or licensors Afp Or Licensors

С учётом демографической и геополитической динамики Африканский союз (АС) становится всё более влиятельным игроком и все более весомым фактором в рамках международных отношений. По прогнозам ООН к концу 21 века каждый третий житель планеты будет проживать на африканском континенте. Это делает внутренние политические, экономические и институциональные процессы в рамках АС значимыми и на глобальном уровне.

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В ответ на этот тренд Швейцария проводит последовательную политику по укреплению дипломатических связей с Африканским союзом. Официальный Берн стремится развивать партнёрские отношения как с наднациональными структурами, так и с отдельными государствами континента, как в рамках программ развития, так и в двустороннем формате. Особое внимание уделяется политическому диалогу, вопросам устойчивого развития, безопасности и миграции. Швейцарская сторона рассматривает это сотрудничество в качестве стратегически важного, и, главное, взаимовыгодного.

Говорят, за Африкой — будущее. И, наверное, не без основания. В первую очередь потому, что в результате актуальных демографических трендов именно здесь в обозримом будущем будет проживать значительная часть населения планеты. «Африка в ближайшие десятилетия будет играть решающую роль в глобальном развитии», — так начинается документ Внешняя ссылкас изложением новой внешнеполитической стратегии Швейцарии на африканском направлении. Подобные стратегические документы формулируют сейчас всё больше и больше стран, а это свидетельствует о том, что активизация дипломатического взаимодействия с Африкой становится не просто модой, а насущной потребностью.

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Только за последнее десятилетие на континенте открылось более двух сотен новых дипломатических представительств — их открывают главным образом страны так называемого Глобального Юга, стремящиеся углублять свои связи с африканскими государствами. Многие из этих структур расположены в Аддис-Абебе, столице Эфиопии, где также находится штаб-квартира организации Африканский союз (АС). Этот институт, объединяющий все государства континента, представляет Африку на международной арене и стремится к экономической и политической интеграции африканских государств по аналогии с Европейским союзом. Особое внимание АС уделяет вопросам мира и безопасности.

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Роль Африканского союза

«Африканский союз зарекомендовал себя в качестве ключевого фактора в сфере защиты насущных интересов континента», — отмечает Дели́джи Эрик Деги́ла (Dêlidji Eric Degila), профессор международных отношений в Женевском институте международных исследований (IHEID). По его словам, несмотря на наличие серьёзных вызовов и угроз, включая бюрократизм и неизжитую склонность решать все конфликты насилием, АС с момента своего основания в 2002 году в качестве преемника Организации африканского единства стал неотъемлемой частью политической архитектуры региона. Признанием его высокого статуса стало решение 2023 года о включении АС в «Группу двадцати».

Делиджи Эрик Дегила (Dêlidji Eric Degila). Профессор Женевского института международных отношений (IHEID). zVg

Схожее мнение высказывает и Ули Штэгер (Ueli Staeger), доцент кафедры международных отношений Амстердамского университета. По его словам, АС на протяжении последних двух десятилетий очень активно участвует в международных дискуссиях и дебатах, он располагает значительными дипломатическими ресурсами и сохраняет высокий потенциал развития. Однако реальное влияние организации всё ещё ограничено: она не способна эффективно сдерживать конфликты, интеграционные процессы продвигаются медленно, структура АС страдает от громоздкой бюрократии и внутренних дисбалансов.

Ключевой проблемой, как подчёркивают оба собеседника, остаётся финансирование. «По моим подсчётам, в иные годы до 70% бюджета АС обеспечивал Европейский союз. И это парадокс, если учитывать, что Африканский союз — это как раз та организация, которая постоянно заявляет о своей приверженности полной деколонизации Африки», — подчёркивает Ули Штэгер. Многие проекты, реализуемые под эгидой Африканского союза, практически полностью зависят от иностранных источников финансирования, даже здание нынешней штаб-квартиры АС в Аддис-Абебе было построено на средства Китая. «Финансовая зависимость от внешних доноров подрывает автономию этой структуры. Африканским странам необходимо самим формировать свою финансовую базу с целью поддержки своей же собственной континентальной интеграционной организации», — добавляет Дели́джи Эрик Деги́ла.

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Позиция Швейцарии

Швейцария, обладая широкой сетью дипломатических представительств, поддерживает прочные связи с целым рядом африканских государств и уже давно стремится развивать отношения с АС. Она аккредитована при нескольких подразделениях Союза и, по словам Ули Штэгера, действует прагматично: при сравнительно скромных ресурсах она оказывает заметное влияние, например, через поддержку «Оранского процесса» (Orange-Senegal Process), неформальной дипломатической инициативы, направленной на усиление роли Африканского союза в глобальной архитектуре безопасности и на продвижение африканской позиции в рамках реформы Совета Безопасности ООН.

Ули Штэгер (Ueli Staeger). Доцент кафедры международных отношений Амстердамского Университета. Foraus

Швейцария активно поддерживает этот процесс в качестве составной части своей общей внешнеполитической стратегии, направленной на укрепление многосторонней дипломатии. Стратегический интерес Швейцарии к Африке подкрепляется, однако, не только демографией. Согласно прогнозам, к 2100 году более 40% всей мировой рабочей силы будут составлять африканцы. В этом профессор Деги́ла видит значительный потенциал, особенно что касается рынка труда Европы: «Рабочая сила европейского будущего живёт в Африке. Для Европы, которая сталкивается с демографическим спадом, это огромный шанс».

При этом он подчёркивает, что этот потенциал может быть реализован только в случае, если Европа откажется от восприятия миграции исключительно в качестве источника угроз. «На 85% миграционные процессы в Африке замкнуты на сам же этот континент. Большинство тех, кто покидает Африку, делают это легально, часто с целью получения образования. С другой стороны, мы имеем тогда в странах Африки проблему утечки мозгов», — поясняет Дели́джи Эрик Деги́ла. По его мнению, регулируемые каналы миграции, включающие разрешения на проживание и работу, окажутся куда более эффективными методами и инструментами стабилизации ситуации, нежели запугивание публики «страшилками» о «массовой миграции».

Экономическое сближение

Швейцария, будучи глобальным финансовым центром, укрепляет свои связи и с африканскими финансовыми институтами. Она работает над тем, чтобы Африканский экспортно-импортный банк (Afreximbank), сотрудничающий с Африканским банком развития, открыл своё европейское представительство в Женеве. Цель — нарастить долю Африки в мировой торговле. Такое представительство не только укрепит статус Женевы в качестве международного центра предоставления финансовых услуг, но и даст швейцарскому финансовому сектору прямые каналы взаимодействия с африканским континентом. Кроме того, швейцарское правительство планирует начать участвовать в увеличении собственного капитала Африканского банка развития, видя в этом действенную меру поддержки.

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Особым вопросом являются различия в трактовке теории и практики нейтралитета. «В Африке под нейтралитетом часто понимают внеблоковый статус, в то время как швейцарский нейтралитет строится на юридическом подходе, в центре которого находится строгое соблюдение международного права», — объясняет Ули Штэгер. По его мнению, Швейцарии стоит и впредь последовательно разъяснять свою позицию странам континента.

Прагматизм и ценности

Дели́джи Эрик Деги́ла добавляет: важную роль играет ещё и вопрос доверия. «В последнее время в отношениях с африканскими странами Швейцария действует всё более прагматично. Континент переживает эпоху отхода от демократических реформ, происходит ослабление принципов верховенства права и прав человека. Произошёл ряд государственных переворотов. Однако реакция Швейцарии была едва заметна», — отмечает он. Будучи политологом, он, по его словам, может понять мотивы, лежащие в основании такого реалистического подхода: сегодня у Африки куда больше вариантов действий, она может просто отвернуться от излишне критичных партнёров.

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Швейцария таким образом не только на словах демонстрирует свою солидарность с Африкой, но и гарантирует себе некоторое влияние в системно важных структурах: она входит, например, в число 28 неафриканских членов Африканского банка развития. Это соответствует стратегической линии швейцарской внешней политики, направленной на обеспечение своего представительства в ключевых международных финансовых организациях.

Но в качестве гражданина Бенина он с беспокойством наблюдает за тем, как Швейцария, прежде воспринимавшаяся в его стране как государство с чёткими ценностными ориентирами, постепенно утрачивает ясные контуры своих позиций. «Политический и дипломатический капитал во многом основан на доверии. А если оно ослабевает — то ослабевает и реальное значение страны на международной арене. Швейцарии важно найти тонкий баланс между дипломатическим прагматизмом и своими фундаментальными ценностями», — заключает Дели́джи Эрик Деги́ла.

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