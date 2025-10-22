Швейцария вводит ограничения для украинских беженцев

В августе 2025 года в результате российского ракетного удара по американскому заводу в Мукачево Закарпатской области пострадали 19 человек. Keystone / EPA / Igor Tkachenko

С ноября Швейцария установит ограничения на прием украинцев. Власти считают, что семь регионов Украины достаточно безопасны для проживания. Однако жители этих мест, особенно те, кто находится ближе к зоне боевых действий, с ними не согласны и указывают на продолжающиеся ракетные и дроновые удары России по некоторым из этих «безопасных» районов.

8 минут

Хотя Швейцария и последовала примеру Европейского союза (ЕС), продлив действие временного статуса защиты S для украинцев до марта 2027 года, тем не менее введение ограничений по регионам Украины, из которых страна будет принимать беженцев, свидетельствует о расхождении с политикой соседних государств, которые предоставляют защиту вне зависимости от региона.

С 1 ноября Государственный секретариат по вопросам миграции (Staatssekretariat für Migration, SEM) ужесточит критерии предоставления временной защиты: в соответствии с новыми правилами, принятыми парламентом, украинские регионы будут делиться на «безопасные» и «небезопасные» для возвращения. Заявители из Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей рискуют получить отказ. Нынешних обладателей статуса S и их семей эти изменения не коснутся.

Норвегия показывает пример

Норвегия пересмотрела свои правила предоставления временной защиты для украинцев раньше Швейцарии: еще в январе 2025 года там расширили список регионовВнешняя ссылка, считающихся безопасными для возвращения. Как пояснили SWI swissinfo.ch в Министерстве юстиции и общественной безопасности Норвегии (Norwegian Ministry of Justice and Public Security), с сентября 2024 года украинцам, прибывающим из «достаточно безопасных регионов», больше не предоставляется коллективная временная защита, и они должны подавать заявления о предоставлении убежища индивидуально.

По словам советника министерства Рахилы Чаудри (Raheela Chaudhry), оценка безопасности региона проводится Норвежским иммиграционным управлением (Norwegian Directorate of Immigration, UDI) с использованием таких независимых источников, как Landinfo (центр по информации о странах происхождения).

«По ходу развития событий список безопасных регионов может измениться», — отметила Чаудри, добавив, что в январе 2025 года он был расширен до 14 регионов. Как пояснили в министерстве, цель этой меры — сохранить контроль над миграцией в Норвегию после того, как в конце 2023 года страна приняла больше мигрантов, чем все остальные государства Северной Европы вместе взятые. И хотя с тех пор число украинских беженцев сократилось, «невозможно определить эффективность именно этой меры в отрыве от других факторов».

Граждане из Черкасской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Кировоградской, Киевской (за исключением города Киева), Львовской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Винницкой, Волынской, Закарпатской и Житомирской областей больше не имеют права на автоматическую коллективную защиту в Норвегии.

«Безопасные» регионы под обстрелом

Профессор факультета социальных и гуманитарных программ Киевской школы экономики Иван ГомзаВнешняя ссылка считает логику разделения Украины на «безопасные» и «небезопасные» регионы убедительной лишь отчасти. Он пояснил Swissinfo, что Закарпатье и Черновцы действительно остаются относительно безопасными регионами Украины, хотя, как сообщалось в новостях, даже эти области недавно подверглись российским ударам.

Иван Гомза, профессор факультета социальных и гуманитарных программ Киевской школы экономики. Courtesy, Professor Ivan Gomza

Например, в августе 2025 года в результате российского ракетного удараВнешняя ссылка по американскому заводу в Мукачево (Закарпатье) пострадали 19 человек. В июле 2025 года обломки дрона убили двух мирных жителейВнешняя ссылка в Черновцах во время комбинированного ночного удара, сообщает Reuters.

Эвакуированные из прилегающих к линии фронта районов Донецкой и Днепропетровской областей собираются на платформе железнодорожного вокзала в Мукачево (Западная Украина). 17 марта 2025 года. Из регионов, затронутых конфликтом, было эвакуировано 50 человек: 30 взрослых и 20 детей. Keystone / Newscom / Zakapattia Regional Prosecutor Office

Гомза высказывает сомнения относительно включения Львова, Ровно и Ивано-ФранковскаВнешняя ссылка в список безопасных мест. «Эти города регулярно подвергаются атакам и сталкиваются с перебоями в энергоснабжении. Проведение такой черты трудно оправдать», — говорит он. Профессор предупреждает, что такая политика неизбежно будет воспринята как несправедливая: «В 2023 году людям разрешалось въезжать в ЕС независимо от того, из какого региона они ехали, а сегодня некоторых из них уже не пустят».

Внешний контент

Норвегия увеличила финансовую помощь Украине

Несмотря на более строгий подход к временной защите украинских беженцев, Норвегия значительно увеличила свою поддержку Украины. Общая сумма помощи достигнет 85 млрд норвежских крон (около 8,4 млрд долларов США), что на 50 млрд крон (около 4,9 млрд долларов США) больше, чем планировалось ранее.

Средства пойдут на военную поддержку, такую как закупка систем противовоздушной обороны, артиллерийских боеприпасов, беспилотных летательных аппаратов и укрепление военно-морской мощи Украины, в том числе через сотрудничество с ее оборонной промышленностью. Кроме того, Норвегия возглавит совместную инициативу стран Северной Европы и Балтии по оснащению и обучению украинской бригады, взяв на себя основную ответственность за подготовку ее личного состава.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Внешняя политика Последний путь домой погибших на войне в Украине Этот контент был опубликован на Человек за рулём называет себя «Бульдозер». Его обязанность: доставлять с фронта тела погибших солдат, сопровождать их в последний путь. Читать далее Последний путь домой погибших на войне в Украине

Война в Украине стала переломным моментом для Европы и угрожает миру и безопасности на континенте — так обосновал увеличение поддержки министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг (Jens Stoltenberg). Он отметил, что агрессия России по-прежнему остается безнаказанной, а ее армия быстро перевооружается. «Поэтому я очень рад, что все политические партии в стортинге (парламенте Норвегии) поддержали это увеличение нашей поддержки», — добавил он.

В период с 24 января 2022 года по 30 июня 2025 года государственная поддержка Украины со стороны 41 донора достигла значительного уровня.

Поддержка Швейцарии сосредоточена на беженцах

В отличие от Норвегии, вклад Швейцарии в основном был связан с расходами на прием и интеграцию украинцев в стране, и лишь небольшая часть средств была направлена на прямую помощь самой Украине. Швейцарское правительство сообщило, что с февраля 2022 года по конец мая 2025 года Берн предоставил Украине около 5,16 млрд швейцарских франков в виде связанной с войной помощи, в том числе 4,3 млрд, которые были выделены через SEM на прием и интеграцию людей со статусом S. Согласно данным проекта Ukraine Support TrackerВнешняя ссылка, который ведет Кильский институт мировой экономики (Kiel Institute for the World Economy, IfW Kiel), некоторые другие европейские страны, например, Норвегия и Швеция, выделили значительно больше средств, особенно на помощь, не связанную с беженцами.

Что получает (и теряет) обладатель статуса S? Обладатели статуса защиты S в Швейцарии имеют право на различные льготы и поддержку, включая доступ к медицинскому обслуживанию, финансовую помощь и размещение — либо у частных лиц, либо в государственном жилье. В рамках этой программы кантонам выделяется по 3000 швейцарских франков на человека в год для поддержки мер по интеграции. Дети могут посещать школу, а взрослые имеют возможность записаться на языковые курсы. Обладатели статуса также имеют право работать в Швейцарии и могут свободно путешествовать по Шенгенской зоне. С 1 ноября 2025 года вступят в силу два важных изменения. Лица со статусом S смогут находиться в Украине не более 15 дней в течение полугодия, а не 15 дней в квартал, как предусмотрено действующими правилами.

ЕС предоставляет защиту всем без исключения

В июне 2025 года ЕС продлил действие директивы о временной защитеВнешняя ссылка для беженцев из Украины до 4 марта 2027 года. Позицию Совета представил министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк (Tomasz Siemoniak): «Пока Россия продолжает терроризировать украинских граждан неизбирательными авиаударами, ЕС остается солидарным с украинским народом. Мы будем предоставлять защиту миллионам украинцев еще в течение года».

В отличие от Швейцарии и Норвегии, в странах ЕС не делают различий по регионам происхождения беженцев, и все правила применяются одинаково ко всем перемещенным украинцам.

Гомза скептически относится к тому, что Швейцария и Норвегия могут повлиять на политику ЕС, но признает, что некоторые государства-члены могут сослаться на их пример, чтобы ввести собственные ограничения, в том числе по возрасту или полу прибывающих украинских беженцев.

Редактор оригинального текст: Рето Гизи фон Вартбург (Reto Gysi von Wartburg)/ts

Перевод с английского и редактура на русском: Екатерина Гликман

Показать больше

Показать больше Внешняя политика Наша рассылка по теме Внешняя политика Швейцария в меняющемся мире. Присоединяйся к нам, начни наблюдать за внешней политикой Швейцарии и ее развитием. Читать далее Наша рассылка по теме Внешняя политика

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch