США и Швейцария вместе будут укреплять демократию в мире

С недавних пор Швейцария уделяет во внешней политике особое внимание поддержке демократии в мире, участвуя также в проекте Democracy Delivers. Keystone

Начиная с 2022 года Вашингтон прицельно финансирует страны, которые, по его мнению, являются «маяками» демократии. Швейцария, уделяющая с недавних пор во внешней политике особое внимание поддержке демократии по всему миру, также принимает в участие в этом проекте, тем более что такая цель прямо зафиксирована в ее конституции.

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Демократия, как указываеВнешняя ссылкат Организация Объединенных Наций, является «её основной, базовой ценностью». Однако из 193 стран, участвовавших в последней Генеральной Ассамблее ООН, демократическими — в зависимости, конечно, от применяемых критериев оценки — можно считать едва ли половину. Поэтому мероприятие, организованное США в рамках Генеральной Ассамблеи под председательством Саманты Пауэр, главы американского Агентства по международному развитию (АМР США, United States Agency for International Development, USAID), и посвященное перспективам поддержки демократии в мире, прошло, как говорят дипломаты, «на полях».

Его участники подвели итоги реализации инициативы Democracy DeliversВнешняя ссылка, структуры на основе государственно-частного партнерства. Организованная в 2022 году, она имеет целью поддержку стран, находящихся на стадии «многообещающего демократического развития». За последние два года в рамках этой программы были инвестированы миллионы долларов. Во что? В кибербезопасность в Армении, в избирательные процедуры в Доминиканской Республике, в противодействие коррупции в Замбии. В настоящее время программа поддерживает 11 государств, последними вновь присоединившимися к ней странами стали Гватемала и Фиджи.

Швейцария тоже за общим столом

В этом году в Нью-Йорке делегаты из стран-участниц программы обменялись последними новостямиВнешняя ссылка относительно того, как осваиваются выделенные деньги, и одобрили новую программу инвестиций в размере 517 миллионов долларов, или 438 миллионов швейцарских франков. К работе в очередной сессии программы в этом году были приглашены и 13 других стран, не получающих средств по линии проекта, но поддерживающих проект «в глубине души».

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Швейцария, сделавшая продвижение демократии в мире ключевым элементом своей внешнеполитической стратегии на период с 2024 по 2027 год, стала на сей раз также одним из таких «партнеров-единомышленников». Или, как указал её министр иностранных дел Иньяцио Кассис, одной «из братских республик», имея в виду «долгую историю отношений между Швейцарией и США, особенно когда речь идет о демократических правах и свободах».

В своей короткой речиВнешняя ссылка Иньяцио Кассис рассказал о том, как именно демократия помогала развивать исторический «швейцарский проект», объединяя на базе общих ценностей разные языки, религии и культуры. «Опираясь на этот многолетний опыт Швейцария сделала укрепление демократии во всем мире приоритетом своей внешней политики на ближайшую перспективу.

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С этой целью она готова оказать быструю и творческую поддержку везде и всегда, где и когда ее ждут». В заключение швейцарский министр добавил, что Швейцария вполне поддерживает текст совместного заявления, принятого на мероприятии, и надеется на продолжение диалога — «может быть, даже в расширенной семье, состоящей из новых братьев и сестёр».

Чем же может помочь Берн?

Поскольку инициатива создания проектаВнешняя ссылка принадлежит США, то всё основное финансирование поступает в основном из бюджетов таких организаций, как USAID и Международная финансовая корпорация развития США (U.S. International Development Finance Corporation DFC). Участвуют и частные доноры, такие как Фонд Форда, который и организовал указанную встречу в Нью-Йорке. Как уточняет USAID, прямое финансирование стран-партнеров пока является форматом, применяемым довольно редко.

С точки зрения Швейцарии, сотрудничество с данной программой, помимо всего прочего, подпитывается интересом к «новым подходам», которые сейчас тестируются в её рамках. Об этом SWI swissinfo.ch сообщили из швейцарского Министерства иностранных дел (EDA) по электронной почте. Под «новыми подходами» подразумевается, например, внимательный мониторинг «окон демократических возможностей» в тех или иных странах, что позволяет вовремя заметить и эффективно поддержать многообещающие с точки зрения развития демократии тенденции.

«В период глобального демократического „спада“ важно лишний раз подчеркнуть, что мир переживает сейчас не только один сплошной негатив, особенно когда речь идет о демократии, — уверено швейцарское внешнеполитическое ведомство. — И когда происходят позитивные события, например свержение авторитарного режима в результате выборов или протестов, развивающимся демократиям часто требуется быстрая внешняя поддержка. Что касается Швейцарии, то такая помощь с её стороны будет сосредоточена на дипломатических инструментах».

Создание сообщества демократий

И США, и Швейцария в последние годы качественно изменили свои подходы к продвижению демократии в мире. Столкнувшись с наступлением авторитаризма, США пытаются создавать «сообщества демократических стран», предоставляя им возможности более эффективной координации совместных действий в сфере развития институтов народовластия. С тех пор как президент Джо Байден начал эту работу в 2021 году, такого рода усилия включали в себя ежегодные «саммиты за демократию», а также стратегические меры по ограничению влияния со стороны России и Китая.

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Что же касается Швейцарии, то поддержка развития демократии в мире закреплена в её Федеральной конституции, однако до недавнего времени это направление оставалось в рамках общей внешней политики скорее маргинальной нишей, на первом же месте стояли мотивированные миграционными соображениями проекты в области экономического — и только потом демократического — развития беднейших стран.

Сделав теперь во внешнеполитической стратегии на период 2024-2027 гг. акцент именно на демократии, Берн намерен «повысить авторитет Швейцарии» там и тогда, где и когда речь будет идти именно о продвижении демократии за рубежом. Для этого планируется не только продолжать конкретные проекты в области экономического развития, но и участвовать в политическом диалоге на многостороннем уровне, то есть работать в рамках таких инициатив, как Democracy Delivers.

Как заявил И. Кассис на прошлой неделе, Швейцария в настоящее время работает над новым набором «руководящих принципов развития и продвижения демократии, которые будут способствовать повышению авторитета Швейцарии в качестве демократической страны. Они также будут использоваться в качестве основы для сотрудничества с иностранными партнерами». Подробная информация на этот счет будет представлена в ближайшие месяцы.

США хвалят Швейцарию

Будет ли от этого какой-то толк? Пока сказать сложно. Как мы уже сообщали, все эти «саммиты за демократию» до сих пор приводили, мягко говоря, к неоднозначным результатам. В то же время проект Democracy Delivers находится пока на довольно-таки ранней стадии для того, чтобы судить о нём и о его перспективах. Таково мнение «Фонда Карнеги», также одного из доноров проекта. Успех будет зависеть от того, удастся ли найти достаточное финансирование для целевых стран и сможет ли этот проект стать чем-то большим, чем просто краткосрочной программой.

Что касается роли Швейцарии, то тут, по крайней мере, американская сторона высказывает позитивные оценки. После выступления И. Кассиса на прошлой неделе глава USAID Саманта Пауэр с восторгом заявила, что из всех её партнеров Швейцария с самого начала «с наибольшим энтузиазмом» относилась к целям и к самой философии проекта Democracy Delivers.

Англоязычный оригинал отредактирован Беньямином фон Вилем (Benjamin von Wyl/gw), русскоязычный оригинал подготовлен, адаптирован и проверен русскоязычной редакцией SWI / ип / ап.

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