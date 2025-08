Viagem inspirou Max Huber antes de chefiar a Cruz Vermelha

Max Huber (à esquerda) sentado no Palácio de verão na Cidade Proibida de Pequim. arquivo pessoal

Antes de se tornar presidente do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, Max Huber viajou por dois anos pelo mundo, entre 1900 e 1901, documentando culturas, políticas e paisagens com minúcia. Seu neto Ulrich Huber organizou mais de três mil fotos e centenas de cartas que hoje reconstituem a trajetória do jurista suíço.

7 minutos

Assine AQUI a nossa newsletter sobre o que a imprensa suíça escreve sobre o Brasil, Portugal e a África lusófona.

Hoje em dia, poucas pessoas na Suíça conhecem o nome Max Huber. Mas em Ossingen, uma vila de 1.700 habitantes no cantão de Zurique, quase todos conhecem esse nome. O impressionante Castelo de Wyden, do século 13, pertenceu a Max Huber. Desde sua morte em 1º de janeiro de 1960, seus descendentes pouco mudaram no castelo. Seu neto, Ulrich Huber, nascido em 1939, me mostrou o castelo, que se tornou um pequeno museu da família.

Max Huber: jurista, diplomata e presidente do CICR

Max Huber no seu escritório no castelo de Wyden. Sem data. arquivo pessoal

Max Huber nasceu em 1874. Ele fez carreira como advogado e diplomata. A partir de 1902, foi professor de direito e trabalhou como assessor de política externa do governo suíço, representando a Suíça em conferências internacionais, entre outras atividades. De 1920 a 1932, foi membro do Tribunal Permanente de Justiça Internacional em Haia. De 1928 a 1944, foi presidente do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV). Após seu mandato, ele teve a honra de receber o Prêmio Nobel da Paz como Presidente Honorário em nome do CICV em 10 de dezembro de 1945.

O início de sua carreira foi sua viagem ao redor do mundo, realizada entre maio de 1900 e dezembro de 1901. “Acredito que meu avô recebeu inspiração decisiva para seu trabalho como diplomata nessa viagem mundial”, diz seu neto Ulrich Huber.

Max Huber escreveu milhares de postais para a sua mãe. Chegou mesmo a ilustrar alguns deles. Foram cuidadosamente arquivados. arquivo pessoal

A viagem o levou à Rússia, ao Japão, passando pelo Sudeste Asiático, ao Sri Lanka (então Ceilão), à Austrália, à China e, finalmente, aos EUA. Huber esperava fazer a viagem como representante do governo helvético. O Conselho Federal (n.r.: o conselho de sete ministros que governa o país) não lhe concedeu essa tarefa, mas lhe forneceu cartas de recomendação que repetidamente lhe abriram portas.

Seu neto, Ulrich Huber, me conduz à torre do castelo. Lá, na sala superior, ficava a biblioteca de seu avô. Um andar abaixo, para minha surpresa, ele desenrola um tapete. Por um alçapão no chão, entramos em uma sala escura onde parte do arquivo da família está guardada.

Max Huber escrevia regularmente durante a viagem para sua família. Ele enviou seu diário para casa em partes e o publicou de forma resumida como livro em 1906.

Nele existem também três capítulos analíticos que tratam da situação comercial na Sibéria, das perspectivas de exportação de produtos suíços para a China, do desenvolvimento do Japão em uma monarquia constitucional e da democracia nas colônias britânicas da Austrália.

Ulrich Huber no arquivo da família. Dominik Landwehr/SWI

Eles mostram que ele só avaliou muitas impressões e as colocou em palavras posteriormente.

Max Huber enviou mais do que palavras durante a viagem. Ele manteve um registro de cada documento e objeto que enviava. De volta a Ossingen, seus parentes anotavam meticulosamente o que chegava.

Milhares de cartões postais

Soldados do Exército japonês na Coreia. arquivo pessoal

Max Huber com família em Tóquio. arquivo pessoal

Em novembro de 1900, por exemplo, esses itens incluíam: seis pacotes de fotografias de Yokohama, um pequeno bilhete em papel xilogravura japonês, quatro cartões-postais ilustrados, páginas de diário e doze mapas com vistas de templos, casas de chá e parques. E não parou por aí. No Japão, onde o jovem viajante do mundo se divertiu particularmente, ele também adquiriu esculturas e lanternas de ferro fundido para templos, com quase dois metros de altura.

O mais impressionante, porém, são os cartões-postais que ele endereçou à mãe. “Hoje cheguei a Saigon. A vegetação é bastante tropical. O jardim botânico é magnífico. Um desfile verdadeiramente grandioso. O hotel, no entanto, é bastante modesto. Uma recepção calorosa da família Eberhard, bem como de muitos outros suíços.” “O calor é simplesmente horrível, é como estar em um forno”, diz o cartão datado de 4 de janeiro de 1901. Huber costumava escrever em vários cartões. Às vezes, ele os decorava com seus próprios desenhos.

Max Huber carregava consigo uma câmera Kodak. Ele usava placas de vidro como meio fotográfico. Embora câmeras mais leves com filme em rolo já existissem naquela época, a qualidade dessas imagens deixava a desejar. Ele também adquiriu fotografias ao longo do caminho, que enviava regularmente para casa.

Graças a essa riqueza de material, agora é possível refazer a jornada com grande detalhe. Seu neto Ulrich Huber analisou mais de três mil fotografias e milhares de cartões-postais e os compilou em um documento.

Os postais que Max Hubert próprio ilustrou são particularmente impressionantes. Eis um exemplo de um postal da China, datado de 18 de setembro de 1901. arquivo pessoal

Max Huber viajava principalmente de navio e trem. Ocasionalmente, também usava carruagens puxadas por cavalos. Suas conexões frequentemente resultavam em encontros inusitados como a ocasião em que o diretor do Museu Etnográfico de Irkutsk, Rússia, o levou para uma cerimônia de sacrifício dos buriates, a maior minoria étnica da Sibéria.

Max Huber retratou tradições locais como esse cerimonial. arquivo pessoal

Huber até consegue capturar momentos importantes da cerimônia em filme. Não se sabe como Huber conseguiu isso.

Já existiam campos penais e grandes prisões na Rússia durante a era czarista. Max Huber teve oportunidade de visitar a prisão de Alexandrovsk e até de a fotografar. No seu diário, descreve o local em pormenor. arquivo pessoal

Ele frequentemente tinha dificuldades com os costumes locais. Sobre Cantão, hoje Guangzhou, ele escreveu: “As casas eram limpas, mas os canais sobre os quais as pontes íngremes cruzavam eram puro esgoto. Somavam-se a isso as muitas cozinhas abertas onde frangos e leitões, ou almôndegas e peixes, eram assados em gorduras fétidas. Bebidas coloridas eram oferecidas em barracas pouco convidativas.”

Torre de vigia em Cantão, na China. A fotografia contrasta com as suas impressões no diário: fala de ruelas estreitas e confusas e de fossas malcheirosas entre as casas. arquivo pessoal

Na China, Huber vivia uma situação instável. Pouco antes de sua chegada, a chamada Rebelião dos Boxers, um conflito envolvendo grandes potências ocidentais, havia terminado. Em setembro de 1901, ele relatou criticamente do norte da China: “Tropas europeias e americanas às vezes se abrigavam como vândalos.”

Max Huber pôde desfrutar de todas as comodidades que o dinheiro podia comprar na época, mas viajar ainda era difícil. O calor incomodava Huber, então ele também evitou a Índia e se limitou a uma visita a uma plantação de chá nas terras altas do que era então o Ceilão.

Plantação de chá no Ceilão. A fotografia foi comprada por Max Huber. arquivo pessoal

Seu pai havia solicitado isso porque ele aparentemente possuía ações de um amigo falecido lá. A viagem de trem até as terras altas e o clima agradável e ameno da região valeram o esforço.

Max Huber seguiu uma tendência observada na Suíça desde 1860. Dar a volta ao mundo tornou-se um projeto educacional e de entretenimento para círculos abastados. O fabricante de chocolate Philippe Suchard também realizou uma volta ao mundo em 1873, enquanto o naturalista Johann Rudolf Geigy em 1886 e o fotógrafo de Burgdorf Heinrich Schiffmann em 1897.

Edição: Benjamin von Wyl

Adaptação: DvSperling

Mostrar mais

Mostrar mais Uma mulher à frente da Cruz Vermelha pela primeira vez Este conteúdo foi publicado em Mirjana Spoljaric Egger será a primeira mulher a liderar o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV). Desafios complexos a aguardam. ler mais Uma mulher à frente da Cruz Vermelha pela primeira vez

Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch Mostrar mais: Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch