Швейцарская почта посвятила марку «туалетному утёнку»
Швейцарская почта представила новую почтовую марку с изображением флакона для чистящего средства WC-Ente («туалетный утёнок»). Тем самым «Почта Швейцарии» хочет воздать должное швейцарскому изобретательству и оригинальным швейцарским идеям, давно ставшим частью повседневной жизни во всем мире.
Если потереть марку, от неё будет исходить характерный цитрусовый аромат чистящего средства. Речь идёт о знаменитом флаконе для уборки туалетов WC-Ente с изогнутым «утиным» горлышком. Такой дизайн был изобретён в 1980 году в Швейцарии Вальтером Дюрингом-Орлобом (Walter Düring-Orlob). Сегодня WC-Ente продаётся по всему миру.
Как отметила «Швейцарская почта», новой памятной маркой она хочет подчеркнуть изобретательский дух страны. Ранее уже выпускались марки с изображением застёжки-липучки, пресса для чеснока, лавинного радиопередатчика BarryvoxВнешняя ссылка и шагающего экскаватора Menzi Muck — всех знаковых швейцарских изобретений.
Кто придумал всё на свете? Швейцарцы!
BarryvoxВнешняя ссылка — индивидуальный лавинный радиопередатчик, созданный в 1960-х годах для того, чтобы было проще искать людей, погребенных под снегом. Его название сочетает имя легендарного сенбернара Барри и латинское слово vox («голос»). Сегодня устройство выпускается фирмой Mammut и считается одним из самых надёжных в мире.
Menzi MuckВнешняя ссылка — «шагающий экскаваторВнешняя ссылка», изобретённый в 1960-х годах инженером Эмменеггером Менци (Emmenegger Menzi). В отличие от обычных гусеничных машин он оснащён регулируемыми колёсно-опорными «лапами», которые можно фиксировать под разными углами. Такая конструкция позволяет работать на крутых альпийских склонах, в руслах рек и в других труднодоступных местах.
Фрибур отметил 100 лет со дня рождения Жана Тэнгли
Название Muck было позаимствовано у сказочного персонажа «Маленький Мук» (Der kleine Muck) из произведения Вильгельма Гауфа. Экскаватор стал символом швейцарской инженерной изобретательности и используется по всему миру. Одновременно были представлены ещё две специальные марки. Одна посвящена художнику и скульптору Жану Тэнгли (Jean Tinguely), которому в этом году исполнилось бы 100 лет.
Почта выпустила маркуВнешняя ссылка с изображением десяти фигур из созданного Тэнгли фонтана Basler FasnachtsbrunnenВнешняя ссылка в Базеле. Фонтан состоит из кинетических фигур, приводимых в движение водой, и стал одной из самых узнаваемых его работ. Другая — вышитая текстильная маркаВнешняя ссылка с изображением голубя мира.
Она выпущена в рамках международной инициативы «Почтовая марка «Голубь мира»», в которой участвуют почтовые администрации разных стран, а также Организация Объединённых Наций и Всемирный почтовый союз со штаб-квартирой в Берне. Для таких марок используется тонкая тканевая основа — шёлк или синтетическое волокно, чтобы изделие оставалось прочным и удобным для наклеивания.
Кратко о Культуре от swissinfo.ch
«Мой кантон — наша Швейцария»: серия марок, отражающая всё разнообразие страны
Краткая история швейцарской почтовой марки
