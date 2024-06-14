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Швейцария становится ближе к НАТО

Министр обороны Виола Амхерд и «шеф армии» Томас Зюссли хотели бы сделать Швейцарию еще ближе к западному оборонному союзу НАТО.
Министр обороны Виола Амхерд и «шеф армии» Томас Зюссли хотели бы сделать Швейцарию еще ближе к западному оборонному союзу НАТО. Keystone

Министр обороны Виола Амхерд и «шеф армии» Томас Зюссли хотели бы сделать Швейцарию еще ближе к западному оборонному союзу НАТО. На этом пути могут пасть даже прежние самые строгие табу.

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Филипп Буркхардт (Philipp Burkhardt), телеканал SRF / портал SWI

В прошлом сотрудничество нейтральной Швейцарии с НАТО было сосредоточено исключительно на операциях по поддержанию мира. Так, начиная с 1996 года Швейцария участвует в программе «Партнерство ради мира», с 1999 года она входит в состав возглавляемых НАТО «Сил для Косово» (KFOR). Кроме того, Швейцария ежегодно принимает участие в учениях НАТО — либо активно, либо в качестве наблюдателя.

Все это время Федеральный совет (кабмин страны) заявлял, что партнерство с НАТО «не направлено на задачи, связанные обороной». Однако война в Украине, начавшаяся в феврале 2022 года, изменила буквально всё. В мае 2022 г. на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе министр обороны Виола Амхерд и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг договорились сотрудничать «более тесно», чем раньше.

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В сентябре 2022 года Федеральный совет в дополнительном докладе к «Отчету о политике безопасности за 2021 год» (Zusatzbericht zum Sicherheitspolitischen Bericht 2021) впервые упомянул о «возможностях расширения» сотрудничества страны с Альянсом. «Участие в совместных оборонных учениях может быть рассмотрено, но только применительно к каждому конкретному случаю».

Кроме того, Швейцария может в новой ситуации «отказаться от предыдущих, суверенно наложенных ею на саму себя, ограничений» (в плане сотрудничества с НАТО). В марте 2023 года Виола Амхерд стала первым швейцарским федеральным министром, принявшим участие во саммите НАТО в Брюсселе. Генеральный секретарь Й. Столтенберг сообщил тогда в интервью, что Швейцария обратилась к НАТО с просьбой позволить ей принимать участие в «учениях».

Альянс отнёсся к этому запросу сдержанно. «У наших союзников есть сомнения и оговорки, коль скоро Швейцария не разрешала им осуществлять реэкспорт своих боеприпасов Украине», — пояснил Йенс Столтенберг. НАТО, по словам Виолы Амхерд, дал Берну понять, что Швейцария «должна внести свой вклад в европейскую безопасность».

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Что касается «шефа армии» (высшая воинская должность в Швейцарии в мирное время) Томаса Зюссли, то он мог бы даже представить себе участие Швейцарии в учениях НАТО, имитирующий задействование знаменитой Ст. 5 Договора НАТО (эта статья вводится в действие только тогда, когда внешней агрессии подвергается один из членов Альянса). «Для нас нет большой разницы, будут ли это учения по Статье 5 или какие-то учения общего характера», — указал он тогда в интервью радио SRF.

Flaggen der Nato und der Schweiz
Нейтральная Швейцария намерена более тесно сотрудничать с западным оборонным альянсом НАТО. Keystone / Lukas Lehmann

В конце января 2024 года в своем докладе Verteidigungsfähigkeit und Kooperation («Обороноспособность и сотрудничество») Федеральный совет стал еще более конкретным. «В любом случае, нам необходимо содействовать интенсификации учений, причём по всему спектру возможностей». Даже то, что в прошлом исключалось полностью, теперь становится заявленной целью, а именно, речь идет об участии в совместных оборонных учениях».

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При этом, конечно, такое участие «должно быть санкционировано НАТО в каждом конкретном случае, так что никаких гарантий тут нет». Тем боле, что для этого необходимо будет сначала соответствующим образом модернизировать и адаптировать швейцарскую правовую базу. Национальный совет (большая палата парламента) уже дал понять, что намерен очень строго регламентировать условия участия швейцарской армии в учениях западного оборонного альянса НАТО. В частности, швейцарским Вооруженным силам должно быть строго запрещено принимать участие в учениях НАТО, имитирующих задействование 5-й статьи Устава НАТО.

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Такое предложение парламентского Комитета по безопасности большая палата в ходе только что завершившейся летней сессии парламента уже одобрила 118 голосами против 69 при трёх воздержавшихся. «Участие Швейцарии таких в учениях НАТО не является ни разумным, ни необходимым». Об этом в интервью радио SRF заявил депутат парламента от партии социалистов Фабиан Молина. Тем более что необходимо будет ещё уточнить, как все это вообще стыкуется с правовыми основами нейтралитета Швейцарии.

Виола Амхерд со своей стороны напрасно аргументировала, что в нынешней ситуации швейцарские Вооруженные силы должны укреплять сотрудничество со своими партнерами за рубежом, не следует и преждевременно закрывать дверь перед более тесным сотрудничеством с НАТО. Так или иначе, этот вопрос теперь передан на рассмотрение малой палаты, Совета кантонов. Если он также проголосует за это предложение, то Федеральному совету придется внести заметные изменения во все соответствующие законодательные положения.

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