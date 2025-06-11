Железная дорога Арт-Риги: 150 лет инноваций

В истории швейцарского транспортного сообщения железная дорога Арт-Риги (Arth-Rigi-Bahn, ARB) вот уже 150 лет играет совершенно особенную роль. Keystone-SDA

В истории швейцарского железнодорожного сообщения дорога Арт-Риги (Arth-Rigi-Bahn, ARB) вот уже 150 лет играет совершенно особенную роль. Открытая 4 июня 1875 года, она стала первой железнодорожной линией, расположенной в пределах кантона Швиц (Schwyz).

4 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Arth-Rigi Railway line celebrates 150 years Читать далее Arth-Rigi Railway line celebrates 150 years

Deutsch de Arth-Rigi-Bahn schreibt seit 150 Jahren Schweizer Bahngeschichte Оригинал Читать далее Arth-Rigi-Bahn schreibt seit 150 Jahren Schweizer Bahngeschichte

Показать больше

Показать больше Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку И получайте каждый понедельник наш обзор самых интересных материалов о постсоветском пространстве. Читать далее Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку

В 1907 году она вошла в мировую транспортную историю в качестве первой электрической зубчатой железной дороги с нормальной колеёй. В 1949 году курсирующие по ней поезда считались на тот момент одними из самых технически продвинутых. Через полтора века со дня открытия эта железная дорога может по праву похвастаться непростой, но богатой историей.

С самого своего начала дорога ARBВнешняя ссылка была тесно связана с процессом развития общенациональной сети швейцарских железных дорог. Сегодня её головной офис сегодня находится в городе Гольдау (Goldau), а вовсе не в Арте (Arth), хотя, как можно было бы предположить по названию дороги, все должно было бы быть наоборот.

Однако тут свою роль в конце 19 века сыграло строительство горной железной дороги через перевал Сен-Готард (Gotthardbahn). Изначально в качестве штаб-квартиры транспортной компании ARB был выбран город Оберарт (Oberarth) — потому что именно там планировалось строительство Главного вокзала Сен-Готардской линии. Однако этот проект оказался значительно дороже предполагаемого, и руководство Сен-Готардской линии решило перенести будущий вокзал в Гольдау.

Внешний контент

Это привело в 1878 году к тому, что в юбилейной хронике ARB названо «локальным мятежом»: жители города Арт были возмущены тем, что подключение к дороге европейского значения должен был получить «какой-то там» Гольдау. Чтобы как-то загладить конфликт Федеральный совет (правительство Швейцарии) выплатил обойденному городу компенсацию, а вокзал, с которого начиналась собственно Сен-Готардская линия, получил двойное название — Арт-Гольдау (Arth-Goldau), сохранённое до сих пор. В Гольдау свою штаб-квартиру компания горной железной дороги ARB официально перенесла в 1880 году, так что её нижняя стартовая станция расположена там до сих пор на эстакаде прямо над путями Сен-Готардской линии.

Праздничные мероприятия начались в четверг, 5 июня 2025 года, и продолжались до воскресенья, дня Святой Троицы. Keystone / Urs Flueeler

Уже в 1874 года туристы из Люцерна могли подниматься на гору Риги (Rigi) по железной дороге «Вицнау — Риги» (Vitznau-Rigi-Bahn), а гости из Цюриха и Цуга добирались до вершины Риги, своей, как они ее называли, «домашней горы», по озеру Цугерзее (Zugersee). С открытием линии «Арт-Риги» в 1875 году северный маршрут на эту вершину стал значительно проще: водное сообщение и железная дорога объединились в единый популярный транспортный маршрут.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Королева Виктория и туризм в Швейцарии Этот контент был опубликован на Ровно 150 лет назад королева Виктория отправилась в Швейцарию в пятинедельный отпуск. В Люцерне проходит выставка, посвященная этому визиту. Читать далее Королева Виктория и туризм в Швейцарии

После введения в строй Сен-Готардской линии транспортный поток переориентировался на Гольдау и значение маршрута через Цугерзее снизилось. Тем не менее сегодня этой водный путь переживает настоящий Ренессанс. В начале нынешнего сезона, 13 апреля 2025 года, компания Zugersee Schifffahrt открыла новое судоходное сообщение между Цугом (Zug) и Артом (Arth). Расписание составлено так, чтобы обеспечить удобную пересадку на автобусы и поезда компании ARB, продолжая путь к вершине Риги.

Праздник продолжается

По словам компании, это направление «и сегодня остаётся с туристической точки зрения весьма привлекательным предложением». Праздничные мероприятия начались в четверг, 5 июня 2025 года, и продолжались до воскресенья, дня Святой Троицы. Железная дорога Арт-Гольдау отметила свой юбилей вместе с жителями и гостями региона: в программе были бесплатные поездки, концерты, тематический «блошиный рынок» и различные развлечения.

В воскресенье, 8 июня 2025 года, в рамках юбилейных торжеств по маршруту между станциями Риги-Штаффель (Rigi Staffel) и Риги-Кульм (Rigi Kulm) курсировали ретропоезда под брендом Rigi Bahnen. В программе также был запланирован пролёт около двух десятков исторических самолётов, однако, как сообщил генеральный директор компании Rigi Bahnen Фредерик Фюссених (Frédéric Füssenich), их пролет оказался невозможен из-за неблагоприятных погодных условий. Авиашоу перенесли на 1 августа — день Национального праздника Швейцарии. Именно тогда и состоятся масштабные Rigi Historic XXL-TageВнешняя ссылка — главное летнее событие для поклонников железнодорожной истории и альпийских пейзажей.

Показать больше

Показать больше Кратко о Культуре от swissinfo.ch Интервью, дебаты, события. Швейцарская культура и ее явления в твоем почтовом ящике: на тарелочке с голубой каемочкой. Читать далее Кратко о Культуре от swissinfo.ch

Показать больше

Показать больше «Я услышу, если что-то не сработает» Этот контент был опубликован на Темп невелик, прибор, регистрирующий параметры скоростного режима, ритмично пощелкивает. Поезд зубчатой железной дороги медленно взбирается на высоту 1 800 метров над уровнем моря — на вершину горы Риги, что в Центральной Швейцарии. «Я вас почти не слышу, но зато сразу услышу, если что-то вдруг не сработает», — говорит Мартин Хорат (Martin Horath), не отрывая взгляда от приборной доски. 19 километров в час — такова максимально допустимая скорость при подъеме поезда… Читать далее «Я услышу, если что-то не сработает»