Швейцария проголосует по пенсионной реформе и биоразнообразию

Реформа системы пенсионного страхования и предложение по сохранению биоразнообразия в стране будут вынесены на референдум в сентябре 2024 года. KEYSTONE

На федеральном референдуме 22 сентября 2024 года граждане Швейцарии проголосуют по вопросам, связанным с реформой накопительного трудового («второго») компонента системы пенсионного страхования и с усилиями по сохранению биоразнообразия. Об этом на прошлой неделе сообщил Федеральный совет, кабинет министров Швейцарии.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Swiss to vote on pension reform and biodiversity in September Оригинал Читать далее Swiss to vote on pension reform and biodiversity in September

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Под предложением провести референдум по реформе так называемого «второго компонента» швейцарской пенсионной системы (финансируется работником и работодателем, о том, какие еще есть «компоненты», читайте ниже) было собрано более 141 000 подписей, что почти в три раза больше, чем требовалось. С инициативой референдума в конце марта 2023 года выступили левые партии и профсоюзы. Реформа предусматривает снижение так называемого «коэффициента перерасчета» пенсии с 6,8 до 6%.

Этот коэффициент (Umwandlungssatz / Taux de conversion) является в Швейцарии базовым показателем, при помощи которого накопленный к моменту выхода на пенсию капитал пересчитывается в размер месячной пенсионной выплаты. Снижение этого показателя, говорят сторонники реформы, стало необходимым в связи с ростом продолжительности жизни в Швейцарии. Снижение этого коэффициента приведет к уменьшению реально начисляемой пенсии, но при этом согласно плану реформы примерно половина тех, кто скоро выйдет не пенсию, получат право на получение финансовой компенсации.

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Этот режим будет действовать в течение всего 15-летнего переходного периода. Одновременно будет понижен порог открытия «второго трудового компонента» сберегательного пенсионного плана. Под порогом понимается некая сумма годового заработка, которая будет уменьшена, что позволит, например, женщинам с минимальными заработками отчислять в бюджет «второго компонента» страховые взносы и получать более щедрую пенсию по старости.

Выгоду от такого нового порядка пенсионного обеспечения получат по меньшей мере 100 тыс. человек, в основном это, кроме женщин, люди, работающие неполный рабочий день. С точки зрения противников реформы и тех, кто организовал референдум, как раз все эти люди и окажутся под ударом, потому что им придется платить пенсионные взносы сегодня, чтобы получить «потом» повышенную пенсию. Тем самым вопрос сводится к расстановке приоритетов: что лучше, получать больше сейчас, или потом?

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Второй вопрос осеннего федерального референдума: народная законодательная инициатива, направленная на охрану и поддержку природного биоразнообразия. Законопроект требует зарезервировать в стране достаточные ресурсы и, главное, пространство, для свободного развития здоровой экосреды. Кроме того, он предлагает закрепить в Конституции Швейцарии положение о роли федерального центра и кантонов в области защиты природных ландшафтов страны.

Правительство Швейцарии выдвинуло своё встречное контрпредложение по этому вопросу. Авторы инициативы о биоразнообразии были готовы отозвать её и не выносить на референдум, если данное контрпредложение будет одобрено парламентом. Большая палата парламента, Национальный совет, отнеслась к нему благосклонно, убрав из него лишь некоторые элементы. Сенаторы, депутаты малой палаты, Совета кантонов, однако, выступили против.

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Они утверждали, что и контрпредложение тоже носит слишком радикальный характер и что оно, в случае своей реализации, будет иметь значительные негативные последствия, особенно для сельского хозяйства, сферы туризма и для области производства энергии. В итоге Совет кантонов проголосовал против контрпредложения Федерального совета, оно было снято с повестки дня и поэтому в сентябре на референдум будет вынесен оригинальный текст изначальной инициативы «О биоразнообразии».

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