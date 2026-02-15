Швейцарию критикуют за недостаточные военные расходы

На Мюнхенской конференции по безопасности министр обороны Швейцарии Мартин Пфистер (Martin Pfister) на практике ощутил, с каким недоумением в Европе воспринимаются скромные масштабы военных расходов Конфедерации. Keystone-SDA

В интервью швейцарскому общественному телеканалу SRF (Schweizer Radio und Fernsehen) в субботу, 14 февраля 2026 года, Мартин Пфистер отметил, что Швейцарию в его лице просили пояснить, почему она тратит на оборону менее 1% своего валового внутреннего продукта (ВВП). Для сравнения, страны-члены Североатлантического альянса (NATO, North Atlantic Treaty Organization) обязались инвестировать примерно в пять раз больше — около 5 %, особенно если учитывать оборонные расходы в более широком понимании.

Как сообщил агентству Keystone-SDA представитель Федерального департамента / министерства обороны, защиты населения и спорта Швейцарии (VBS) Ренато Кальберматтен (Renato Kalbermatten), Мартин Пфистер провёл в Мюнхене консультации со своими коллегами из Эстонии, Латвии и Литвы, а также из Словении и Ирландии. Этот формат был использован им для того, чтобы представить основные положения швейцарской политики в области обороны и безопасности. В ходе переговоров обсуждались и возможные направления сотрудничества Берна с этими странами, включая вариант проведения совместных военных учений.

Для Мартина Пфистера это был первый визит на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Министр юстиции и полиции Швейцарии Беат Янс (Beat Jans) также подчеркнул в Мюнхене необходимость тесного международного сотрудничества для защиты страны от угроз самого разного характера. Он провёл переговоры со своими коллегами из Германии и Австрии, а также с директором Европола (Europol) Катрин Де Болль (Catherine De Bolle).

Основное внимание уделялось трансграничному взаимодействию и обмену данными в сфере противодействия организованной преступности. Кроме того, Беат Янс обсудил с Верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком (Volker Türk) вопросы защиты прав человека. В обеспечении безопасности в районе проведения конференции участвовали и представители швейцарской полиции.

Накануне Мюнхенской конференции, в пятницу 13 февраля, министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис (Ignazio Cassis) провёл ряд дипломатических встреч. Он встретился с заместителем генерального секретаря НАТО Радмилой Шекеринской (Radmila Šekerinska), директором европейского и евроазиатского отдела МИД США Бренданом Ханраханом (Brendan Hanrahan), а также со своими коллегами из Грузии и Сирии. В центре его переговоров находилась роль Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в системе европейской безопасности; обсуждались перспективы мирного урегулирования в Украине. Затрагивалась и ситуация на Ближнем Востоке.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

