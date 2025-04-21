Смерть Папы Франциска: вспоминает бывший швейцарский гвардец

Папа Франциск навсегда останется в памяти в образе открытого и простого человека. Keystone

Папа Франциск скончался в понедельник 21 апреля 2025 года на 88-м году жизни. Уже сейчас Дидье Гранжану (Didier Grandjean), бывшему гвардейцу Папской швейцарской гвардии, совершенно ясно: понтификат Франциска стал важной вехой в эволюции Католической церкви, даже если окончательная оценка его духовного наследия будет дана лишь со временем.

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Оливье Пошар В основном я занимаюсь переводом, корректурой и публикацией статей для сайта SWI swissinfo.ch. Также иногда пишу обзоры прессы и собственные статьи о «швейцарских диковинках» - вещах, которые делают Швейцарию уникальной. Получив образование в области истории и религиоведения, я начал свою журналистскую карьеру на Радио Фрибура. После работы в отделе новостей Швейцарского телеграфного агентства в 2000 году я пришёл в SWI swissinfo.ch, где специализировался на федеральной политике и истории. Сейчас занимаюсь переводами, корректурой и подготовкой материалов. Доступно на 2 других языках English en Former Swiss Papal Guard reflects on Pope Francis’ legacy Читать далее Former Swiss Papal Guard reflects on Pope Francis’ legacy

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Папа Франциск навсегда останется в памяти в образе открытого и простого человека. С момента поступления в семинарию у Дидье Гранжана было несколько возможностей лично пообщаться с Понтификом. Как он вспоминает, Франциск умел быть одновременно глубоко духовным и удивительно человечным главой Церкви. Это сочетание особенно проявлялось в его жестах смирения, в готовности к диалогу и в способности обращаться к каждому без барьеров и официальной дистанции.

Дидье Гранжан родом из города Грюйер, кантон Фрибург. Он поступил на службу в Папскую швейцарскую гвардию в 2011 году и оставался в её рядах до 2019 года. Первые два года он нёс службу при Папе Бенедикте XVI, а с 2013 года — при Папе Франциске. Он дослужился до звания вице-капрала и исполнял функции заместителя пресс-секретаря корпуса. Дидье Гранжан неоднократно давал интервью в Швейцарии и за рубежом, делясь личной перспективой участника актуальных церковных событий.

В январе 2023 года он был чтецом на заупокойной мессе по Папе Бенедикту XVI, состоявшейся в Ватикане. Это событие, по признанию самого Гранжана, стало для него глубоким духовным переживанием. В настоящее время он продолжает богословское образование в семинарии епархии Лозанны, Женевы и Фрибурга. Среди особенно запомнившихся ему моментов — визит Папы Франциска в Швейцарию. Это произошло 21 июня 2018 года: самолёт Понтифика приземлился в Женеве, где его встречал тогдашний президент Швейцарской Конфедерации Ален Берсе (Alain Berset).

Этот визит, ставший знаковым для католического сообщества страны, лишь укрепил восприятие Франциска как Папы, стремившегося быть как можно ближе к людям — и не только на уровне риторики. О своём церковном призвании и этих встречах Дидье Гранжан подробно рассказал в интервью Vatican News.

SWI swissinfo.ch. Вы хорошо знали Папу Франциска. Как вы познакомились с ним?

Дидье Гранжан. Я в самом деле знал Папу Франциска относительно хорошо — в том смысле, что я видел его почти каждый день во время своей службы в Ватикане в качестве папского швейцарского гвардейца. После увольнения я поступил в семинарию, и он продолжал сопровождать меня, но уже иным образом. Я видел его ещё несколько раз уже после ухода из Гвардии.

Дидье Гранжану представилось несколько возможностей лично встретится с Папой Франциском. Zvg

SWI swissinfo.ch. Как Папу Франциска воспринимали в Гвардии? Отличалось ли отношение к нему гвардейцев от того, каким они видели его предшественника Бенедикта XVI, при понтификате которого вы также служили?

Дидье Гранжан. Действительно, ситуация тогда изменилась в том смысле, что люди стали гораздо чаще видеть Франциска. Это в основном было связано с тем, что он жил не в Апостольском дворце, а в Доме Святой Марфы — гостинице рядом с базиликой Святого Петра. Франциск легко подходил к охранникам, чтобы перекинуться с ними парой слов, вообще он был человеком, который много шутил. Так что у нас с ним сложились довольно-таки близкие отношения. Часовых, стоявших у его квартиры, он считал «членами своей семьи». По крайней мере, именно так он выражался.

SWI swissinfo.ch. Были ли у него особые отношения со Швейцарией? Или для него это была такая же страна, как и все остальные?

Дидье Гранжан. Думаю, у него были особые отношения со Швейцарией именно по причине существования Гвардии. Каждый год, когда новые гвардейцы приносят присягу, один из членов Федерального совета (швейцарского правительства, прим. ред. рус.), часто президент, всегда встречается с Папой. Швейцария — единственная страна, с представителями которой встречи Папы на высшем уровне происходили практически ежегодно. Папа Франциск также был хорошо знаком с ситуацией в различных швейцарских епархиях — думаю, в том числе и благодаря хорошим отношениям с Гвардией.

Папа Франциск лишь однажды посетил Швейцарию. На фото — встреча с тогдашним президентом Конфедерации Аленом Берсе после приземления приземления в Женеве 21 июня 2018 года. Keystone / Peter Klaunzer

SWI swissinfo.ch. Когда он был избран, его сразу стали воспринимать как Папу «другого типа». Его называли «другом бедных», «миротворцем», «прогрессистом». Подтвердил ли его понтификат все эти ожидания?

Дидье Гранжан. При избрании каждого Папы всегда возникают своего рода карикатуры, как в положительном, так и в отрицательном смысле. В случае с Франциском некоторые характеристики оказались точными — особенно его забота о бедных и очень простая манера поведения. Поначалу его, возможно, воспринимали как некоего «сладкого дедушку», но потом стало ясно, что всё немного сложнее. Он был человеком с сильным характером, способным решительно отстаивать свою позицию. Но когда речь шла о социальных вопросах, становилось очевидно, что он довольно традиционен. Эти два аспекта сосуществовали в его личности. Франциск оказался гораздо сложнее, чем его представляли вначале, и образ его понтификата потом начал меняться.

SWI swissinfo.ch. Когда мы говорим о социальных вопросах, постоянно поднимается тема роли женщин в Церкви. Изменил ли Франциск ситуацию в этой области?

Дидье Гранжан. Да, потому что никогда прежде в Ватикане не было столько женщин на ключевых должностях. Например, недавно он назначил женщину руководительницей servizio civile (этим понятием обозначается управленческий аппарат Государства Ватикан, не относящийся к духовенству и не являющийся частью канонической иерархии, прим. ред. рус.). Он действительно придал женщинам больше значения и дал им больше места. Он также подтвердил необходимость богословского осмысления их роли в Церкви. На последнем Синоде женщины были представлены очень хорошо. Так что позитивная динамика началась, но ясно, что это долгий процесс и что пока рукоположение женщин на повестке дня не стоит.

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SWI swissinfo.ch. Ещё один вопрос, который регулярно поднимается, — это сексуальное насилие в Церкви. Были ли здесь подвижки?

Дидье Гранжан. Здесь также были сделаны шаги вперёд, особенно в области канонического права и его практического применения. Папа Бенедикт XVI во многом заложил основы более строгого подхода (к данной проблематике). Папа Франциск многократно подчёркивал, что такие действия недопустимы. Были созданы комиссии и структуры, следящие за тем, чтобы больше не было сокрытия подобных случаев. В частности, мы убедились в этом на примере дела Аббата Пьера*. Папа сразу же высказался по этому поводу, не скрывая ничего.

*Справка: дело аббата Пьера (в миру Анри Груэ) Дело основателя движения «Эммаус» и одного из самых почитаемых общественных деятелей Франции, получило громкий резонанс в 2024 году, спустя почти два десятилетия после смерти аббата Пьера в 2007-м. В июле 2024 года семь женщин обвинили его в сексуальных домогательствах, якобы имевших место с конца 1970-х до 2005 года. Одна из заявительниц утверждала, что на момент инцидента была несовершеннолетней. Все пострадавшие были связаны с организациями, основанными аббатом, в том числе с движением «Эммаус» и «Фондом Аббата Пьера». После первого публичного обвинения в 2023 году внутри этих структур началось внутреннее расследование, выявившее дополнительные свидетельства неподобающего поведения. Реакция со стороны движения была быстрой: руководство выразило глубокую обеспокоенность, начался сбор дополнительных данных. Конференция епископов Франции заявила, что обвинения «глубоко меняют восприятие человека, известного своей борьбой с бедностью и социальной изоляцией».

SWI swissinfo.ch. Франциск подчёркивал важность мира на земле. Какие выводы можно сделать на этом фоне в условиях всё более нестабильной глобальной ситуации?

Дидье Гранжан. Дипломатия по своей сути должна в определённой степени оставаться скрытой. Живя в Ватикане в то время, я знаю, что, например, в контексте гражданской войны в Колумбии или соглашения между США и Кубой в 2016 году, Ватикан был одной из заинтересованных сторон. Папа Франциск уделял пристальное внимание этим процессам и принимал в них активное участие. Его вклад был крайне важен в поиске решений (застарелых военно-политических конфликтов). Дипломатия Ватикана при Франциске была очень активной, особенно при поддержке государственного секретаря, кардинала Пьетро Паролина (Pietro Parolin), который сам является профессиональным дипломатом.

SWI swissinfo.ch. Если взглянуть в целом: каким будет оставленное (папой Франциском наследие)?

Дидье Гранжан. Чтобы полностью осознать итоги его понтификата потребуется время. В любом случае, мне кажется, подход Папы Франциска к обществам Запада, переживающим процесс дехристианизации, был более открытым, чем у его предшественников. Он также с большим вниманием относился к тому, что происходило в других регионах мира — таких, как Азия и Африка. Думаю, Папа Франциск помог нам мыслить шире, более глобально. Он особенно призывал европейцев проснуться и понять, что, хотя местами ситуация здесь может казаться безнадёжной, нужно смотреть шире и видеть жизненную силу Церкви.

Каковы позиции Католической церкви в Швейцарии?

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Он назначал кардиналов в странах, где их раньше никогда не было. При его понтификате произошло расширение горизонтов Церкви. Это процесс, начавшийся ещё при его предшественниках, но приобретший при нём новый размах. Он также занялся непростыми вопросами, например злоупотреблениями в Церкви и реформой финансов Ватикана. Он был смелым Папой, который ни от чего не уклонялся и действительно придал Церкви новый импульс, пусть даже должно будет пройти довольно продолжительное время, прежде чем этот вывод станет очевидным для всех.

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Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.