Швейцария подписала декларацию о присоединении к Sky Shield

Швейцария подписала декларацию о присоединении к Sky Shield Keystone

Швейцария стала 15-й страной, присоединившейся к европейской инициативе по противовоздушной обороне Sky Shield. Вооруженные силы страны ожидают, что в рамках этой инициативы Швейцария сможет более дешево и быстро закупать все вооружения, необходимые для поддержания противовоздушной обороны страны на должном уровне.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Switzerland signs declaration to join European Sky Shield Initiative Оригинал Читать далее Switzerland signs declaration to join European Sky Shield Initiative

От имени Швейцарии декларацию подписал Урс Лоэр (Urs Loher), директор Федерального ведомства по делам вооружений (Bundesamt für Rüstung, автономное подразделение МО страны). Федеральный совет имел право принять решение о присоединении к этой программе на основе собственных полномочий, референдум по данному вопросу проводиться не должен, достаточно было консультаций кабмина с курирующими парламентскими комитетами.

Весь парламент пока не смог сформулировать какого-то единого решения на данный счет, соответствующее предложение пока находится на рассмотрении депутатов. По словам Урс Лоэра, присоединение к этой оборонной инициативе обеспечит стране куда более выгодные условия закупок военных материалов и оборудования. «Это означает, что закупки будут проводиться по более выгодным ценам, сроки поставок будут сокращены, Швейцария получит право использования всей учебной инфраструктуры и поддержку в сфере техобслуживания.

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Если 15 стран объединят свои усилия и закажут один и тот же вид военной продукции, то они окажутся в гораздо более выгодном положении на переговорах, чем если бы маленькая Швейцария вела переговоры в одиночку». А переговорная позиция стран инициативы «Небесный щит», скорее всего, станет еще более сильной, коль скоро присоединиться к Sky Shield планируют и еще семь других стран. Для Швейцарии это обстоятельство приобретает особое значение, поскольку в настоящее время Ведомство по вопросам материально-технического снабжения Вооруженных сил Armasuisse как раз планирует приобрести наземную систему противовоздушной обороны средней дальности, и точно такую же хотят приобрести и другие члены инициативы Sky Shield.

Объявляя о присоединении к ней Швейцарии, Урс Лоэр подчеркнул, что этот шаг вполне совместим с нейтралитетом Швейцарии. Тем не менее громче всего в парламенте сейчас звучат критические голоса — причем как слева, так и справа. Правая Швейцарская народная партия (SVP) наиболее явно выступает против присоединения к «Небесному щиту» и рассматривает эту инициативу в качестве «дальнейшего шага к вступлению в НАТО». В ответ правительство указывает, что Швейцария включила в подписанную ей декларацию пункт, в соответствии с которым она резервирует за собой право «приостановить» свое участие в «Небесном щите» в случае, если кто-то из членов инициативы окажется вовлеченным в вооруженный конфликт.

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По мнению Эвелин Шмид (Evelyne Schmid), профессора международного права Лозаннского университета, присоединение к «Небесному щиту» не так уж и беспроблемно, как это представляется кабмину. Конечно, само по себе присоединение еще не противоречит нейтралитету. Однако какой смысл имеет участие в данной программе при том понимании, что в момент, когда она окажется нужнее всего, то есть в случае войны, Швейцария в качестве нейтрального государства должна будет немедленно прекратить с ней всякое военное сотрудничество?

После многих лет тесного сотрудничества выход из состава «Небесного щита» может оказаться процессом куда более сложным, чем кажется сегодня. «Насколько легко будет потом снова выйти из него в ситуации давления других членов инициативы и общественного мнения, причем именно тогда, когда этот щит будет наиболее важен, — это совсем другой вопрос», — говорит Эвелин Шмид. Урс Лоэр, напротив, на этот счет не беспокоится. «На мой взгляд, о нейтралитете вообще не стоит думать. Швейцария свободна. Она независимо и в любое время сама решает, где она хочет участвовать, а где нет».

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Присоединившись к «Небесному щиту», Швейцария становится тем не менее по факту на шаг ближе к НАТО. Это связано с тем, что все члены-основатели инициативы были членами Альянса — за исключением Финляндии, которая теперь также является членом оборонного союза. Проблематично ли такое сближение Швейцарии с НАТО или нет? Это станет ясно только в случае чрезвычайной ситуации, которая, как все надеются, никогда не возникнет.

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