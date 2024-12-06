Швейцарский бизнесмен в Алматы: культурная миссия Макса Шнеебергера

Швейцарец Макс Шнеебергер (Max Schneeberger) на кухне клуба Tilendieva в Алматы, Казахстан. Bruno Kaufmann/SWI swissinfo.ch

Выйдя на досрочную пенсию, дипломированный электрик родом из региона Цюрихского предгорья сделал в Центральной Азии невероятную вторую карьеру. Уже одно его присутствие даёт мощный толчок демократическим процессам в Казахстане, стране, которая стала его второй родиной.

10 минут

Показать больше

Показать больше Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку И получайте каждый понедельник наш обзор самых интересных материалов о постсоветском пространстве. Читать далее Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку

«За последние 25 лет внешне здесь мало что изменилось», — говорит Макс Шнеебергер. Мы едем по покрытой выбоинами асфальтированной дороге в пригороде Алматы, бывшей столицы советского Казахстана. Над дорогой нависают безнадёжно перепутанные электропровода и телефонные кабели. Несмотря на запрет парковки, обочина буквально забита припаркованными авто. «Надеюсь, сегодня перед моим домом никто парковаться не будет», — говорит Макс Шнеебергер. Ему везёт: ни одна машина подъезд к его дому не блокирует.

Внешний контент

Вот уже четверть века Макс Шнеебергер живет в Алматы, крупнейшем городе Казахстана с населением более двух миллионов человек. Он хорошо помнит свой первый приезд в Казахстан. «Я попал сюда в середине мая с заданием от своей компании создать здесь в течение нескольких месяцев дистрибьюторскую сеть, а затем двинуться дальше». Такой раньше и была жизнь дипломированного электрика из города Устер что под Цюрихом: для швейцарско-американской фармацевтической компании Макс Шнеебергер годами осваивал новые рынки, нанимал местных менеджеров, а затем, завершив проект, переезжал в новую, ещё неизвестную ему страну.

Его бывшая жена и дети жили в Швейцарии. Но потом все изменилось. «Мне тогда исполнилось пятьдесят, я был недавно разведен, мне здесь понравилось, люди тут оказались дружелюбными и интересными». Поэтому Макс Шнеебергер решил досрочно выйти на пенсию и вложить в Казахстане свое скромное состояние в собственную компанию со специализацией на оснащении медицинских лабораторий современным оборудованием. Первым сотрудником, которого нанял Шнеебергер, была офтальмолог и мать-одиночка из казахской провинции Зауре Исмагулова.

Вид на самый большой город Казахстана: Алматы. Bruno Kaufmann/SWI swissinfo.ch

«Она впечатлила и покорила меня сразу своей личностной многогранностью», — говорит Макс Шнеебергер. Вскоре над этой парой зазвонили свадебные колокола, но впереди молодоженов ждала тяжелая работа. «Сегодня в нашей компании здесь, в Алматы, заняты шестьдесят человек, и мы неплохо зарабатываем», — говорит Зауре Исмагулова во время нашего интервью, которое проходило в художественной галерее «Айзахан» в центре Алматы. Она и ее муж основали фонд. А здесь, как говорит 58-летняя Зауре Исмагулова, она выставляет произведения казахских художников, «которые еще не открыты и которым трудно зарабатывать на жизнь только своим творчеством».

О политике лучше не говорить

Казахстан, государство, площадь которого составляет 2,7 миллиона квадратных километров, является не только девятой по величине страной в мире и самой большой страной в мире, не имеющей выхода к морю, но и важнейшей экономикой Центральной Азии. Страна богата сырьем — в том числе нефтью и газом. В её распоряжении есть крупные месторождения цветных металлов, здесь весьма развит сельскохозяйственный сектор. Когда речь заходит о политических вопросах, то Макс Шнеебергер, не будучи гражданином Казахстана (в этой среднеазиатской стране двойное гражданство не разрешено), предпочитает помалкивать. Вместо этого он делает ставку на собственный пример, при помощи которого он хочет помочь молодым казахам стать независимыми и политически грамотными гражданами.

Макс Шнеебергер и его супруга Зауре Исмагулова (Zaure Ismagulova) в галерее Aizakhan. Bruno Kaufmann/SWI swissinfo.ch

Единственный гражданин Швейцарии, постоянно проживающий в этой стране, он регулярно приглашается на мероприятия, организуемые здесь швейцарским посольством. «Там я часто встречаюсь с делегациями политиков из Швейцарии и представителями местного гражданского общества», — говорит Макс Шнеебергер. Среди последних находится и Евгений Жовтис, директор Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности (КМБПЧВнешняя ссылка), независимой неправительственной организации со штаб-квартирой в Алматы. Он говорит, что Казахстан все еще застрял в постсоветской эпохе: «Мы не являемся ни современной демократией, ни тоталитарной диктатурой, у нас режим, который умело лавирует между этими двумя полюсами».

«Рядиться в демократическую тогу»

Этой же тактики Казахстан придерживается в своих контактах с Россией и Китаем, своими двумя самыми крупными соседями. В то же время он поддерживает и довольно тесные отношения с Западом, включая Швейцарию. Как говорит Евгений Жовтис, международные институты, занимающиеся исследованием, продвижением и защитой демократии, политических свобод и прав человека по всему миру, такие как Freedom HouseВнешняя ссылка, называют режим в Казахстане «несвободным», «авторитарным» и «коррумпированным». Поэтому правительство активно пытается «рядиться в демократическую тогу».

Казахстанским международным бюро по правам человека и соблюдению законности (КМБПЧ) руководит Евгений Жовтис. Bruno Kaufmann/SWI swissinfo.ch

В этом году 6 октября в Казахстане состоялся республиканский референдумВнешняя ссылка, гражданам было предложено ответить на вопрос: «Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?». «Я проголосовала против, потому что правительство так и не смогло нам вразумительно и правдоподобно объяснить, зачем стране нужна атомная энергия. Но большинство людей здесь, в Алматы, даже и не принимали участия в этом плебисците», — говорит Зауре Исмагулова. По словам властей, законопроект об АЭС, внесенный на рассмотрение народа президентом Касим-Жомартом Токаевым, был одобрен 71% избирателей. Многие казахи сомневаются в правдоподобии этого результата, в том числе и экс-дипломат Жанар Кульжанова: «Никто не сможет это проверить, так что никто, собственно, в этот результат и не верит».

Показать больше

Показать больше «Русификация как инструмент ассимиляции имеет долгую традицию» Этот контент был опубликован на «Что объединяет путинский режим, либеральную оппозицию и лояльную режиму интеллигенцию, так это идея о том, что россияне сами являются жертвами». Читать далее «Русификация как инструмент ассимиляции имеет долгую традицию»

В самом деле, независимые наблюдатели из Германии и других стран сообщали о нарушениях, о пренебрежении базовыми правилами проведения референдумов и даже о попытках запугивания. При этом, со своей стороны, государственные органы власти ссылались на положительные оценки делегаций наблюдателей от Содружества Независимых Государств (СНГ), от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и от Организации тюркских государств (ОТС). Профессиональные делегации наблюдателей от ОБСЕ или ЕС в страну допущены не были. Жанар Кульжанова считает, что правительство Казахстана хотело тем самым послать Москве «сигнал», ведь АЭС будет строить государственная российская компания.

«Что-то вернуть этой стране и этому обществу»

Как говорит Жанар Кульжанова, доверие казахов к выборам и голосованиям находится на очень низком уровне, но и она признает, что социальная и экологическая активность — прежде всего молодого поколения — в последние годы заметно увеличилась. Власти отвечают на это не только замалчиванием или репрессиями. Недавно они даже запустили платформу онлайн-петиций, на которой можно высказать в адрес властей публичную критику. Одной из самых обсуждаемых тем здесь, в Астане, в доброй тысяче километров к северу от Алматы, является борьба за систему Талдыкольских озер в столице страны.

Бывшая дипломат и ныне эксперт-экономист Жанар Кульжанова (Zhanar Kulzhanova). Bruno Kaufmann/SWI swissinfo.ch

Технико-медицинская компания, основанная Максом Шнеебергером и его супругой, по-прежнему принадлежит им, но управляют компанией теперь другие люди. Это значит, что теперь у этой пары появилось больше свободного времени. Они могут теперь сосредоточиться на своих собственных проектах, с помощью которых «мы бы хотели хоть что-то вернуть этой стране и этому обществу, сделавшим для нас так много хорошего и подарившим нам такие шансы и возможности». Помимо поддержки казахских художников, пара теперь организует клуб, на базе которого можно проводить разного рода общественные мероприятия. Именно здесь Макс Шнеебергер теперь буквально днюет и ночует.

Дорога, проложенная строительными компаниями на озеро Талдыколь в черте города Астана. Это последнее практически нетронутое озеро в городе. Bruno Kaufmann/SWI swissinfo.ch

Борьба за Талдыколь Столицей Казахстана, провозгласившего свою независимость в 1991 году, Астана является всего 25 лет. Посреди бурой степи на севере страны за короткий срок на месте старого Целинограда, столицы «поднятой целины», возник современный мегаполис с миллионом жителей, небоскребами и правительственными зданиями. Талдыколь (каз. Талдыкөл) — озеро, расположенное в черте Астаны. Находится на левом берегу реки Есиль, западнее расположены безымянное озеро и Большой Талдыколь, восточнее располагалось ныне осушенное озеро Малый Талдыколь. Площадь группы озёр (без Большого Талдыколя) составляет около 600 гектаров. За последние пять лет в ходе расширения города охраняемая законом система озер Талдыколь попала в сложную ситуацию. «Незаконная строительная деятельность привела к тому, что шесть из семи озер оказались навсегда уничтоженными из-за притока сточных вод и сброса строительных отходов», — объясняет активистка Адина Тулегенова (Adina Tulegenova) из общественной организации «SOS Талдыколь». По данным этой организации, в последнем ещё нетронутом озере обитает несколько десятков различных видов птиц. Однако строительные компании уже проложили в озеро временную автодорогу. По словам Жанар Кульжановой (Zhanar Kulzhanova), соучредительницы организации «SOS Талдыколь», сейчас готовится иск против казахского государства, который будет направлен в Суд ООН по правам человека в Женеве. А тем временем строительные работы продолжаются.

«Мы смогли купить этот участок земли довольно недорого, и теперь мы вкладываем в него наше сердце и нашу душу», — подчеркивает он во время экскурсии по недавно созданному парку с небольшим озером, уютными скамейками и клубным домиком, рассчитанным на 100 человек. Первое мероприятие, концерт оркестра, прошло здесь в конце октября 2024 года. На будущее запланированы чтения и дебаты на актуальные темы. День за днем 75-летний Макс проводит по несколько часов в саду клуба с лопатой и тачкой в руках, создавая свой собственный маленький, зеленый и демократический оазис. «Я начал подрабатывать электриком уже в 15 лет, я всегда работал, и я никогда не знал ничего другого», — говорит Макс Шнеебергер и вытирает пот со лба.

Сад клуба Tilendieva в Алматы. Bruno Kaufmann/SWI swissinfo.ch

Немецкоязычный оригинал отредактирован Марком Ливингстоном (Mark Livingston), русскоязычный оригинал подготовлен и отредактирован русскоязычной редакцией SWI / ип / ап / нк.

Другие материалы нашего корреспондента по вопросам глобальной демократии Бруно Кауфмана:

Показать больше

Показать больше Отрицание итогов выборов, или Детские болезни демократии Этот контент был опубликован на В последние годы хорошим тоном было усомниться в результатах выборов и начать засыпать органы власти необоснованными жалобами и обвинениями Читать далее Отрицание итогов выборов, или Детские болезни демократии

Показать больше

Показать больше Как шотландец Генри странствовал в поисках прямой демократии Этот контент был опубликован на Финансовый аудитор из Глазго стал гражданином Швейцарии и теперь участвует в дебатах о шотландской независимости с оглядкой на опыт Конфедерации. Читать далее Как шотландец Генри странствовал в поисках прямой демократии

Показать больше

Показать больше Как швейцарский эмигрант учит Каталонию прямой демократии Этот контент был опубликован на Прямая демократия по-швейцарски за рубежом? В Каталонии опыт прямого народоправства вызывает самый живой интерес. Читать далее Как швейцарский эмигрант учит Каталонию прямой демократии

Показать больше

Показать больше Почему Эльжбета Кужелевска скептически относится к референдуму? Этот контент был опубликован на Переносим ли опыт Швейцарии на почву иных стран, других обществ? Мы отправились в Польшу, точнее, на ее восточную границу. Читать далее Почему Эльжбета Кужелевска скептически относится к референдуму?