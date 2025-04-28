Отчет портала SWI swissinfo.ch за 2024 год

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Дорогие друзья портала SWI swissinfo.ch, уважаемые граждане Швейцарии, постоянно проживающие за рубежом, и все, кто интересуется нашей страной.

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Год 2024 прошёл под знаком международных кризисов и политических потрясений, ещё сильнее дестабилизировавших мировое сообщество. Все эти события не обошли стороной и Швейцарию — страну, плотно встроенную в систему мировых экономических, политических и культурных связей, одну из наиболее глобализированных стран мира.

На фоне продолжающейся войны против Украины и гуманитарных катастроф на Ближнем Востоке Швейцария вновь оказалась перед выбором: как реагировать на глобальные вызовы, сохраняя нейтралитет и одновременно исполняя свои обязательства в качестве авторитетного и активного члена международного сообщества. Эта дилемма проявилась особенно остро во время работы Швейцарии в Совете Безопасности ООН, где она была непосредственно вовлечена в принятие ключевых решений, имеющих глобальное значение. В этот же период кризис вокруг банка Credit Suisse, одного из системно значимых мировых финансовых институтов, в заметной степени подорвал доверие к Швейцарии в качестве финансового центра мирового значения, наглядно показав уязвимость самых даже, казалось бы, устойчивых общественных и экономических структур и институтов.

В такой обстановке работа портала SWI swissinfo.ch приобрела особую значимость. С одной стороны, он остаётся надёжным информационным каналом связи для более чем 813 000 швейцарцев, постоянно живущих за рубежом. С другой — он предлагает международной аудитории объективный, контекстуализированный взгляд на события в самой Швейцарии и вокруг неё, позволяя устанавливать даже скрытые причинно-следственные связи и сравнивать внутренние тенденции в Швейцарии с международными процессами. Подобная перспектива становится особенно важной в условиях пандемии дезинформации и усиливающегося давления на свободу прессы.

Если бы мы отказались от собственного, выверенного взгляда на происходящее, то интерпретация решений, событий и ценностей Швейцарии оказалась бы в чужих руках. Именно поэтому в 2024 году портал SWI swissinfo.ch провел стратегическую реорганизацию, сосредоточив все свои ограниченные ресурсы на двух ключевых направлениях: на швейцарцах за рубежом и на глобальной аудитории, стремящейся понять Швейцарию и её роль в международном контексте. В этом годовом отчёте мы приглашаем вас вернуться к основным темам и вызовам 2024 года — и вместе с нами заглянуть за кулисы нашей редакции.

Противодействие лжи: доступ к достоверной информации

В 2024 году портал SWI swissinfo.ch сосредоточил особые усилия на разоблачении лжи и на укреплении доверия к независимой журналистике. Наши материалы, публикуемые на десяти языках, помогают ориентироваться в потоке информации, особенно там, где правду подменяет государственная пропаганда, как в России или Китае, или где распространяются намеренно искажённые сведения и данные. Для аудитории в странах с ограниченной свободой прессы мы создали новые форматы, специально адаптированные к реальным условиям в таких государствах.

Один из них — видеопроект On the Record, разработанный для платформы YouTube, которая остаётся доступной даже в тех странах, где официальный сайт SWI swissinfo.ch заблокирован. Так, в России доступ к нашему порталу весьма затруднён, равно как и к большинству независимых зарубежных медиа. Но видеоматериалы на YouTube все ещё продолжают находить там свою аудиторию. В проекте On the Record публикуются глубокие интервью с людьми, имеющими то или иное отношение к событиям, связанным, как в данном случае, с Россией.

В числе наших собеседников — известный российский писатель Михаил Шишкин, живущий в Швейцарии. В этом интервью он размышляет о войне его родины против Украины, о том, что такое гражданская позиция и культурная память:

Внешний контент

Россия — не единственная страна, где пресса находится под жестким давлением властей. Многие наши журналисты родом из регионов, где массмедиа подвергаются цензуре, репрессиям или находятся под полным контролем власть имущих. Поэтому специально ко Всемирному дню свободы прессы в 2024 году многие журналисты SWI swissinfo.ch рассказали о своём личном опыте — о работе в условиях несвободы, об угрозах, с которыми сталкиваются журналисты, и о том, почему независимая информация остаётся жизненно необходимой для демократического общества:

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Показать больше Невыдуманные истории из Швейцарии ко Дню свободы печати Этот контент был опубликован на По всему миру 3 мая отмечается день свободы печати: наши коллеги часто испытывали гонения, угрозы и цензуру, но пусть об этом они расскажут сами. Читать далее Невыдуманные истории из Швейцарии ко Дню свободы печати

Рекордный год для демократии — и для дезинформации

Дезинформация остаётся одной из самых серьёзных угроз для демократии, особенно сейчас, когда от уровня доверия к СМИ порой напрямую зависит исход судьбоносных выборов. В 2024 году, который стал настоящим супервыборным циклом, голосования и выборы прошли примерно в 75 странах мира — от США до Индии, от стран Европы до России. Впервые в истории более половины населения планеты смогло участвовать в демократических выборах — это исторический рекорд.

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Показать больше Что готовит нам нынешний супервыборный год? Этот контент был опубликован на В 2024 году выборы пройдут в Индии, Индонезии, в ЕС, России, Тайване, США. Как этот супер-выборный год выглядит со швейцарской колокольни? Читать далее Что готовит нам нынешний супервыборный год?

Однако количество не всегда означает качество. Многие из этих голосований проходили в условиях давления, цензуры или цифровых манипуляций. Так, президентские выборы в США стали мишенью масштабной кампании по распространению ложной информации, в том числе с использованием фейкового контента, сгенерированного искусственным интеллектом. И даже Швейцария, несмотря на уникальную устойчивость своей политической системы, не защищена от попыток внешнего или внутреннего вмешательства, осуществляемого инструментами прицельной дезинформации:

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Показать больше Поток дезинформации угрожает и США, и Швейцарии Этот контент был опубликован на США и Швейцария: эти страны имеют разные политические системы, но они подвергаются общей угрозе со стороны потока дезинформации и дипфейков. Читать далее Поток дезинформации угрожает и США, и Швейцарии

Тем не менее наша страна остаётся во многом эталоном там, где речь идет о прозрачности демократических процессов, о доверии к власти и об участии людей в избирательных процедурах. При этом Швейцария не только развивает собственную более чем 175-летнюю демократию, но еще и делится своим накопленным опытом с другими. Так, в Молдове Швейцария поддерживает школьный просветительский курс «Образование для общества», направленный на формирование у школьников критического мышления, на их углублённое понимание значения гражданских прав и свобод и на развитие у подрастающего поколения демократических навыков практического характера:

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Показать больше Постсоветская Молдова: от чтения между строк к образованию для общества Этот контент был опубликован на В рамках школьного предмета «Образование для общества» в Молдове при поддержке Швейцарии школьники учатся азам демократии. Читать далее Постсоветская Молдова: от чтения между строк к образованию для общества

Информация и сопричастность: специально для швейцарцев за границей

Порядка 10% граждан Швейцарии постоянно проживают за её рубежами. В 2024 году SWI swissinfo.ch поставил перед собой задачу расширить и углубить информационную работу именно с этой аудиторией. Мы увеличили объём и разнообразие собственных публикаций, актуальных именно для данной группы пользователей, дополнив их материалами с других платформ медиахолдинга SRG в переводе на соответствующие языки (три швейцарских языка и английский), с тем чтобы обеспечить «швейцарскому миру» надёжный и оперативный доступ к достоверной информации с исторической родины.

Начиная с 1 сентября 2024 года у нас работает специальная команда, сосредоточенная на вопросах, касающихся только швейцарцев за границей. Такая структура даёт нам возможность точнее учитывать повседневные реалии их жизни, объясняя им политические процессы на родине с учётом их прав и возможностей принимать участие, пусть и в удалённом формате, в голосованиях и выборах, своевременно сообщая им обо всех изменениях, затрагивающих их избирательные права и методы голосования.

Год 2024 был временем, на которое пришлось большое количество важных референдумов, поэтому особое внимание мы уделили таким темам, как, например, реформа «первого компонента» швейцарской пенсионной системы (система AHV: «пенсия по старости и потере кормильца»). Мы подробно анализировали все аргументы «за» и «против», сформулировав по итогам голосования на этом референдуме пять практических выводов:

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Показать больше Уроки швейцарского референдума 3 марта 2024 года Этот контент был опубликован на Решение в пользу 13-й пенсии стало большой неожиданностью, провал идеи повышения пенсионного возраста был предсказуем. Читать далее Уроки швейцарского референдума 3 марта 2024 года

Цифровые технологии приблизили швейцарцев за рубежом к событиям в самой Швейцарии. Вместе с тем они изменили как само сообщество зарубежных швейцарцев, так и общество Конфедерации, качественно изменив характер участия людей, где бы они ни жили, в политической жизни страны. В 2024 году состоялся юбилейный — сотый — и одновременно последний конгресс Организации швейцарцев за рубежом (ASO) в прежнем формате. Мы подробно освещали этот саммит в наших репортажах и аналитических материалах:

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Показать больше В Люцерне проходит сотый съезд Организации швейцарцев за рубежом Этот контент был опубликован на Юбилейный конгресс этой важной структуры (ASO) пройдет в историческом сердце Швейцарии незадолго до швейцарского национального праздника. Читать далее В Люцерне проходит сотый съезд Организации швейцарцев за рубежом

Журналистика в качестве инструмента укрепления международной репутации Швейцарии

Портал SWI swissinfo.ch ориентирован, однако, не только на швейцарцев за рубежом, но и на самую широкую международную аудиторию, интересующуюся Швейцарией и её ролью в современном мире. Будучи швейцарским иновещанием, международной медиа-платформой, представляющей нейтральную страну, мы пользуемся значительным доверием аудитории — и мы осознаём всю связанную с этим ответственность.

Мы стремимся анализировать разные точки зрения, сопоставлять позиции в международном контексте и освещать события с учётом швейцарской перспективы. Одной из ключевых тем 2024 года стало участие Швейцарии в работе Совета Безопасности ООН. Специально для портала SWI swissinfo.ch Люсиль Мертенс и Сара Хелльмюллер подготовили аналитический обзор, поставив вопрос о том, чего на самом деле способна добиваться небольшая нейтральная страна с ограниченным политическим весом в рамках структур ООН:

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Показать больше Чего добилась Швейцария в Совете Безопасности ООН Этот контент был опубликован на Чего добилась Швейцария в СБ ООН, учитывая факт наступления глобального кризиса привычной архитектуры безопасности? Читать далее Чего добилась Швейцария в Совете Безопасности ООН

В этом контексте особенно важна роль Женевы Международной в качестве глобального центра многостороннего дипломатического и гуманитарного сотрудничества. Данную тему мы системно освещаем в нашем англоязычном подкасте Inside Geneva («Внутри Женевы»), который ведёт корреспондентка SWI и Би-Би-Си Имоджен Фолкс. Среди тем подкаста: агрессия против Украины, кризис на Ближнем Востоке, включая эскалацию вокруг Газы, и роль ООН в качестве международного посредника.

Портал SWI swissinfo.ch не только информирует, но и предоставляет защищённое и комфортное пространство для дебатов. Благодаря автоматическому переводу при помощи систем на основе искусственного интеллекта пользователи со всего мира могут вести дискуссии на своих родных (как минимум десяти) языках. Особенно активные дебаты развернулись в отчетном году в связи с нашими материалами о швейцарском нейтралитете — как видно, данная тема остается одной из ключевых в условиях качественной трансформации всей архитектуры глобальной безопасности:

Показать больше Дебаты Ведёт: Яннис Маврис Какое будущее ожидает швейцарскую модель нейтралитета? В самом ли деле эта модель уже полностью устарела, с учетом того, что мир снова вступает в стадию блокового противостояния? А что думаете вы? Присоединяйтесь к дискуссии 381 Отметки «мне нравится» Просмотреть обсуждение

Швейцарская экономика и глобальные связи

Пандемия COVID-19, а потом войны в Украине и на Ближнем Востоке ускорили переоценку модели глобализации, сложившейся за последние 30 лет. Страны Запада, столкнувшись с последствиями открытой торговой политики, усиливают протекционистские тенденции и делают уступки популистским настроениям. В то же время страны так называемого Глобального Юга настаивают на иной модели глобализации — с акцентом на собственные интересы и на равные условия своего участия в мирохозяйственных связях. Все эти тектонические сдвиги напрямую затрагивают Швейцарию и её транснациональные компании, бизнес-модель которых, как правило, основана на глобальных цепочках поставок сырья и на сбыте своей продукции по всему миру.

В серии специальных публикаций портал SWI swissinfo.ch исследовал, каким образом меняющаяся геополитическая ситуация влияет на ведущие бизнес-компании Швейцарии, и как они выстраивают свои стратегии в условиях глобальной нестабильности. Один из примеров — масштабные инвестиции швейцарского фармацевтического концерна Novartis в Словении. Эта страна постепенно превратилась в ключевой центр европейского производства так называемых «дженериков» и прочих фармацевтических препаратов, что особенно важно в ситуации обостряющейся конкуренции с азиатскими производителями:

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Показать больше Гиганты швейцарской фармацевтики надеются на Словению Этот контент был опубликован на Швейцарские компании Novartis и Sandoz переходят на сложные и дорогие лекарства, доверяя более дешевые препараты Словении. Читать далее Гиганты швейцарской фармацевтики надеются на Словению

Швейцария, как и прежде, остаётся важным узлом системы мировой торговли сырьевыми товарами, её предприятия и компании глубоко интегрированы в глобальные товарно-сбытовые цепочки. Однако эти связи часто носят непрозрачный характер. Так, в одном из наших журналистских расследований, вызвавшем в Швейцарии значительный общественный резонанс и даже дебаты в федеральном парламенте, портал SWI swissinfo.ch проанализировал странный факт непропорционального увеличения объёмов импорта золота из Узбекистана и Казахстана, зафиксированный после начала вторжения России в Украину. В центре внимания этого материала — происхождение этого золота, маршруты его поставок и механизмы контроля за такого рода товарными потоками в условиях международных санкций, введенных в отношении России после начала её агрессии против Украины:

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Показать больше Швейцарские тайны узбекского и казахского золота Этот контент был опубликован на Портал SWI попытался проследить основные маршруты поступления золота в Швейцарию из этих двух центральноазиатских стран. Читать далее Швейцарские тайны узбекского и казахского золота

Наука и инновации: швейцарские решения глобальных проблем

Швейцарские научные разработки и технологические инициативы направлены на поиск совершенно конкретных ответов на угрозы и вызовы, с которыми сталкивается в наши дни человечество. В центре внимания у нас поэтому находятся, в том числе, и негативные последствия процесса изменения климата. Исследовательская группа, занимающаяся изучением вечной мерзлоты, предложила недавно оригинальную методику количественной оценки темпов утраты глетчеров. Она позволяет не только отслеживать масштабы глобального потепления, но и разрабатывать меры по защите системно значимой инфраструктуры в горных и полярных регионах мира, напрямую затронутых новыми климатическими условиями:

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Показать больше Швейцарские ученые изучают вечную мерзлоту в горах Этот контент был опубликован на Для этого они используют инновационные методы и технологии: Швейцария критически зависит от того, что будет с вечной мерзлотой в Альпах Читать далее Швейцарские ученые изучают вечную мерзлоту в горах

Однако значимость швейцарской науки проявляется и в других климатических зонах планеты. Например, на Мадагаскаре процесс изменения климата ведет к повышению средних температур, к нестабильному режиму осадков и к эрозии почв. Эти тенденции и новые климатические реалии наносят серьёзный удар по основам местного сельского хозяйства. Сейчас в этой стране реализуется совместный проект, в котором участвуют и швейцарские специалисты.

Цель: восстановление лесов, внедрение экологически устойчивых агротехнологий в области производства какао на основе ручного опыления. Всё это помогает укреплять промышленную базу региона, адаптируя одновременно местные производственные процессы к требованиям международного рынка, в частности, к новым стандартам Европейского союза, предусматривающим более строгий контроль за поставками сырья из регионов мира, сталкивающихся, в частности, с повышенным риском обезлесения:

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Показать больше Культура какао на Мадагаскаре, климат и судьба швейцарского шоколада Этот контент был опубликован на Как мадагаскарские фермеры, выращивающие какао, противостоят климатическим вызовам и угрозам? Читать далее Культура какао на Мадагаскаре, климат и судьба швейцарского шоколада

Искусственный интеллект, качество контента и вызовы 2025 года

В 2024 году искусственный интеллект начал стремительно менять глобальную медиасреду — усиливая угрозы, связанные с дезинформацией, и одновременно трансформируя саму структуру повседневной журналистской работы. В такой ситуации ответственность за качество и достоверность информации становится ещё более важной. Портал SWI swissinfo.ch, источник, который упоминается по всему миру до 80 раз в неделю на 46 языках, берет на себя всю полноту ответственности в этом вопросе.

Мы разработали чёткие правила обращения с технологиями искусственного интеллекта. Все редакционные материалы на SWI swissinfo.ch создаются исключительно людьми. При этом мы используем ИИ в качестве мощного вспомогательного инструмента при сборе и анализе данных, при редактировании адаптированных оригинальных языковых версий наших материалов и в рамках медиа-мониторинга. Любой материал обязательно проверяется нашими журналистами на достоверность упомянутых фактов и использованных данных.

Мы не скрываемся от критики и приветствуем рациональные комментарии и предложения, направленные на улучшение нашей работы. Насколько актуальны и релевантны наши материалы, насколько они корректны и сбалансированы, в какой степени в них используются мультимедийные элементы? Все эти, и множество иных критериев, весьма важны для нас и нашей работы и каждый читатель, каждая читательница всегда может связаться с нами и обсудить эти и иные вопросы. Мы читаем каждое поступившее к нам письмо. Мы реагируем на каждый комментарий в соцсетях, следя за соблюдением правил нетикета и ценностей рациональной дискуссии, свободной от ненависти и деструктивных намерений.

Недаром в «Ежегоднике СМИ-2024Внешняя ссылка», выпускаемом Исследовательским Центром публичной сферы и общества при Цюрихском университете (fög), наш портал получил 7,4 балла из 10 возможных — это второй результат среди всех швейцарских онлайн-СМИ. В докладе этого Центра портал SWI swissinfo.ch назван одним из немногих медиа, «позитивно выделяющихся по всем параметрам качества журналистской работы». Отдельного признания удостоился наш посвящённый вопросам денежно-кредитной политики подкаст на немецком языке Geldcast. Он получил журналистскую премию авторитетного Швейцарского Общества народного хозяйства и статистики (Schweizerische Gesellschaft für Volkswirtschaft und Statistik / SGVS).

В 2025 году мы сосредоточим наши усилия на достижении новых целей, среди них приоритетом станет запуск модернизированного мобильного приложения для швейцарцев за границей с дополнительными функциями и расширенным контентом. Это особенно важно в ситуации запланированного правительством Швейцарии прекращения (с 2027 года) федерального бюджетного финансирования так называемого «зарубежного информационного мандата» общественного медиа-холдинга SRG, автономным подразделением которого является наш портал. Но несмотря на это мы, как и прежде, убеждены в значимости нашей работы. Мы продолжим поддерживать связь между Швейцарией и её гражданами за рубежом — ради лучшего понимания зарубежной аудиторией позиций и мнения Швейцарии, ради адекватной информированности наших читателей и деятельной защиты демократических ценностей.

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Показать больше Цифры и факты о SWI swissinfo.ch в 2024 году Все что нужно знать о голосе Швейцарии SWI swissinfo.ch в одном материале. Читать далее Цифры и факты о SWI swissinfo.ch в 2024 году