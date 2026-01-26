«Швейцария стала бы тогда марионеткой Дональда Трампа»

«На глазах у мировой общественности Дональд Трамп в своей речи на WEF высмеял Швейцарию и оскорбил министра финансов Карин Келлер-Зуттер». Keystone / Laurent Gillieron

Бывшая глава МИД требует от Швейцарии отказаться от участия в так называемом «Совете мира» и критикует поведение кабмина страны в Давосе.

Телеканал SRF / портал Swissinfo

Как заявила бывшая глава внешнеполитического ведомства Швейцарии Мишлин Кальми-Ре (Micheline Calmy-Rey) в субботнем выпуске выходящей на канале SRF новостной телепрограммы Samstagsrundschau («Субботнее обозрение»), «на глазах у мировой общественности Дональд Трамп в своей речи на WEF высмеял Швейцарию и оскорбил министра финансов Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter), при этом на последующей встрече Трампа с делегацией Федерального совета (кабмина Швейцарии) эта провокация темой не стала: федеральный президент Ги Пармелен (Guy Parmelin) этот вопрос не поднял».

Тем не менее, оскорбления со стороны президента США, по словам бывшей министра, Федеральный совет «проглотил» и правильно сделал. «Это были ведь только слова, которые ничего не значат. Федеральный совет обязан защищать наши интересы, а этого не делают, провоцируя самого могущественного человека в мире».

Но дальше, указала Мишлин Кальми-Ре, начинается «красная линия». На угрозы Трампа в адрес Гренландии Швейцария должна была бы отреагировать публично. С её точки зрения, Федеральному совету следовало бы вместе с Европой выступить против противоречащих международному праву требований президента США. Вместо этого, говорит Мишлин Кальми-Ре, наше руководство предпочло проявить сдержанность.

Причину она видит в страхе Берна сорвать процесс урегулирования таможенно-тарифного вопроса, тем более что соответствующее торговое двустороннее соглашение с США, по её словам, Берном ещё не согласовано. Это объяснимо, но к нейтралитету это уже никакого отношения не имеет: «Нейтралитет основан на полном уважении международного права — и здесь Федеральный совет должен проводить чёткую линию».

Как отмечается в комментарии SRF, бывшая министр не совсем права. На прошлой неделе Федеральный департамент иностранных дел (EDA) в гренландском вопросе вовсе не отмалчивался. В начале прошлой недели МИД в ответ на запрос журналистов уточнил, что, согласно международному праву, Гренландия принадлежит Дании и пользуется широким статусом автономии. Любые изменения, подчеркнули в МИД, требуют согласия Дании и Гренландии. На следующий день после встречи с Дональдом Трампом эту позицию перед швейцарскими СМИ в Давосе подтвердил и министр иностранных дел Иньяцио Кассис.

Недостаточно или чрезмерно?

С точки зрения социалистки Мишлин Кальми-Ре этого недостаточно, а вот если взглянуть с позиций правой Швейцарской народной партии (Schweizerische Volkspartei, SVP / Union démocratique du centre, UDC), то окажется, что МИД страны «позволил себе лишнего» и, заявив это, допустил «нарушение нейтралитета». Мишлин Кальми-Ре ожидает, тем не менее, от Берна и чёткой позиции и по так называемому «Совету мира», учрежденного в Давосе Дональдом Трампом. Этот орган, как предполагается, должен будет прежде всего тушить конфликты по всему миру. Швейцарию туда тоже пригласили. На прошлой неделе министр иностранных дел Иньяцио Кассис заявил, что Федеральный совет «рассмотрит этот вопрос».

По мнению Мишлин Кальми-Ре из Берна на это предложение должен был бы последовать немедленный отказ. «Дональд Трамп хочет быть шерифом и править миром. Не нужно часами изучать документы по „Совету мира“, чтобы увидеть: так (поступать) нельзя. Если бы Швейцария стала членом этого органа, то она превратилась бы в марионетку в руках Дональда Трампа». Критически по отношению к «Совету» относится не только бывшая глава МИД страны: в последние дни против участия в нем Швейцарии уже высказывались парламентарии как с левого, так и с правого политического фланга.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

