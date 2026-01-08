Как Венесуэла вывозила золото в Швейцарию
Швейцарские таможенные данные проливают свет на финансовую стратегию режима Николаса Мадуро: общественный телеканал RTS.
Согласно итоговым результатам оценки статистики Федерального таможенного Ведомства Швейцарии (Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit / BAZG), проведённой швейцарским общественным телеканалом на французском языке RTS, в период с 2012 по 2016 год в Швейцарию поступило в общей сложности 127 тонн венесуэльского золота. На момент ввоза его совокупная стоимость оценивалась примерно в 4,7 млрд швейцарских франков.
Эти поставки стали одной из крупнейших операций подобного рода за последние десятилетия. В 2017 года поставки венесуэльского золота в Швейцарию прекратились. Официальных комментариев по поводу этих операций венесуэльские власти не давали. Однако факт поставок подтверждается данными таможенного швейцарского учёта: в Швейцарии, как и в других странах, импорт и экспорт драгоценных металлов подлежат обязательной регистрации. Источником поставок выступал Центральный банк Венесуэлы, золотые резервы которого за последние годы сократились более чем вдвое.
Значительная часть этого золота поступала в Швейцарию для переработки, а затем, после так называемого аффинажа (очистки и переплавки), направлялась в третьи страны. Швейцария традиционно играет ключевую роль в мировой торговле золотом: в стране расположены крупнейшие аффинажные предприятия, специализирующиеся на переработке золота в стандартные слитки. Судя по маршрутам поставок, после переплавки венесуэльское золото частично направлялось в Великобританию, а это ещё один глобальный центр торговли золотом. В тот же период Венесуэла активно продавала золото и в Турцию.
Читайте также:
Показать больше
Швейцарские тайны узбекского и казахского золота
Вплоть до 2018 года такие операции не нарушали международные санкционные режимы. Однако позже Швейцария ужесточила свою нормативно-правовую базу, приведя её в соответствие с правилами Европейского союза. С этого момента подобные сделки стали значительно более сложными, с точки зрения как юридического комплаенса, так и контроля происхождения этих активов. Вывоз золота за границу был элементом более широкой стратегии правительства Мадуро, направленной на предотвращение государственного банкротства.
Часть резервов реализовывалась на рынке, другая часть использовалась в качестве залога для привлечения внешнего финансирования. После резкого падения мировых цен на нефть в 2014 году Венесуэла оказалась в тяжелейшем экономическом кризисе: её валовой внутренний продукт сократился примерно на 80%. Золото стало практически единственным ликвидным ресурсом, который можно было использовать для получения кредитов или покупки необходимых товаров за рубежом.
Тем не менее стратегия вывоза и монетизации золотых резервов не позволила избежать краха. Уже к 2017 году Венесуэла перестала обслуживать свой внешний долг. Она прекратила выплаты как по основному долгу, так и по процентам, фактически оказавшись в состоянии банкротства. Общий объём внешней задолженности страны оценивается в 170 миллиардов долларов — это эквивалент почти двухгодового ВВП страны.
Читайте также:
Показать больше
Швейцария замораживает активы, связанные с Мадуро
Экономический коллапс привёл к резкому падению уровня жизни населения и фактической изоляции Венесуэлы от международной финансовой системы. Торговля со Швейцарией практически сошла на нет: по данным 2024 года, объём швейцарского экспорта в Венесуэлу составил лишь около 36 млн франков, что на 90% меньше, чем10 лет назад. Большинство швейцарских компаний прекратили свое сотрудничество с венесуэльскими контрагентами из-за крайне высокого риска неплатежей и опасений нарушить американские санкции.
Сегодня Венесуэла более не играет сколько-нибудь заметной роли в рамках системы швейцарских торгово-экономических связей. Тем не менее история масштабного вывоза золота в 2010-х годах остаётся одним из самых ярких и символичных эпизодов финансовой политики Каракаса, попыткой выиграть время за счёт последних ликвидных резервов, попыткой, которая так и не смогла остановить системный экономический обвал. Читайте также из нашего архива: швейцарская фирма поставляла в Венесуэлу по заказу России оборудование для производства оружия, заработав миллионы, а официальный Берн не имел об этом никакого понятия.
Показать больше
Москва поставляла в Венесуэлу оборудование через швейцарскую фирму
Показать больше
Лучшие статьи этой недели
Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).
Выбор читателей
Самое обсуждаемое
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.