Нефтяной фактор Венесуэлы и швейцарские нефтетрейдеры
Военное вмешательство США в Венесуэле и арест Николаса Мадуро вернули крупнейшие в мире запасы нефти, которыми располагает эта латиноамериканская страна, в центр внимания глобального энергетического рынка. Как оценивают свои возможности и перспективы швейцарские нефтетрейдеры?
В Швейцарии расположены штаб-квартиры нескольких крупнейших независимых сырьевых трейдеров, в том числе таких, как Vitol, Trafigura, Gunvor и Mercuria. Масштабную торговую деятельность одновременно ведут из Швейцарии многие международные нефтяные корпорации, в частности Shell, BP, TotalEnergies и Saudi Aramco Trading Company. Все это делает Швейцарию центральной мировой площадкой в плане ценообразования, финансирования и физического движения нефти на глобальных рынках.
На фоне громких обещаний Дональда Трампа, касающихся будущего венесуэльской нефтяной отрасли, Швейцария в качестве глобального трейдингового хаба начинает играть совершенно особую роль. По словам Трампа, в США будут поставлены десятки миллионов баррелей венесуэльской нефти, а американские нефтяные компании начнут добычу в Венесуэле уже в течение ближайших 18 месяцев. Насколько такие цели реализуемы? Это пока вопрос открытый.
В 2019 году, напомним, США ввели в отношении государственной нефтяной компании Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) санкции, и швейцарские нефтетрейдеры были вынуждены либо строго их соблюдать, либо рисковать самим попасть под санкции. Их деловые операции с этой страной реального социализма фактически сошли на нет. Однако похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро (Nicolás Maduro), а также заявления Дональда Трампа (Donald Trump) о планируемых инвестициях «с целью восстановления серьёзно разрушенной нефтяной инфраструктуры Венесуэлы» вновь заставили трейдеров попытаться разобраться, что же все-таки это означает с точки зрения возможного возобновления их бизнеса с этой нефтяной страной.
Когда и при каких условиях
По мнению трейдеров, сосредоточенных прежде всего в Женеве и Цуге, вопрос сегодня заключается не в том, может ли венесуэльская нефть снова стать значимым фактором на глобальных рынках, а в том, когда это реально произойдет и на каких политических и правовых условиях. «У нас нет „волшебного хрустального шара“, чтобы понять, что произойдёт дальше. Слишком многое может ещё измениться», — говорит Флоренс Шурх (Florence Schurch), генеральный секретарь SuissenégoceВнешняя ссылка, швейцарской Ассоциации торговых и судоходных компаний. Цены на топливо остаются вялыми. У побережья Венесуэлы продолжают дежурить американские суда, отслеживающие морские перевозки, санкции формально по-прежнему действуют.
На этом фоне арест Николаса Мадуро (Nicolás Maduro) вновь поставил вопрос о последствиях этого события, которые в любом случае выйдут далеко за пределы США, Швейцарии и Венесуэлы. Каким образом находящаяся под санкциями нефтедобывающая страна сможет вернуться на глобальные рынки? Речь идёт при этом ещё и о том, как быстро в эту страну способен вернуться международный капитал и смогут ли швейцарские трейдеры сыграть в этом процессе какую-то значимую роль.
Флоренс Шурх отмечает, что решающим для ситуации в этой южноамериканской стране может стать ещё и исход промежуточных выборов в США в ноябре 2026 года: «В краткосрочной перспективе политический эффект от нынешних событий значительно важнее их влияния на сырьевую торговлю с точки зрения решения о том, следует ли снова инвестировать в Венесуэлу, или нет. Трейдерам прежде всего необходима определённость, так как только в этом случае они могут принимать инвестиционные решения. Но такой определённости сегодня не существует».
Крупнейшие запасы
Разведанные запасы нефти в Венесуэле составляют около 17% мирового объёма, что эквивалентно 300 млрд баррелей — а это крупнейшие запасы нефти в мире. Однако годы неэффективного управления и коррупции серьёзно подорвали венесуэльский нефтепром. Накануне вмешательства США добыча там едва дотягивала до одного миллиона баррелей в сутки — а это менее трети объёма, добывавшегося на момент прихода к власти Уго Чавеса (Hugo Chávez), предшественника Николаса Мадуро. В этой ситуации Дональд Трамп заявляет, что хотел бы привлечь американские нефтяные компании к модернизации нефтяной отрасли Венесуэлы, допустив даже, что на эти цели могут быть предоставлены государственные субсидии в качестве компенсации затрат, которые, по оценкам некоторых экспертов, могут составить не менее 100 миллиардов долларов.
Соединённые Штаты уже сейчас располагают возможностями по переработке венесуэльской нефти — так называемой тяжёлой сернистой нефти, отличающейся высокой вязкостью и высокой стоимостью переработки. При этом некоторые крупные швейцарские трейдеры, например Vitol и Mercuria, владеющие активами в США, заявляют, что будут внимательно следить за развитием ситуации в Венесуэле. Джакомо Лучани (Giacomo Luciani), эксперт в области торговли сырьевыми товарами из Женевского университета, отмечает, что до появления устойчивой политической среды, которая позволила бы инвестициям начать снова поступать в эту карибскую страну, могут пройти «месяцы, если не годы».
Тем не менее, по его словам, трейдинговые компании уже сейчас могут сыграть определённую роль путем авансового финансирования инвестиций либо в форме участия в финансировании отдельных проектов через приобретение миноритарных долей в капитале. Такая модель, подчёркивает Джакомо Лучани, уже применяется в других регионах. Ключевым же стимулом для инвесторов, стремящихся избегать разведочных рисков, важного фактора при запуске новых нефтяных проектов, станут огромные подтверждённые запасы нефти в Венесуэле.
«Я был бы разочарован, если бы в долгосрочной перспективе они не начали инвестировать в Венесуэлу», — указал порталу Swissinfo один из швейцарских трейдеров, попросивший не называть его имени. В понедельник 5 января акции компании Glencore, базирующейся в городе Баар (кантон Цуг) и имеющей значительное собственное нефтетрейдинговое подразделение, заметно подросли: инвесторы явно рассчитывают извлечь выгоду из потенциальных новых возможностей. Во вторник 6 января Бен Лакок (Ben Luckock), отвечающий в Trafigura за нефтяной бизнес, заявил в интервью Bloomberg, что, по его мнению, интересы Венесуэлы и США сейчас совпадают — они состоят в том, чтобы «дать нефти свободно выйти на рынок».
В свою очередь Саад Рахим (Saad Rahim), главный экономист Trafigura, поясняет, что при отсутствии новых инвестиций объёмы добычи в Венесуэле в обозримом будущем, скорее всего, не вырастут. При этом в условиях санкций нефть все равно будет продолжать накапливаться. «Затем в порты страны могут зайти танкеры, и, если речь уже будет идти о полностью легальной нефти, то мы, трейдеры, вполне сможем начать её транспортировать», — указал он порталу Swissinfo. «Это, возможно, и не изменит глобальный баланс нефтяного рынка, но даст крупным трейдерам возможность получать доступ к этой нефти, избегая теневых схем», — добавил Саад Рахим.
Рисковая страна
Китай — крупнейший клиент компании PDVSA — по имеющимся данным, уже прибегал к подобным «серым» практикам, включая использование с целью сокрытия поставок нефти из Венесуэлы так называемого теневого флота. Аналитики предупреждают, что, несмотря на резкий политический поворот, Венесуэла по-прежнему остаётся для швейцарских компаний средой с высоким уровнем правовых и политических рисков. Флоренс Шурх поясняет, что в последние годы необходимость соблюдения санкций заметно увеличила операционные издержки нефтетрейдеров: «Наша работа становится всё более сложной. Сырьевые трейдеры действуют с огромной осторожностью, ведь их могут обвинить в нарушении санкционного режима, поэтому они вынуждены постоянно увеличивать численность своих юридических и комплаенс-подразделений».
Не последним игроком на этом поле является и Россия. В феврале 2020 года Соединённые Штаты ввели санкции против Rosneft Trading, женевского подразделения этой российской нефтяной компании, за поддержку PDVSA и за участие в тайных операциях по перегрузке нефти с судна на судно. Месяц спустя по аналогичным причинам санкции были введены и против дочерней структуры «Роснефти», TNK Trading International, располагавшейся по тому же адресу в Женеве. Бен Лакок сообщил, что Trafigura, компания, деятельность которой в большей степени сосредоточена на сфере логистики, а не на инфраструктуре, планирует в скором времени провести консультации с американскими властями.
При этом он не исключил, что эта компания может рассмотреть и перспективы инвестиций в сегмент добычи, особенно если будут обеспечены необходимые правовые условия, прозрачность, а главное безопасность сотрудников. Джакомо Лучани, однако, настроен скептически. «В политике Трампа на этом треке с самого начала присутствует противоречие. Он хочет увеличить добычу нефти, чтобы снизить цены. Но если цены на нефть снижаются, то это одновременно ослабляет стимулы к новым инвестициям. Это не означает ноль инвестиций, однако компании будут гораздо более избирательны, решая, стоит ли вкладываться в тот или иной проект». Стоимость нефти уже находятся в устойчивом нисходящем тренде. Так, в 2025 году нефть марки Brent подешевела примерно с 79 долларов за баррель в начале года до порядка 61–63 долларов к декабрю, что стало самым резким годовым падением со времён пандемии Covid-19.
При участии Доминик Согель (Dominique Soguel) и Полин Тюрюбан (Pauline Turuban).
Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).
