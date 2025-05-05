Принцип коллективного руководства — фундамент правительства Швейцарии
Швейцарская модель исполнительной власти на федеральном уровне устроена особым образом: заседания кабинета министров проходят без прессы, в правительстве нет единоличного лидера в привычном смысле, все решения принимаются коллегиально — члены Федерального совета обязаны действовать согласованно, даже если лично они придерживаются иной точки зрения.
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В составе группы по вопросам демократии я занимаюсь освещением динамичных отношений между гражданами и учреждениями в Швейцарии и за рубежом.
Родом из Ирландии, имею степень бакалавра европеистики и магистра в области международных отношений. Работаю в SWI swissinfo.ch с 2017 года.
Речь идёт не просто об этикете: в Швейцарии принцип правительствоенной коллегиальности — когда решения принимаются совместно, равными министрами — закреплён на уровне федеральной конституции. Как конкретно устроен этот принцип, в чём его особенности? Кратко — в видео, подробнее читайте в статье по ссылке ниже.
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«Один за всех, все за одного»: как работает швейцарское правительство
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Семь министров, никаких «отцов нации», коллективная ответственность — правительство Швейцарии не похоже на исполнительную власть других стран.
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