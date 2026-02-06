Иньяцио Кассис обсудил с Сергеем Лавровым пути к миру в Украине
Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис (Ignazio Cassis) обсудил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым возможные пути к миру в Украине.
Как сообщил Иньяцио Кассис в социальной сети X, в ходе разговора стороны затронули формат диалога в многостороннем формате «с участием всех сторон». В консультациях также участвовал генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Феридун Синирлиоглу (Feridun Sinirlioglu).
Обсуждалось, каким образом ОБСЕ может служить платформой для содействия такому диалогу. Цель, по словам Иньяцио Кассиса, заключается в поддержке усилий по достижению справедливого и устойчивого мира в Украине на основе международного права. В качестве действующего председателя ОБСЕ Иньяцио Кассис прибыл в Москву в четверг 5 февраля 2026 года с двухдневным визитом.
Цель поездки — диалог «со всеми сторонами», о чем он написал в тот же день в сети X. В понедельник 2 февраля Иньяцио Кассис вместе с Феридуном Синирлиоглу уже посещал Киев, где они встречались с президентом Украины Владимиром Зеленским (Volodymyr Zelenskyj) и министром иностранных дел Андреем Сибигой (Andrij Sybiha).
Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).
