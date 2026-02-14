Глава МИД Швейцарии «осторожно оптимистичен» накануне переговоров в Женеве

По словам Иньяцио Кассиса, его встреча в Москве стала важной подготовительной основой для женевского раунда переговоров, который должен пройти в Швейцарии во вторник и среду на следующей неделе. Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved.

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что он «осторожно оптимистичен» в преддверии нового раунда переговоров по войне в Украине, который пройдёт в Женеве.

5 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Swiss foreign minister ‘cautiously optimistic’ ahead of Geneva Ukraine talks Оригинал Читать далее Swiss foreign minister ‘cautiously optimistic’ ahead of Geneva Ukraine talks

В интервью швейцарскому общественному телеканалу SRF он сказал, что «Россия хочет сделать шаг в сторону мира», однако добавил, что ключевой вопрос заключается в том, какой ценой это может быть достигнуто. По словам Иньяцио Кассиса, к такому выводу он пришёл после переговоров в Москве в начале февраля 2026 года. В качестве действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) он встречался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, с тем чтобы обсудить возможные пути завершения войны в Украине.

Швейцария участвует в Мюнхенской конференции по безопасности Федеральные советники (министры) Мартин Пфистер (Martin Pfister), Иньяцио Кассис (Ignazio Cassis) и Беат Янс (Beat Jans) принимают участие в Мюнхенской конференции по безопасности (62. Münchner Sicherheitskonferenz)Внешняя ссылка, которая проходит с 13 по 15 февраля 2026 года. Форум, как сообщило правительство Швейцарии, состоится «в ситуации стремительно меняющейся международной обстановки». Одной из ключевых тем остаётся война России против Украины и её последствия для европейской и глобальной системы безопасности. Конференция традиционно служит площадкой для обмена оценками угроз в области безопасности и обсуждения политических и военных ответов на эти угрозы. Глава Федерального департамента / Министерства обороны, защиты населения и спорта (VBS) Мартин Пфистер участвует в конференции впервые. В рамках двусторонних встреч и экспертных дискуссий он намерен представить обновлённую стратегию безопасности и оборонную стратегию федерального правительства. Речь идёт об укреплении национальной обороноспособности и подготовке к возможному взаимодействию с партнёрами в случае кризисных ситуаций. Особое внимание планируется уделить сотрудничеству швейцарских технологических и оборонных компаний с европейскими структурами. Параллельно представители Швейцарии примут участие в профильной конференции по кибербезопасности, где будут обсуждаться меры защиты цифровой инфраструктуры и противодействия киберугрозам. Иньяцио Кассис прибудет в Мюнхен в качестве действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В центре его внимания окажутся перспективы европейской системы безопасности, возможные реформы ОБСЕ и её роль в случае начала процесса политического урегулирования или прекращения огня в Украине. Беат Янс, возглавляющий Федеральный департамент / министерство юстиции и полиции (EJPD), сосредоточится на вопросах внутренней безопасности: борьбе с организованной преступностью, терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью. Он представит первую общенациональную стратегию Швейцарии по противодействию организованной преступности, принятую в 2025 году, и подчеркнёт значение международного сотрудничества, а также защиты прав человека, демократии и верховенства закона в качестве основы устойчивой архитектуры безопасности.

Выступая в интервью SRF на полях Мюнхенской конференции по безопасности, Иньяцио Кассис отметил, что ключевые вопросы, включая территориальные вопросы и гарантии безопасности как для России, так и для Украины, остаются всё еще нерешёнными. Это интервью было показано по швейцарскому телевидению в субботу утром 14 февраля 2026 года. По словам Иньяцио Кассиса, его встреча в Москве стала важной подготовительной основой для женевского раунда переговоров, который должен пройти в Швейцарии во вторник и среду на следующей неделе.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Внешняя политика Переговоры по Украине начнутся во вторник в Женеве Этот контент был опубликован на Следующий раунд переговоров между Россией, Украиной и США по поиску дипломатического урегулирования в Украине пройдёт в Женеве. Читать далее Переговоры по Украине начнутся во вторник в Женеве

Показать больше

Показать больше Швейцария и Россия разошлись во мнениях о роли ОБСЕ Этот контент был опубликован на Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (OSCE) является, по мнению Швейцарии, ключевым институтом в смысле поддержки возможного мирного процесса в Украине. Читать далее Швейцария и Россия разошлись во мнениях о роли ОБСЕ

По словам швейцарского министра, Россия ожидала, что ОБСЕ проявит необходимую смелость для возобновления диалога. Швейцария со своей стороны принимает эти переговоры в Женеве, однако не играет в них активной роли. «Соединённые Штаты возглавляют этот процесс». На это указал швейцарский министр иностранных дел и добавил, что и Украина, и Россия будут «пытаться немного сблизить позиции».

Последние сто лет Женева играет роль ведущего европейского центра многосторонней дипломатии. Но этот город важен и для самой Швейцарии. Keystone-SDA

В эту пятницу 13 февраля президент Украины Владимир Зеленский вновь решительно отверг требование России об отказе Киева от Донбасса. Он заявил, что Украина не может оставить около 200 тысяч украинцев, которые всё ещё живут в тех частях Донецкой и Луганской областей, которые еще остаются под контролем украинского правительства.

Показать больше

Показать больше Швейцарская дипломатия Швейцария не спешит передавать Украине российские деньги: в чём причина? Этот контент был опубликован на В чём причина осторожности Швейцарии в вопросе передачи замороженных российских активов на цели восстановления Украины? Читать далее Швейцария не спешит передавать Украине российские деньги: в чём причина?

Администрация президента США Дональда Трампа также оказывает давление на Киев, добиваясь от Украины отказа от этих территорий, видя в нем путь к завершению войны. В последний раз Украина и Россия проводили прямые переговоры в Объединённых Арабских Эмиратах в начале февраля 2026 года. Как и во время первого раунда в январе, посредником были США. О конкретных результатах ничего сказано не было, однако участники позже назвали переговоры «конструктивными».

Показать больше

Показать больше Внешняя политика Наша рассылка по теме Внешняя политика Швейцария в меняющемся мире. Присоединяйся к нам, начни наблюдать за внешней политикой Швейцарии и ее развитием. Читать далее Наша рассылка по теме Внешняя политика

Показать больше

Показать больше Внешняя политика Иньяцио Кассис обсудил с Сергеем Лавровым пути к миру в Украине Этот контент был опубликован на Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис (Ignazio Cassis) обсудил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым возможные пути к миру в Украине. Читать далее Иньяцио Кассис обсудил с Сергеем Лавровым пути к миру в Украине

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Показать больше

Показать больше Внешняя политика Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис посетит Москву Этот контент был опубликован на Эту поездку он совершит в качестве действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Читать далее Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис посетит Москву

Показать больше

Показать больше Внешняя политика На конференции в Швейцарии сформулировали принципы восстановления Украины Этот контент был опубликован на Международная конференция по Украине, организованная Швейцарией, согласовала ряд базовых принципов восстановления разрушенной войной страны. Читать далее На конференции в Швейцарии сформулировали принципы восстановления Украины

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch