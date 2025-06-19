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Как швейцарский юрист посетил Александровский централ

Макс Хубер (слева на фото) в Летнем дворце в Запретном городе в Пекине. Familienarchiv Max Huber
Макс Хубер (слева на фото) в Летнем дворце в Запретном городе в Пекине. Familienarchiv Max Huber

Почти два года Макс Хубер провёл в кругосветном путешествии — задолго до того, как стал, среди прочего, президентом Международного комитета Красного Креста. Мы встретились с внуком Макса Хубера, хранящим сегодня архив своего знаменитого деда.

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Доминик Ландвер (Dominik Landwehr)
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Сегодня имя Макса Хубера известно в Швейцарии немногим. А за рубежом и подавно его никто не знает. А ведь Макс Хубер (1874–1960)Внешняя ссылка — это выдающийся юрист и дипломат, сыгравший ключевую роль в развитии международного права. Он был президентом Международного комитета Красного Креста в межвоенный период, судьёй и председателем Постоянной палаты международного правосудия в Гааге, а также авторитетным теоретиком нейтралитета и гуманитарного права, оказавшим значительное влияние на международные правовые нормы 20 века.

Макс Хубер в своем рабочем кабинете в Замке Виден (Schloss Wyden), кантон Цюрих. Год неизвестен. Familienarchiv Max Huber
Макс Хубер в своем рабочем кабинете в Замке Виден (Schloss Wyden), кантон Цюрих. Год неизвестен. Familienarchiv Max Huber

Зато в городке Оссинген (OssingenВнешняя ссылка) с населением около 1 700 человек в кантоне Цюрих его помнят почти все. Здесь Максу Хуберу принадлежал импозантный замок Виден (Schloss WydenВнешняя ссылка), построенный в 13 веке. После его смерти 1 января 1960 года в обстановке замка почти ничего не изменилось: потомки Хубера сохранили дом таким, каким он был при жизни выдающегося юриста и дипломата. Его внук, Ульрих Хубер (род. в 1939 году), показал мне этот замок, который превратился в небольшой семейный музей, и провёл по нему экскурсию.

Макс Хубер написал своей матери тысячи открыток. Некоторые он даже иллюстрировал сам. Все они были тщательно архивированы. Familienarchiv Max Huber
Макс Хубер написал своей матери тысячи открыток. Некоторые он даже иллюстрировал сам. Все они были тщательно архивированы. Familienarchiv Max Huber

Макс Хубер родился в 1874 году и сделал стремительную карьеру юриста и дипломата. С 1902 года он был профессором права и внешнеполитическим советником Федерального совета Швейцарии (правительства), представляя страну на международных конференциях. С 1920 по 1932 год он был судьёй и председателем Постоянной палаты международного правосудия в Гааге. С 1928 по 1944 год Макс Хубер возглавлял Международный комитет Красного Креста (МККК), а 10 декабря 1945 года он получил Нобелевскую премию мира. Началом же этой карьеры стало кругосветное путешествие, которое Макс Хубер совершил в свои молодые годы с мая 1900 по декабрь 1901 года.

«Я думаю, именно это путешествие дало моему деду решающую мотивацию заняться дипломатической деятельностью», — говорит сегодня его внук Ульрих Хубер. Маршрут этого путешествия пролегал через Россию, Японию, Юго-Восточную Азию, Шри-Ланку (тогда Цейлон), Австралию, Китай и завершился в США. Макс Хубер надеялся, что сможет отправиться в поездку в качестве официального представителя Федерального политического департамента, так тогда на американский манер в стране называли МИД.

Ульрих Хубер в семейном архиве в башне Замка Виден (Schloss Wyden). Dominik Landwehr/SWI
Ульрих Хубер в семейном архиве в башне Замка Виден (Schloss Wyden). Dominik Landwehr/SWI

Но Федеральный совет, правительств, ему такого поручения не дало, снабдив все-таки рекомендательными письмами, которые не раз открывали ему двери, которые в противном случае оставались бы наглухо запертыми. Его внук, Ульрих Хубер, предлагает мне вместе с ним посетить родовой Замок Виден. В верхней комнате башни замка некогда располагалась библиотека его деда. Этажом ниже Ульрих неожиданно отодвигает в сторону ковер на полу — и через потайной люк мы проникаем в темное помещение, где хранится часть семейного архива. Во время своего путешествия Макс Хубер регулярно слал домой открытки и дневниковые записи, которые он в 1906 году опубликовал их в сокращённой книжной версии.

Солдаты японских оккупационных войск в Корее. Familienarchiv Max Huber
Солдаты японских оккупационных войск в Корее. Familienarchiv Max Huber

Япония его поразила особенно

В книге также были опубликованы три аналитические записки, подводящие итоги его поездки: они посвящены торговым отношениям в российской Сибири, перспективам экспорта швейцарских товаров в Китай, развитию Японии в качестве конституционной монархии и демократическому устройству в британских колониях Австралии. Макс Хубер вёл точный учёт каждого документа и предмета, отправленного домой. А в Швейцарии его родственники столь же скрупулёзно записывали всё, что получали от Макса. Так, в ноябре 1900 года он прислал, например, шесть пакетов фотографий из Йокогамы, небольшую записку на рисовой бумаге, четыре иллюстрированные открытки, несколько страниц дневниковых заметок, двенадцать открыток с видами храмов, чайных домиков и парков.

В Японии Макс Хубер имел доступ к высшим политическим кругам. Здесь он запечатлён с профессором Сакураи в Токио. Дом и сад ему понравились, но, как он писал своей матери, есть палочками трудно и утомительно. Familienarchiv Max Huber
В Японии Макс Хубер имел доступ к высшим политическим кругам. Здесь он запечатлён с профессором Сакураи в Токио. Дом и сад ему понравились, но, как он писал своей матери, есть палочками трудно и утомительно. Familienarchiv Max Huber

И на этом он не остановился: в Японии, которая особенно поразила молодого путешественника, он приобрёл также скульптуры и почти двухметровые храмовые фонари из чугуна. Наиболее выразительными остаются открытки, которые он адресовал своей матери. «Сегодня я прибыл в Сайгон. Растительность здесь тропическая. Ботанический сад великолепен. Целый кортеж великолепных животных. Отель, однако, довольно скромный. Очень радушный приём в семье Эберхард, как и у других многочисленных швейцарцев. Жара просто ужасная, как в печи», — писал он на одной из открыток, датированной 4 января 1901 года. Нередко Макс Хубер распределял свои сообщения на несколько карточек, а некоторые украшал собственными рисунками.

Сам себе фотограф

Макс Хубер всегда брал с собой в дорогу фотокамеру Kodak, используя в качестве носителя изображений стеклянные фотопластины. В то время уже существовали более лёгкие камеры с рулонной плёнкой, но качество их снимков оставляло желать лучшего. Кроме того, он регулярно покупал готовые фотографии и сразу отправлял их домой. Благодаря обилию визуального материала сегодня можно восстановить маршрут его кругосветки во множестве подробностей. Внук Макса Хубера, Ульрих Хубер, проанализировал более трёх тысяч фотографий и тысячи открыток, собрав их в единую документальную подборку.

Особенно впечатляют открытки, которые Макс Хубер рисовал сам. Вот один из образцов, его открытка из Китая от 18 сентября 1901 года. Familienarchiv Max Huber
Особенно впечатляют открытки, которые Макс Хубер рисовал сам. Вот один из образцов, его открытка из Китая от 18 сентября 1901 года. Familienarchiv Max Huber

Путешествие проходило в основном морем и по железной дороге, иногда он пользовался конными экипажами. Благодаря своим связям Макс Хубер неоднократно оказывался в необычных ситуациях. Так, в Иркутске директор местного этнографического музея пригласил его на бурятскую церемонию жертвоприношения, буряты тогда были крупнейшим этническим меньшинством Сибири. Ему даже удалось запечатлеть важные моменты обряда. О том, как он себя при этом чувствовал, ничего не известно. Известно, однако, что нередко Максу Хуберу было трудно понять и принять местные обычаи.

В Монголии Макс Хубер стал свидетелем бурятской жертвенной церемонии. Familienarchiv Max Huber
Макс Хубер стал также свидетелем бурятской жертвенной церемонии. Familienarchiv Max Huber

О городе Гуанчжоу он писал, например: «Дома были чистые, но каналы, над которыми пролегали крутые мосты, были настоящими сточными канавами. К тому же повсюду были открытые кухни, где жарили кур, поросят, фрикадельки или рыбу в отвратительном жире. В непривлекательных ларьках продавали разноцветные напитки». В Китае он оказался в нестабильной политической обстановке: незадолго до его прибытия там завершилось так называемое Боксерское восстаниеВнешняя ссылка. В сентябре 1901 года он критически отзывался о происходящем в Северном Китае: «Европейские и американские войска порой вели себя как вандалы».

В царской России Макс Хубер смог посетить знаменитый Александровский централ, одну из центральных каторжных тюрем в селе Александровском Иркутского уезда на территории бывшего Александровского винокуренного завода. Он смог даже сделать там несколько фотографий. В своём дневнике он подробно описал это место. От пристани до города Макс Хубер добирался на конной повозке. Familienarchiv Max Huber
В царской России Макс Хубер смог посетить знаменитый Александровский централ, одну из центральных каторжных тюрем в селе Александровском Иркутского уезда на территории бывшего Александровского винокуренного завода. Он смог даже сделать там несколько фотографий. В своём дневнике он подробно описал это место. От пристани до города Макс Хубер добирался на конной повозке. Familienarchiv Max Huber

Старая традиция

Своим путешествием Макс Хубер продолжил традицию, ставшую заметной в Швейцарии начиная с 1860-х годов: кругосветные вояжи были тогда весьма распространенной образовательно-развлекательной формой внешкольного образования представителей обеспеченных слоёв общества. В 1873 году в подобное путешествие отправился, например, шоколадный фабрикант Филипп Сушар (Philippe Suchard, 1797–1884), в 1886 году — химик и натуралист Иоганн Рудольф Гейги (Johann Rudolf Geigy, 1830–1917), а в 1897-м фотограф из Бургдорфа (кантон Берн) Генрих Шиффман (Heinrich Schiffmann, 1872-1904).

Сторожевая башня в китайском регионе Кантон (Гуанчжоу). Фотография резко контрастирует с записями Хубера в дневнике: он упоминает узкие и запутанные улочки и зловонные сточные канавы между домами. Familienarchiv Max Huber
Здания в китайском регионе Кантон (Гуанчжоу). Фотография резко контрастирует с записями Хубера в дневнике: он упоминает узкие и запутанные улочки и зловонные сточные канавы между домами. Familienarchiv Max Huber

Хотя Макс Хубер мог позволить себе все удобства, которые только были доступны путешественникам того времени за деньги, сама поездка все равно оставалась для него довольно утомительным делом. Он тяжело переносил жару и потому даже отказался от поездки в Индию, ограничившись посещением чайной плантации в горах тогдашнего Цейлона. Этого особенно хотел его отец, который, по-видимому, владел там акциями, доставшимися от покойного приятеля. Однако все эти тяготы и лишения окупались сторицей: поездка на поезде в горные районы Цейлона, например, была вознаграждена живописными видами и мягким климатом.

Плантация чая в высокогорном регионе тогдашнего Цейлона. Это одна из тех открыток, купленных Максом Хубером на месте. Familienarchiv Max Huber
Плантация чая в высокогорном регионе тогдашнего Цейлона. Это одна из открыток, купленных Максом Хубером на месте. Familienarchiv Max Huber

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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