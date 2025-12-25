Рождественская история о магах, ставших царями

Три Волхва приносят младенцу Иисусу драгоценные дары. Миниатюра из Шпайерского Евангелия (Speyerer Evangeliar / Codex Aureus Escorialensis), ок. 1220 года. В средневековой книжной традиции Волхвы ещё не обязательно изображаются как Цари: акцент сделан на акте поклонения и на символическом значении даров — золота, ладана и смирны. Badische Landesbibliothek

Три Волхва являются неотъемлемой частью любого Рождественского вертепа, находясь у истоков множества обычаев и традиций. На историю трёх таинственных гостей Младенца Иисуса стоит обратить особое внимание.

В композиции Рождественских вертепов Три Волхва или Царя — Каспар, Мельхиор и Бальтазар — как правило, следуя библейской хронологии, появляются последними. Следуя за Вифлеемской звездой, они приносят младенцу Иисусу дары — ладан, золото и смирну — и приходят к яслям лишь 6 января, в день, которым в христианской традиции завершается цикл Рождественских праздников.

Первое упоминание волхвов в Библии содержится в Евангелии от Матфея. Именно там говорится о людях с Востока, пришедших поклониться новорождённому «царю Иудейскому»:

«Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорили: где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему».

Евангелие от Матфея 2:1–2

В греческом оригинале используется слово μάγοι — «магой» или «маги». Изначально этим термином обозначали персидских жрецов, которым приписывали способность толковать сны и знамения, а также предсказывать будущее по расположению звёзд.

Мозаика из базилики Сант-Аполлинаре-Нуово (Basilica di Sant’Apollinare Nuovo), Равенна, 6 век. На ней три волхва представлены в характерных «восточных» царских одеждах, что отражает античное представление о персидских и иранских мудрецах-астрологах. Волхвы спешат с дарами в Иерусалим, где, согласно Евангелию от Матфея, они ожидают найти «царя Иудейского». Wikimedia / Ruge

Эта традиция отразилась и в европейских языках, например в итальянском выражении Re Magi или во французском Rois mages («Короли-маги»). Особую роль в формировании образа волхвов сыграли дары, преподнесённые ими Младенцу Иисусу. Происхождение даров также описано в Евангелии от Матфея:

«И, войдя в дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну».

Евангелие от Матфея 2:11

Формирование легендарной традиции начинается в 4 веке нашей эры. Но сразу возникает вопрос о статусе этих персонажей: каким образом маги стали царями? Один из ответов связан именно с дарами. В других библейских текстах золото и ладан упоминаются именно как подношения царского достоинства, что и способствовало восприятию волхвов в качестве царственных особ.

Не менее значимым оказалось и число три. Евангелист Матфей упоминает три дара, и в изобразительной традиции также закрепляется образ трёх дарителей. Однако это число имеет и более глубокое символическое значение: оно отсылает как к христианской Троице, Отцу, Сыну и Святому Духу, так и к христианским добродетелям веры, любви и надежды.

Позднее у Трёх Царей возникают дополнительные символические измерения. Их происхождение, одежда, цвет кожи и возраст начинают интерпретироваться в качестве воплощения трёх известных в то время частей света — Африки, Азии и Европы. К рубежу 15–16 веков в христианской культуре утверждается универсалистское прочтение сюжета: Три Царя представляют всё человечество, а их поклонение символизирует признание Иисуса всем миром.

Алтарный образ «Поклонение Трёх Царей» из приходской церкви Святых Петра и Павла в г. Оберэгери (Pfarrkirche St. Peter und Paul, Oberägeri, кантон Цуг), 1493 год. Старший из Трёх Царей преподносит младенцу Иисусу ларец с золотом; его корона лежит у ног ребёнка. В позднесредневековой традиции Три Царя трактуются в качестве символов трёх частей света — Африки, Азии и Европы. Musée national suisse

В Средние века вокруг образа Трёх Царей формируется не только традиция почитания связанных с ними реликвий — прежде всего мощей, хранящихся Кёльнском Соборе и ставших объектом паломничества, — но и самый широкий круг обычаев, некоторые из которых частично сохранились и до наших дней. К ним относится, например, традиция так называемых «Звёздных певцов».

В день Трёх Царей, 6 января, то есть на праздник Богоявления (Epiphania), дети, преимущественно в католических регионах, ходят от дома к дому, поют церковные песнопения и наносят над входной дверью благословляющую надпись мелом C+M+B, которая отсылает как к именам Царей (Caspar, Melchior, Balthasar), так и к латинской формуле Christus mansionem benedicat — «Христос да благословит сей дом».

«Звёздные певцы» или Sternsinger — участники традиции обхода домов в праздник Богоявления, фото ок. 1975 года. В католической традиции немецкоязычной Швейцарии дети, переодетые в Трёх Царей, в день праздника Богоявления (6 января) ходят от дома к дому, поют песнопения и благословляют жилища. ETH-Bibliothek Zürich

Другой обычай, почти забытый и возрождённый в Швейцарии лишь в 1950-е годы благодаря целенаправленной рекламной кампании объединений пекарей и кондитеров, это пирог Трёх Царей (Dreikönigskuchen; во франкоязычной традиции — Gâteau des rois) со спрятанной внутри пластиковой фигуркой Короля. Кроме того, в упаковке такого пирога часто можно найти и символическую картонную корону. Раньше роль фигурки играла фасолина как символ удачи. Сегодня тот, кто находит у себя фигурку, символически отсылающую к одному из Трёх Царей, становится «королем» или «королевой» дня.

предыдущий следующий В этом филиппинском рождественском вертепе 20 века цари-волхвы изображены в роскошных, богато украшенных одеяниях. Musée national suisse В перуанском рождественском вертепе 1970 года волхвы изображены с удлинёнными шеями — это отсылка к ламе, традиционному южноамериканскому животному и важному символу местной культуры. Musée national suisse Картина 1

Картина 2

Три Царя, как уже упоминалось, занимают своё почетное место в композиции любого Рождественского вертепа, наглядной многофигурной композиции, воспроизводящей сцену Рождества Христова с участием Младенца Иисуса в яслях, Марии, Иосифа, пастухов, ангелов и, в финале, Трёх Царей. В 18 веке вертепы постепенно покидают своды храмов и становятся элементом декора богатых бюргерских домов. Фигурки Трёх Царей почти всегда присутствуют в этих композициях, меняя свой облик в соответствии с модой, художественными вкусами и региональными традициями.

