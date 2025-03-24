Швейцария экспортирует меньше вооружений
В 2024 году экспорт военных материалов из Швейцарии сократился по сравнению с предыдущим годом на 5%.
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Согласно данным Государственного секретариата по экономическим вопросам (Seco), на основании выданных лицензий в 60 стран мира было экспортировано военное оборудование на сумму 664,7 миллиона швейцарских франков. В то же время общий объем швейцарского экспорта товаров в прошлом году увеличился на 4%.
В пятерку крупнейших покупателей швейцарских военных материалов в 2024 году вошли Германия, куда было поставлено оборудование на сумму 203,8 миллиона швейцарских франков, США с объемом закупок в 76,1 миллиона швейцарских франков, Италия с 50,6 миллиона швейцарских франков, Швеция с 42,0 миллиона швейцарских франков и Румыния с 38,5 миллиона швейцарских франков.
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Основные поставки включали экспорт различных видов боеприпасов и их компонентов в Германию, бронетехники и ее компонентов в Германию и Румынию, компонентов для истребителей в США и компонентов для артиллерийских систем в Италию.
Сокращение объема экспорта военных материалов из Швейцарии происходит на фоне общего увеличения масштабов внешней торговли страны, что может свидетельствовать о влиянии на военный экспорт изменений в международной обстановке и новых норм в сфере швейцарского регулирования оборота военной продукции.
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