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Швейцария хочет сама производить детали к F-35

F-35 fighter aircraft
В 2021 году правительство Швейцарии объявило о решении купить 36 истребителей 5-го поколения F-35 от Lockheed Martin. © Keystone / Ennio Leanza

Швейцария в значительной степени зависит от глобальных цепочек поставок. Это наглядно проявилось во время пандемии коронавируса: лишь с большим трудом ей удалось закупить в Китае достаточное количество защитных гигиенических масок. Сделав выводы, Швейцария не хотела бы попасть в аналогичное положение в области технического обслуживания своих ВВС, а уж тем более недопустимо это было бы в случае войны.

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Энди Мюллер (Andy Müller), телеканал SRF / портал SWI

Швейцарские промышленные компании снова должны научиться производить ключевые комплектующие, необходимые для своих систем вооружений. В случае с истребителем F/A-18, стоящим в настоящее время на вооружении швейцарских ВВС, у страны такой «козырь» есть. Это семейная компания Sauter BachmannВнешняя ссылка из кантона Гларус. Она насчитывает 130 сотрудников и производит все основные компоненты для самолетов типа F/A-18, включая разного рода трансмиссии. Это компания единственный в мире производитель таких систем и деталей.

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Управляющий директор и совладелец компании Макс Бахманн (Max Bachmann) осознает, что его компания имеет стратегическое значение. «Если мы являемся единственным поставщиком, то тогда клиент полностью зависит от наших поставок», — объясняет Макс Бахманн в интервью телекомпании SRF. Теперь эта компания также хочет производить и детали трансмиссий для новейших истребителей F-35. Недавно она подала заявку на участие в программе «компенсационных заказов», являющейся элементом сделки между Швейцарией и США по приобретению новейших самолетов 5-го поколения.

Что такое «компенсационные заказы»?

Напомним, Швейцария заказала у США 36 истребителей F-35 на сумму около 6 млрд швейцарских франков. США обязались компенсировать швейцарской промышленности 2,9 миллиарда швейцарских франков «упущенной выгоды» в виде так называемых «офсетных» или компенсационных заказов, обеспеченных швейцарским государством.

Федеральное оборонное ведомство страны (VBS) приветствует тот факт, что швейцарские компании тоже участвуют в тендере на производство деталей для истребителя F-35.
Глава отдела вооружений Минобороны Швейцарии Урс Лоэр (Urs Loher) убежден, что это повысит эксплуатационную готовность парка самолетов F-35. «Важно, чтобы мы могли производить как можно больше деталей и комплектующих в самой Швейцарии, самостоятельно, без какой-либо помощи извне».

Малозаметный многофункциональный истребитель «пятого поколения» F-35, разработанный корпорацией Lockheed Martin
Малозаметный многофункциональный истребитель «пятого поколения» F-35, разработанный корпорацией Lockheed Martin Keystone / Peter Klaunzer

В настоящее время обслуживает истребители F/A-18 государственная оборонная компания Ruag, и она тоже хотела бы сыграть важную роль в рамках сделки по приобретению самолетов F-35. Госконцерн Ruag намерен даже сам собрать в Швейцарии четыре новых истребителя этого типа, приобретя тем самым необходимый опыт. Цель концерна Ruag — стать ключевой компанией в области технического обслуживания F-35, причем не только в Швейцарии, но и во всем мире.

Николя Перрен (Nicolas Perrin), председатель совета директоров Ruag, говорит, что в случае кризиса такая степень автономии швейцарского ВПК может стать решающим стратегическим фактором. В настоящее время существует международный пул поставщиков деталей и компонентов для самолета F-35. «Тот, кто проводит техническое обслуживание этого пула компонентов, тот имеет куда больший вес, особенно если в случае чрезвычайной ситуации возникнет нехватка соответствующих деталей. Таким образом Швейцария получит возможность отказаться от импорта запасных частей, особенно если другие страны не захотят поставлять ей компоненты, срочно необходимые для швейцарских истребителей. И у Швейцарии тогда будет рычаг для оказания политического давления».

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Такого рода государственные заказы могут представлять большой интерес прежде всего для небольших компаний. Производитель трансмиссий и коробок передач Sauter Bachmann из кантона Гларус смог войти во взаимовыгодные контакты с крупными американскими предприятиями ВПК только после того, как Швейцария приобрела F/A-18 и только после того, как была запущена аналогичная программа компенсационных сделок и заказов. Как говорит Макс Бахманн, без таких заказов мы бы не смогли стать такой компанией, какой мы являемся сейчас. На данный момент комплектующие для истребителей составляют 20 процентов от общего годового торгово-промышленного оборота этой фирмы из кантона Гларус — в геополитически нестабильные времена такой бизнес относится к числу самых перспективных и процветающих.

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