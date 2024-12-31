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«Швейцария привыкла к процветанию и безопасности»

Как отметил швейцарский министр иностранных дел, люди в Швейцарии, вероятно, еще не до конца понимают, в какой глобальной ситуации мы все находимся.
Как отметил швейцарский министр иностранных дел, люди в Швейцарии, вероятно, еще не до конца понимают, в какой глобальной ситуации мы все находимся. Keystone-SDA

В интервью газетам, выходящим в издательском холдинге Tamedia, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис с тревогой высказался о геополитических вызовах и угрозах, а также о роли Швейцарии на международной арене. Как отметил швейцарский министр иностранных дел, люди в Швейцарии, вероятно, еще не до конца понимают, в какой глобальной ситуации мы все находимся.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

«Я считаю, что за последние десятилетия мы в Швейцарии как-то уж слишком привыкли к нашим процветанию и безопасности. Мы считаем, что они даны нам почти что Богом. Но для этого Швейцарии стратегически необходимо иметь прежде всего стабильные отношения со своими соседями». В связи с этим он указал на новый пакет «секторальных» договоров с ЕС, в адрес которых в Швейцарии звучит критика как справа, так и слева.

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Министр подчеркнул, что экономические, социальные и культурные связи с Европой играют для Швейцарии огромную роль. В связи с продолжающимися конфликтами, такими как «война в Украине» и «эскалация на Ближнем Востоке» И. Кассис указал она «огненное кольцо», со всех сторон окружающее Европу. «Швейцария находится в центре континента — мы являемся частью европейского сообщества общей судьбы», — указал И. Кассис.

В то же время он выразил обеспокоенность возвращением блоковой стратегии и мышления на основе резонов и мотивов национально-государственного характера. «Мы возвращаемся к логике „Америка прежде всего, Европа прежде всего, Швейцария прежде всего“, а это приводит к тому, что крупные державы снова начинают обеспечивать свои интересы с помощью силы. Возникает новый мировой порядок, но пока мы не знаем, как он будет выглядеть».

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Отвечая на вопрос о том, не придется ли Швейцарии в среднесрочной перспективе вооружаться еще больше, И. Кассис признал, что мировая тенденция движется именно в этом направлении. Федеральный бюджет Швейцарии на 2025 год уже предусматривает увеличение военных ассигнований на 530 миллионов швейцарских франков. При этом другие расходы, например на помощь беднейшим странам мира, будут сокращены в общей сложности на 110 миллионов швейцарских франков.

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