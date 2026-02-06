Швейцария и Россия разошлись во мнениях о роли ОБСЕ

Швейцария и Россия разошлись во мнениях о роли, потенциале и значении ОБСЕ. Keystone-SDA

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (OSCE) является, по мнению Швейцарии, ключевым институтом в смысле поддержки возможного мирного процесса в Украине.

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Switzerland and Russia clash on value of OSCE Читать далее Switzerland and Russia clash on value of OSCE

Français fr Positions contrastées de MM. Cassis et Lavrov sur l’OSCE Оригинал Читать далее Positions contrastées de MM. Cassis et Lavrov sur l’OSCE

Об этом заявил действующий председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис (Ignazio Cassis) в ходе встречи с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым, состоявшейся в пятницу 6 февраля 2026 года в Москве. Российская сторона, напротив, охарактеризовала ОБСЕ как организацию, находящуюся в состоянии глубокого кризиса.

«Я не хочу напоминать вам о позиции моей страны, Швейцарии, по войне в Украине. Она хорошо известна, — сказал Иньяцио Кассис Сергею Лаврову. — Я нахожусь здесь в рамках ОБСЕ, чтобы «открывать двери». По словам швейцарского министра, именно эта организация является «самой важной структурой» в плане сопровождения возможного мирного процесса. Эти заявления прозвучали в интервью Кассиса, показанном швейцарским общественным телеканалом на французском языке RTS.

Ранее Сергей Лавров охарактеризовал ОБСЕ как организацию, переживающую «глубокий кризис» и находящуюся под угрозой «саморазрушения». «Я даже не буду подробно останавливаться на том, как ОБСЕ оказалась в нынешней ситуации и столкнулась с реальной угрозой самоуничтожения», — приводит его слова российское агентство Ria Novosti.

Встреча в Москве стала вторым этапом дипломатической инициативы Иньяцио Кассиса в рамках председательства Швейцарии в ОБСЕ. В понедельник 2 февраля он уже посещал Киев. Ранее, во время Всемирного экономического форума (World Economic Forum, WEF), Иньяцио Кассис заявлял о намерении сыграть посредническую роль в мирном процессе в Украине. Между тем сама ОБСЕ уже на протяжении нескольких лет находится в состоянии политического тупика. Разногласия между Россией и другими государствами-участниками организации все время только углублялись, Соединённые Штаты со своей стороны настаивают на сокращении её финансирования.

Швейцарский взгляд на вторжение России в Украину: все подробности по этой ссылке.

Исход войны в Украине, продолжающейся уже почти четыре года, по-прежнему остаётся неопределённым. В последние недели по инициативе Соединённых Штатов в Абу-Даби начались переговоры с участием представителей Украины и России, однако о каких-либо ощутимых результатах до настоящего времени объявлено не было. Дипломатические усилия по поиску выхода из конфликта уже несколько месяцев осложняются прежде всего разногласиями Киева и Москвы в отношении территориальных вопросов.

Мнение телеканала SRF После нападения России на Украину Запад попытался изолировать государство-агрессора. Однако со вступлением в должность год назад президента США Дональда Трампа начался стратегический поворот. Трамп приступил к переговорам со своим российским коллегой Владимиром Путиным, а из Франции сообщают, что и президент Эммануэль Макрон (Emmanuel Macron) в ближайшее время намерен позвонить Путину. В этой ситуации глава Министерства иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис (Ignazio Cassis) и прибыл в Москву — однако не в качестве министра иностранных дел, а как действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В течение четырёх часов Иньяцио Кассис беседовал с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Осязаемых результатов эта встреча не принесла. Тем не менее, со швейцарской точки зрения, она всё же не была совершенно бесполезной. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе наряду с Организацией Объединённых Наций остаётся единственной структурой, в которую входят все европейские государства, включая Россию и Украину. Ключевая задача ОБСЕ заключается в обеспечении безопасности и сотрудничества в Европе. Именно эта организация, по логике, могла бы стать платформой для реализации мер по прекращению войны в Украине, а также для контроля за возможным режимом прекращения огня между Россией и Украиной. Однако Сергей Лавров, судя по итогам разговора с Иньяцио Кассисом, проявил к такой перспективе минимальный интерес. По завершении консультаций не последовало ни рукопожатий, ни совместной пресс-конференции. Западные государства — члены ОБСЕ, заявил Лавров, злоупотребляют этой структурой, используя её в качестве «антироссийского инструмента». Вместо обсуждения роли ОБСЕ в возможном мирном процессе Лавров предпочёл говорить с Кассисом о так называемой «евразийской архитектуре безопасности». Речь идёт о концепции Владимира Путина, которая в идеале призвана расширить влияние России в Европе и одновременно ослабить влияние НАТО. Ирония ситуации заключается в том, что тем самым Россия фактически выступает против одного из базовых принципов ОБСЕ, с которым она сама когда-то согласилась: каждое европейское государство имеет право самостоятельно решать вопрос о вступлении в военные союзы — в том числе и в НАТО, членство в котором многие страны Восточной Европы рассматривают как гарантию собственного существования. По существу, поездка Иньяцио Кассиса в Москву не привела к конкретным результатам. Чётких заявлений о стороны Москвы в отношении возможной роли ОБСЕ так и не последовало. Тем не менее для авторитета швейцарской дипломатии этот визит не был полностью лишён смысла — прежде всего потому, что председатель ОБСЕ предпринял его именно на фоне вышеупомянутого «стратегического поворота». Послание Берна читается достаточно ясно: Швейцария не намерена оставаться в стороне от попыток возобновить диалог с Россией. Однако столь же очевидно и другое: ни прежняя стратегия, направленная на изоляцию Москвы, ни новая стратегия, ориентированная на диалог с ней, до сих пор не смогли побудить Россию прекратить войну. Гибель людей в Украине продолжается. Источник: телеканал SRFВнешняя ссылка

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Материал актуализирован в 21.18 швейцарского времени 6 февраля 2026 года.

