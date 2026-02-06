Швейцария и Россия разошлись во мнениях о роли ОБСЕ
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (OSCE) является, по мнению Швейцарии, ключевым институтом в смысле поддержки возможного мирного процесса в Украине.
Об этом заявил действующий председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис (Ignazio Cassis) в ходе встречи с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым, состоявшейся в пятницу 6 февраля 2026 года в Москве. Российская сторона, напротив, охарактеризовала ОБСЕ как организацию, находящуюся в состоянии глубокого кризиса.
«Я не хочу напоминать вам о позиции моей страны, Швейцарии, по войне в Украине. Она хорошо известна, — сказал Иньяцио Кассис Сергею Лаврову. — Я нахожусь здесь в рамках ОБСЕ, чтобы «открывать двери». По словам швейцарского министра, именно эта организация является «самой важной структурой» в плане сопровождения возможного мирного процесса. Эти заявления прозвучали в интервью Кассиса, показанном швейцарским общественным телеканалом на французском языке RTS.
Ранее Сергей Лавров охарактеризовал ОБСЕ как организацию, переживающую «глубокий кризис» и находящуюся под угрозой «саморазрушения». «Я даже не буду подробно останавливаться на том, как ОБСЕ оказалась в нынешней ситуации и столкнулась с реальной угрозой самоуничтожения», — приводит его слова российское агентство Ria Novosti.
Иньяцио Кассис обсудил с Сергеем Лавровым пути к миру в Украине
Встреча в Москве стала вторым этапом дипломатической инициативы Иньяцио Кассиса в рамках председательства Швейцарии в ОБСЕ. В понедельник 2 февраля он уже посещал Киев. Ранее, во время Всемирного экономического форума (World Economic Forum, WEF), Иньяцио Кассис заявлял о намерении сыграть посредническую роль в мирном процессе в Украине. Между тем сама ОБСЕ уже на протяжении нескольких лет находится в состоянии политического тупика. Разногласия между Россией и другими государствами-участниками организации все время только углублялись, Соединённые Штаты со своей стороны настаивают на сокращении её финансирования.
Исход войны в Украине, продолжающейся уже почти четыре года, по-прежнему остаётся неопределённым. В последние недели по инициативе Соединённых Штатов в Абу-Даби начались переговоры с участием представителей Украины и России, однако о каких-либо ощутимых результатах до настоящего времени объявлено не было. Дипломатические усилия по поиску выхода из конфликта уже несколько месяцев осложняются прежде всего разногласиями Киева и Москвы в отношении территориальных вопросов.
После нападения России на Украину Запад попытался изолировать государство-агрессора. Однако со вступлением в должность год назад президента США Дональда Трампа начался стратегический поворот. Трамп приступил к переговорам со своим российским коллегой Владимиром Путиным, а из Франции сообщают, что и президент Эммануэль Макрон (Emmanuel Macron) в ближайшее время намерен позвонить Путину.
В этой ситуации глава Министерства иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис (Ignazio Cassis) и прибыл в Москву — однако не в качестве министра иностранных дел, а как действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В течение четырёх часов Иньяцио Кассис беседовал с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Осязаемых результатов эта встреча не принесла. Тем не менее, со швейцарской точки зрения, она всё же не была совершенно бесполезной.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе наряду с Организацией Объединённых Наций остаётся единственной структурой, в которую входят все европейские государства, включая Россию и Украину. Ключевая задача ОБСЕ заключается в обеспечении безопасности и сотрудничества в Европе. Именно эта организация, по логике, могла бы стать платформой для реализации мер по прекращению войны в Украине, а также для контроля за возможным режимом прекращения огня между Россией и Украиной.
Однако Сергей Лавров, судя по итогам разговора с Иньяцио Кассисом, проявил к такой перспективе минимальный интерес. По завершении консультаций не последовало ни рукопожатий, ни совместной пресс-конференции. Западные государства — члены ОБСЕ, заявил Лавров, злоупотребляют этой структурой, используя её в качестве «антироссийского инструмента». Вместо обсуждения роли ОБСЕ в возможном мирном процессе Лавров предпочёл говорить с Кассисом о так называемой «евразийской архитектуре безопасности».
Речь идёт о концепции Владимира Путина, которая в идеале призвана расширить влияние России в Европе и одновременно ослабить влияние НАТО. Ирония ситуации заключается в том, что тем самым Россия фактически выступает против одного из базовых принципов ОБСЕ, с которым она сама когда-то согласилась: каждое европейское государство имеет право самостоятельно решать вопрос о вступлении в военные союзы — в том числе и в НАТО, членство в котором многие страны Восточной Европы рассматривают как гарантию собственного существования. По существу, поездка Иньяцио Кассиса в Москву не привела к конкретным результатам.
Чётких заявлений о стороны Москвы в отношении возможной роли ОБСЕ так и не последовало. Тем не менее для авторитета швейцарской дипломатии этот визит не был полностью лишён смысла — прежде всего потому, что председатель ОБСЕ предпринял его именно на фоне вышеупомянутого «стратегического поворота». Послание Берна читается достаточно ясно: Швейцария не намерена оставаться в стороне от попыток возобновить диалог с Россией. Однако столь же очевидно и другое: ни прежняя стратегия, направленная на изоляцию Москвы, ни новая стратегия, ориентированная на диалог с ней, до сих пор не смогли побудить Россию прекратить войну. Гибель людей в Украине продолжается.
Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).
Материал актуализирован в 21.18 швейцарского времени 6 февраля 2026 года.
