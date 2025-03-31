Швейцарский посол: «Надо проводить больше учений с НАТО»

Швейцария должна активнее участвовать в совместных учениях с силами НАТО, не отказываясь при этом от нейтралитета. Об этом заявил швейцарский посол в Бельгии и при НАТО Жак Питтлу (Jacques Pitteloud). Keystone-SDA

Швейцария должна активнее участвовать в совместных учениях с НАТО, не отказываясь при этом от нейтралитета. Об этом заявил швейцарский посол в Бельгии и при НАТО Жак Питтлу (Jacques Pitteloud) в интервью газете Neue Zürcher Zeitung, опубликованном в пятницу, 28 марта 2025 года.

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По его словам, в штаб-квартире НАТО никто не требует от Швейцарии немедленного вступления в Альянс и принятия обязательств по статье 5 Североатлантического договора. Напротив, в Брюсселе с пониманием относятся к нейтральному статусу Конфедерации и к особенностям швейцарской прямой демократии. Вместе с тем, подчеркнул дипломат, НАТО ожидает, что Швейцария будет более активно интегрирована в общую архитектуру европейской безопасности.

Жак Питтлу указал, что представители НАТО относятся к Швейцарии серьёзно — как к одному из ведущих экономических центров Европы. Однако, по его словам, у них вызывает критику законодательство, ограничивающее экспорт продукции военного назначения. «Нас упрекают ещё и в том, что мы якобы позволяем российским шпионам беспрепятственно действовать на нашей территории», — заявил он.

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По мнению дипломата, система всеобщего призыва позволяет Швейцарии эффективно использовать гражданские компетенции в интересах обороны. В качестве примера посол привёл сферу кибербезопасности. Лучшие специалисты в этой области, как правило, не являются профессиональными военнослужащими, а работают в частном секторе. И этот потенциал вполне мог бы быть полезен и Швейцарии, и НАТО.

«Швейцария должна быть реалистичной: в мире ничего не даётся даром. Мы должны делать больше в области кибербезопасности, защиты критической инфраструктуры общеевропейского значения и логистики. Политика изолированной национальной обороны сегодня политически несостоятельна», — отметил Жак Питтлу. Он выступил за «разумный средний путь»: армия должна быть модернизирована, а нейтралитет адаптирован к современной реальности, в том числе с точки зрения доступа к стратегически важным данным.

В этом контексте дипломат резко раскритиковал курс федерального правительства Швейцарии в области безопасности за последние три десятилетия: «Возникла иллюзия, что эпоха политики силы осталась в прошлом. Отчёты по вопросам безопасности не были дальновидными. Бумага всё стерпит, война — нет».

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В последний раз Швейцария принимала участие в военных учениях НАТО в начале марта 2025 года. По заявлению Министерства обороны (МО / VBS) и Федерального департамента / министерства иностранных дел (ФДИД / EDA), целью было углубление сотрудничества с Альянсом и отработка механизмов управления международными кризисами. Вооружённые подразделения при этом задействованы не были.

Совет кантонов — малая палата федерального парламента — поддержал право Вооружённых сил Швейцарии участвовать в таких учениях. В сентябре 2024 года Совет отклонил предложение Национального совета (большой палаты) о введении запрета на участие в манёврах НАТО. В результате, согласно парламентской процедуре, инициатива была снята с повестки дня.

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