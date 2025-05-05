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Демократия

Принцип коллективного руководства — фундамент правительства Швейцарии

Швейцарская модель исполнительной власти на федеральном уровне устроена особым образом: заседания кабинета министров проходят без прессы, в правительстве нет единоличного лидера в привычном смысле, все решения принимаются коллегиально — члены Федерального совета обязаны действовать согласованно, даже если лично они придерживаются иной точки зрения.

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В составе группы по вопросам демократии я занимаюсь освещением динамичных отношений между гражданами и учреждениями в Швейцарии и за рубежом. Родом из Ирландии, имею степень бакалавра европеистики и магистра в области международных отношений. Работаю в SWI swissinfo.ch с 2017 года.

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Речь идёт не просто об этикете: в Швейцарии принцип правительствоенной коллегиальности — когда решения принимаются совместно, равными министрами — закреплён на уровне федеральной конституции. Как конкретно устроен этот принцип, в чём его особенности? Кратко — в видео, подробнее читайте в статье по ссылке ниже.

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Понять, чего на самом деле хотят добиться президент Конфедерации и его коллеги по правительству, бывает непросто, их мотивы и мнения остаются порой весьма туманными.

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«Один за всех, все за одного»: как работает швейцарское правительство

Этот контент был опубликован на Семь министров, никаких «отцов нации», коллективная ответственность — правительство Швейцарии не похоже на исполнительную власть других стран.

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Наша рассылка на тему демократии

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В первое воскресенье мая в кантоне Гларус каждый год проходит ландсгемайнде (народный законодательный сход).

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Этот контент был опубликован на В первое воскресенье мая в кантоне Гларус состоится ландсгемайнде (народный законодательный сход). Обзор ключевых тем повестки дня..

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Правящим ландаманом кантона Аппенцелль-Внутренний является Роланд Делер (Roland Dähler), а запасным — Ангела Коллер (Angela Koller, в центре). Она стала первой женщиной, избранной на эту должность в истории кантона.

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Консервативный кантон впервые избрал женщину главой правительства

Этот контент был опубликован на Впервые в истории кантона Аппенцелль-Внутренний на должность «запасного ландамана» избрана женщина. Что это за должность?

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Традиции занятия неоплачиваемых общественных и политических должностей (Milizprinzip) является уникальной особенностью швейцарской демократии.

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Непрофессиональная политика: уникальный опыт Швейцарии

Этот контент был опубликован на Традиции занятия неоплачиваемых общественных и политических должностей является уникальной особенностью швейцарской модели демократии.

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Швейцарская Конституция гарантирует личную физическую и психическую неприкосновенность. Появится ли у нас и третья форма этой неприкосновенности — цифровая? Женева, 2024 год.

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Как швейцарский федерализм способствует становлению нового цифрового права

Этот контент был опубликован на Два швейцарских кантона закрепили в своих конституциях нормы, защищающие права человека в их цифровом формате.

Читать далее Как швейцарский федерализм способствует становлению нового цифрового права
Сборщики подписей под текстами народных законодательных инициатив и под предложениями провести референдум — на улицах швейцарских городов их можно встретить довольно часто. Как правило этим занимаются пенсионеры, хотя иногда за сбором подписей можно застать самих Гельвецию и Вильгельма Телля. Фото: 2014 год во время кампании по сбору подписей под «Инициативой о живых деньгах» (Vollgeld-Initiative). KEYSTONE / Gian Ehrenzeller

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Бумага или цифра? Болезни роста прямой демократии в Швейцарии

Этот контент был опубликован на Станет ли скандал вокруг поддельных подписей дополнительным аргументом в пользу ставки на цифровые инструменты организации демократических процессов в Швейцарии?

Читать далее Бумага или цифра? Болезни роста прямой демократии в Швейцарии

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swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR