Иньяцио Кассис обсудил с Сергеем Лавровым пути к миру в Украине

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис (Ignazio Cassis) обсудил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым возможные пути к миру в Украине. Keystone-SDA

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис (Ignazio Cassis) обсудил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым возможные пути к миру в Украине.

1 минута

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 1 другом языке Deutsch de Cassis hat mit Lawrow über Wege zu Frieden in Ukraine diskutiert Оригинал Читать далее Cassis hat mit Lawrow über Wege zu Frieden in Ukraine diskutiert

Как сообщил Иньяцио Кассис в социальной сети X, в ходе разговора стороны затронули формат диалога в многостороннем формате «с участием всех сторон». В консультациях также участвовал генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Феридун Синирлиоглу (Feridun Sinirlioglu).

Показать больше

Показать больше Внешняя политика Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис прибыл в Москву Этот контент был опубликован на Переговоры в российской столице Иньяцио Кассис проведет в качестве действующего председателя ОБСЕ. Читать далее Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис прибыл в Москву

Обсуждалось, каким образом ОБСЕ может служить платформой для содействия такому диалогу. Цель, по словам Иньяцио Кассиса, заключается в поддержке усилий по достижению справедливого и устойчивого мира в Украине на основе международного права. В качестве действующего председателя ОБСЕ Иньяцио Кассис прибыл в Москву в четверг 5 февраля 2026 года с двухдневным визитом.

Цель поездки — диалог «со всеми сторонами», о чем он написал в тот же день в сети X. В понедельник 2 февраля Иньяцио Кассис вместе с Феридуном Синирлиоглу уже посещал Киев, где они встречались с президентом Украины Владимиром Зеленским (Volodymyr Zelenskyj) и министром иностранных дел Андреем Сибигой (Andrij Sybiha).

Показать больше

Показать больше Внешняя политика Наша рассылка по теме Внешняя политика Швейцария в меняющемся мире. Присоединяйся к нам, начни наблюдать за внешней политикой Швейцарии и ее развитием. Читать далее Наша рассылка по теме Внешняя политика

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Показать больше

Показать больше Внешняя политика Глава МИД Швейцарии прибыл в Украину Этот контент был опубликован на В рамках председательства Швейцарии в ОБСЕ Иньяцио Кассис прибыл в Украину для переговоров и консультаций. Читать далее Глава МИД Швейцарии прибыл в Украину

Показать больше

Показать больше Внешняя политика МИД Швейцарии: «Война в Украине должна стать стимулом к укреплению ОБСЕ» Этот контент был опубликован на Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, возглавив ОБСЕ, призвал укрепить организацию в ситуации войны в Украине и подготовить её к действиям после прекращения огня. Читать далее МИД Швейцарии: «Война в Украине должна стать стимулом к укреплению ОБСЕ»

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch