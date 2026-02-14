Глава МИД Швейцарии «осторожно оптимистичен» накануне переговоров в Женеве
Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что он «осторожно оптимистичен» в преддверии нового раунда переговоров по войне в Украине, который пройдёт в Женеве.
В интервью швейцарскому общественному телеканалу SRF он сказал, что «Россия хочет сделать шаг в сторону мира», однако добавил, что ключевой вопрос заключается в том, какой ценой это может быть достигнуто. По словам Иньяцио Кассиса, к такому выводу он пришёл после переговоров в Москве в начале февраля 2026 года. В качестве действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) он встречался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, с тем чтобы обсудить возможные пути завершения войны в Украине.
Федеральные советники (министры) Мартин Пфистер (Martin Pfister), Иньяцио Кассис (Ignazio Cassis) и Беат Янс (Beat Jans) принимают участие в Мюнхенской конференции по безопасности (62. Münchner Sicherheitskonferenz)Внешняя ссылка, которая проходит с 13 по 15 февраля 2026 года. Форум, как сообщило правительство Швейцарии, состоится «в ситуации стремительно меняющейся международной обстановки».
Одной из ключевых тем остаётся война России против Украины и её последствия для европейской и глобальной системы безопасности. Конференция традиционно служит площадкой для обмена оценками угроз в области безопасности и обсуждения политических и военных ответов на эти угрозы.
Глава Федерального департамента / Министерства обороны, защиты населения и спорта (VBS) Мартин Пфистер участвует в конференции впервые. В рамках двусторонних встреч и экспертных дискуссий он намерен представить обновлённую стратегию безопасности и оборонную стратегию федерального правительства. Речь идёт об укреплении национальной обороноспособности и подготовке к возможному взаимодействию с партнёрами в случае кризисных ситуаций.
Особое внимание планируется уделить сотрудничеству швейцарских технологических и оборонных компаний с европейскими структурами. Параллельно представители Швейцарии примут участие в профильной конференции по кибербезопасности, где будут обсуждаться меры защиты цифровой инфраструктуры и противодействия киберугрозам.
Иньяцио Кассис прибудет в Мюнхен в качестве действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В центре его внимания окажутся перспективы европейской системы безопасности, возможные реформы ОБСЕ и её роль в случае начала процесса политического урегулирования или прекращения огня в Украине.
Беат Янс, возглавляющий Федеральный департамент / министерство юстиции и полиции (EJPD), сосредоточится на вопросах внутренней безопасности: борьбе с организованной преступностью, терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью. Он представит первую общенациональную стратегию Швейцарии по противодействию организованной преступности, принятую в 2025 году, и подчеркнёт значение международного сотрудничества, а также защиты прав человека, демократии и верховенства закона в качестве основы устойчивой архитектуры безопасности.
Выступая в интервью SRF на полях Мюнхенской конференции по безопасности, Иньяцио Кассис отметил, что ключевые вопросы, включая территориальные вопросы и гарантии безопасности как для России, так и для Украины, остаются всё еще нерешёнными. Это интервью было показано по швейцарскому телевидению в субботу утром 14 февраля 2026 года. По словам Иньяцио Кассиса, его встреча в Москве стала важной подготовительной основой для женевского раунда переговоров, который должен пройти в Швейцарии во вторник и среду на следующей неделе.
По словам швейцарского министра, Россия ожидала, что ОБСЕ проявит необходимую смелость для возобновления диалога. Швейцария со своей стороны принимает эти переговоры в Женеве, однако не играет в них активной роли. «Соединённые Штаты возглавляют этот процесс». На это указал швейцарский министр иностранных дел и добавил, что и Украина, и Россия будут «пытаться немного сблизить позиции».
В эту пятницу 13 февраля президент Украины Владимир Зеленский вновь решительно отверг требование России об отказе Киева от Донбасса. Он заявил, что Украина не может оставить около 200 тысяч украинцев, которые всё ещё живут в тех частях Донецкой и Луганской областей, которые еще остаются под контролем украинского правительства.
Администрация президента США Дональда Трампа также оказывает давление на Киев, добиваясь от Украины отказа от этих территорий, видя в нем путь к завершению войны. В последний раз Украина и Россия проводили прямые переговоры в Объединённых Арабских Эмиратах в начале февраля 2026 года. Как и во время первого раунда в январе, посредником были США. О конкретных результатах ничего сказано не было, однако участники позже назвали переговоры «конструктивными».
Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).
