Швейцария участвует в международных танковых соревнованиях

Швейцария участвует в международных танковых соревнованиях. Keystone-SDA

Швейцария участвует в международных танковых соревнованиях. Цель состязаний — укрепление оборонного потенциала Европы путем обмена опытом.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Swiss army takes part in international tank competition Читать далее Swiss army takes part in international tank competition

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Около двух десятков военнослужащих швейцарских Вооруженных сил и два танка Leopard 2 участвуют в международных танковых соревнованиях, которые проходят на этой неделе в городе Графенвёр (Grafenwöhr, Германия, федеральная земля Бавария, к северо-востоку от Нюрнберга).

По данным швейцарских Вооруженных сил, этот танковый конкурс проводится с 2016 года и открыт как для стран-членов НАТО, так и для их партнеров. Организаторами соревнований выступают США и Дания. В 2025 году 16 танковых экипажей будут состязаться в таких дисциплинах, как наступательная и оборонительная стрельба в дневное и ночное время, настильная стрельба в чрезвычайных боевых ситуациях, идентификация транспортных средств, оценка дистанций, эвакуация раненых, стрельба по навесной траектории, стрельба из пистолета и физическая подготовка.

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Швейцарская команда состоит из солдат-призывников при поддержке профессиональных военнослужащих и специалистов в области армейской логистики. Помимо двух танков Leopard 2 (из имеющихся в Швейцарии 87 машин этого типа), в ее распоряжении будет еще один аналогичный танк в качестве резерва, эвакуационная бронемашина Büffel, а также дополнительные средства материально-технического обеспечения.

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Швейцарские военные отмечают, что участие в соревнованиях позволит Вооруженным силам сравнить уровень подготовки своих военнослужащих и тактические приемы с международными стандартами, приобрести опыт военного сотрудничества и проверить оперативную совместимость бронетанковых подразделений Швейцарии с аналогичными частями других стран в полевых условиях, приближенных к боевым.

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