Малозаметная Швейцария на Парламентской Ассамблее НАТО

Швейцария и Швеция: их часто сравнивают и часто путают. Поэтому надо запомнить: лишь одна из этих стран является полноправным членом оборонного альянса НАТО, а другая не является. Domhnall O'Sullivan / SWI swissinfo.ch

В начале октября 2025 года в Любляне собрались парламентарии стран-членов НАТО и государств-партнёров, с тем чтобы обсудить летающие над Европой чужие дроны и будущее европейской архитектуры безопасности. Была там и делегация нейтральной Швейцарии. Берн не стремился во что бы то ни стало протиснуться на первый план, однако участие в европейских дебатах по вопросам безопасности было и остаётся вполне осознанным элементом внешнеполитической стратегии Швейцарии.

Отношения между НАТО и Соединёнными Штатами сегодня напряжённые и непредсказуемые — и это сразу почувствовалось в Любляне, где в начале октября 2025 года с участием более чем 250 парламентариев стран-членов и партнёров НАТО прошла 71-я сессия Парламентской ассамблеи НАТО (NATO Parliamentary Assembly, NATO PA). Американская делегация, в которую обычно входят 36 человек, на эту встречу вообще не приехала. На фоне затянувшегося бюджетного кризиса в Вашингтоне этот жест стал наглядным напоминанием о том, что даже внутри альянса отношения между его участниками могут быть весьма непростыми.

Официальное объяснение такой «блестящей изоляции» оказалось вполне прозаичным: с 1 октября в Вашингтоне продолжается кризис системы финансирования федерального правительства, полностью парализовавший работу всех госструктур. Но какова бы ни была причина, отсутствие американцев всё равно вызвало в Любляне обеспокоенность. «Это не самый позитивный сигнал», — говорит Жаклин де Кваттро (Jacqueline de Quattro), член швейцарской делегации, в состав которой входят пять человек. Несмотря на свой нейтральный и внеблоковый статус, Швейцария уже с 1999 года регулярно участвует в работе Ассамблеи, имея в рамках программы «Партнёрство ради мира» статус ассоциированного члена.

Отсидеться в горах?

Но даже без Соединённых Штатов Парламентская ассамблея всё равно состоялась. С точки зрения Жаклин де Кваттро, главная ценность подобных консультаций — возможность лучше понять, как воспринимают и оценивают другие государства ситуацию в сфере безопасности, особенно те, кто вынужден жить в непосредственной тени российской агрессии против Украины. В самой Швейцарии, признаёт она, ещё сохраняется «определённая степень наивности»: над Европой уже кружат боевые дроны, а некоторые в Конфедерации всё ещё верят в возможность «отсидеться в горах».

Но стоит лишь послушать выступления представителей стран НАТО — прежде всего, стран Балтии — как такие иллюзии быстро исчезают. «Ты сразу и напрямую сталкиваешься с реальностью», — говорит Жаклин де Кваттро, представляющая швейцарскую партию «Либералы» (FDP.Die Liberalen). И действительно, на заседаниях комитетов и на брифингах о военной угрозе со стороны России говорят без обиняков. На больших экранах в зале проецируются карты «гибридной войны», следы которой заметны уже по всей Европе: парламентарии внимательно смотрят на экран и послушно делают рукописные пометки. Россия постоянно остаётся в центре внимания участников Ассамблеи. Жаклин де Кваттро признаётся, что она особенно обеспокоена формированием «оси» авторитарных режимов, цель которой — ослабление позиций Запада.

«Важнейшие решения принимаются не здесь»

Атмосфера этой встречи напоминала нечто среднее между заседанием в женевском Дворце наций и аналитическим форумом по вопросам оборонной политики. Эксперты излагали свои вполне трезвые оценки и сценарии, парламентарии слушали, задавали вопросы и время от времени голосовали по резолюциям отдельных комитетов. Затем эти документы передавались в распоряжение самого Альянса НАТО. Исполняются ли эти рекомендации? Вовсе не всегда. Так, предложение о создании в составе НАТО Центра демократической устойчивости выдвигалось не менее 18 раз — и каждый раз отклонялось, по слухам, стараниями Венгрии.

Тем не менее НАТО хотя бы их все выслушивает. А на заключительном пленарном заседании перед участниками Ассамблеи выступил Генеральный секретарь Альянса Марк Рютте (Mark Rutte). В Любляне он ещё раз подчеркнул значимость цели, намеченной на июньском саммите НАТО в Вашингтоне: довести национальные оборонные расходы до 5 % ВВП уже к 2035 году. И хотя это решение было принято правительствами, именно парламенты контролируют национальные бюджеты — о чём Марк Рютте прекрасно знает. «Мы должны сохранять темп, — призвал он. — Я рассчитываю на вас, парламентариев: объясняйте обществу необходимость этих обязательств и побуждайте правительства выполнять их. Вы играете ключевую роль в обеспечении безопасности одного миллиарда жителей стран НАТО».

Жаклин де Кваттро (Jacqueline de Quattro) в Любляне: в швейцарском парламенте она занимает должность вице-президента Комитета по вопросам безопасности Национального совета (большой палаты парламента Швейцарии). National Assembly / Matija Sušnik

Сколько людей из этого миллиарда вообще хоть что-то слышали о Парламентской ассамблее НАТО? Сказать трудно. В самой Словении интерес к событию был довольно заметным: везде работали телекамеры, на сессиях присутствовали премьер-министр и министр иностранных дел этой бывшей югославской республики. «Это было крупнейшее межпарламентское мероприятие в истории страны», — заявили организаторы. Не остались в стороне и противники НАТО: на выходных анархисты устроили акцию протеста, перекрыв движение в центре Любляны. А вот иностранных журналистов было на Ассамблее немного.

Немногие аккредитованные при ней репортёры могли разве что прочитать на стендах в фойе о том, что такое Парламентская ассамблея НАТО (форум избранных представителей стран-членов и партнёров, основанный в 1955 году), чем она не является (формально не входит в структуру НАТО, хотя логотип похож), и какие задачи она выполняет («поддерживает трансатлантический парламентский диалог», «укрепляет демократию», «формирует политические ориентиры Альянса»). Но есть одно «но»: когда речь заходит о решениях в области войны и мира или о военных бюджетах, то становится ясно: все эти важнейшие решения принимаются вовсе не здесь, а сама Ассамблея становится довольно-таки «малозаметной».

Пять депутатов, пять мнений

То же самое можно сказать и о швейцарской делегации. Она тоже стремится остаться «под радаром». На заседаниях комитетов и комиссий, где рабочим языком в основном является английский, солируют с их повестками дня в основном британские, канадские, скандинавские и балтийские парламентарии. Одна американская журналистка, на протяжении многих лет освещающая заседания Ассамблеи, призналась, что ни разу еще не замечала швейцарцев. По словам Матиаса Цопфи (Mathias Zopfi), члена швейцарской делегации от левой партии «Зелёные» (Grüne Partei der Schweiz, GPS), такая «пассивность» носит осознанный характер.

Матиас Цопфи (Mathias Zopfi) представляет в Совете кантонов, малой палате парламента Швейцарии, кантон Гларус (Glarus). Domhnall O’Sullivan / SWI swissinfo.ch

Поскольку Швейцария имеет лишь статус ассоциированного члена, её делегация не обладает правом голоса в Парламентской ассамблее НАТО. Кроме того, делегация сознательно старается «не отсвечивать», поскольку в самой Швейцарии вопросы нейтралитета и отношений с НАТО остаются предметом острых разногласий, и основные партии до сих пор не пришли по ним к единой позиции. «Нас пятеро, и когда речь заходит о деталях отношений между Швейцарией и НАТО, мы представляем пять разных точек зрения», — объясняет Матиас Цопфи. Его партия, например, выступает за более тесное сотрудничество с Европейским союзом, пусть даже и не с самим Альянсом НАТО.

Правоцентристская партия «Либералы» (FDP.Die Liberalen), к которой принадлежит Жаклин де Кваттро (Jacqueline de Quattro), занимает более прагматичную позицию. Правая Швейцарская народная партия (Schweizerische Volkspartei, SVP) придерживается изоляционистских взглядов, а ее представитель Вернер Зальцманн (Werner Salzmann), также присутствовавший в Любляне, отказался от интервью для SWI swissinfo.ch, сославшись на то, что все вопросы следует адресовать руководителю делегации Приске Зайлер Граф (Priska Seiler Graf), представляющей Социал-демократическую партию Швейцарии (Sozialdemokratische Partei der Schweiz, SP).

Баннер с протестным лозунгом у Конгресс-центра в Любляне. Авторы лозунга требуют, как обычно, дать власть «народу» — а не «элитам» или НАТО. Domhnall O’Sullivan / SWI swissinfo.ch

Тем не менее, подчёркивает Матиас Цопфи, даже несмотря на все идеологические различия, в рамках Ассамблеи швейцарская делегация «позиционирует себя как единую команду», представляя «согласованную швейцарскую позицию», а вовсе не партийные программы. Вот чтобы сохранить этот баланс, делегация и старается вести себя «очень сдержанно». Как это воспринимается другими участниками Ассамблеи? После начала широкомасштабного вторжения России в Украину в 2022 году внешнеполитическая осторожность нейтральной Швейцарии не всегда, скажем так, вызывает сочувствие и симпатию западных государств.

Насколько адекватен нейтралитет?

Периодически в ее адрес звучат упрёки в «безбилетном проезде на общем поезде безопасности» и «беспечной жизни за счёт других». Однако в стенах Ассамблеи подобных настроений почти не чувствуется: нюансы швейцарского нейтралитета не входят в повестку дня Ассамблеи. Отвечая на вопрос о позиции Швейцарии, президент Ассамблеи, португальский депутат Маркос Перестрелло (Marcos Perestrello), дипломатично отметил, что она «значима и хорошо понятна». Жаклин де Кваттро, со своей стороны, утверждает, что она никогда ещё не сталкивалась с «враждебностью или критикой» в адрес швейцарской позиции. Но это вовсе не значит, что она всем нравится.

Иногда, признаётся она, создаётся впечатление, что швейцарцев «снисходительно терпят», исходя из того, что они просто еще «не успели» до конца осознать весь масштаб актуальных проблем в сфере безопасности. Матиас Цопфи добавляет, что после начала полномасштабной войны России против Украины вопрос о том, насколько в таких условиях адекватен швейцарский нейтралитет, всё чаще поднимаются в частных разговорах в кулуарах Ассамблеи. И всё в итоге зависит от собеседников: государства, находящиеся ближе к линии фронта, чаще выражают раздражение по поводу позиции Швейцарии, тогда как страны юга Европы относятся к ней с большим пониманием.

«Всегда готовые швейцарцы»

А между тем «клуб нейтралов» с тех пор заметно поредел. Здесь, в Любляне, благодаря неумолимой логике алфавитного порядка, места Швейцарии находятся рядом с креслами, зарезервированными за Швецией, которая уже отказалась от своего нейтралитета и в 2024 году вступила в НАТО. Финляндия сделала это годом раньше. На заседании присутствуют и представители Австрии — ещё одной нейтральной страны, имеющей такое же количество делегатов, как и Швейцария. А как в структурах НАТО оценивается австрийский нейтралитет?

По словам Кристины Шварц-Фукс (Christine Schwarz-Fuchs) из консервативной Австрийской народной партии (Österreichische Volkspartei, ÖVP), её страна сталкивается с похожим опытом. Австрийский нейтралитет, как она отмечает, в целом понимают и даже «поддерживают». Однако в последние годы всё чаще возникают прямые вопросы: «А вы ещё не задумывались о вступлении в Альянс?» На это, как в Вене, так и в Берне, следует вежливый ответ: «Нет». Об этом говорит и Кристина Шварц-Фукс. Общественное мнение в Австрии, как и в Швейцарии, пока не горит желанием вступать в НАТО. Тем не менее ухудшение ситуации в сфере европейской безопасности не остается без внимания и в Вене.

Австрийский политик и предпринимательница, член консервативной Австрийской народной партии (Österreichische Volkspartei, ÖVP) Кристина Шварц-Фукс (Christine Schwarz-Fuchs) на заседании Комитета по гражданскому измерению безопасности во время сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Любляне. NATO PA

По словам Кристины Шварц-Фукс, в Австрии вновь начались подзабытые уже было дискуссии о порядке и условиях финансирования Вооруженных сил. Кроме того, там обсуждается вопрос о том, как можно было бы мотивировать молодёжь идти служить. В этом отношении, добавляет она, Австрия с большим уважением смотрит на Швейцарию и её систему всеобщего обязательного призыва. В Австрии образ «всегда готовых к самому худшему» швейцарцев — с их бомбоубежищами в каждом доме и запасами продуктов на случай наступления «Дня Икс» — по-прежнему жив и вызывает искреннее восхищение.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.

