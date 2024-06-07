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Какой станет швейцарская почта будущего?

Почтовое отделение с гардеробом и выставочным залом — или это будет что-то более традиционное?
Почтовое отделение с гардеробом и выставочным залом — или это будет что-то более традиционное? Keystone / Peter Schneider

На днях госконцерн «Почта Швейцарии» объявил, что к 2028 году он планирует закрыть в общей сложности 170 своих филиалов и отделений. Это означает, что исчезнет каждое пятое ныне существующее почтовое отделение в Швейцарии. Причина: качественное изменение характера поведения и предпочтений клиентов, имевшее место за последние четыре года после пандемии коронавируса.

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Синди Шнеебергер (Cindy Schneeberger), телеканал SRF / портал SWI

Об этом рассказал телеканалу SRFВнешняя ссылка генеральный директор «Почты Швейцарии» Роберто Чирилло (Roberto Cirillo). В будущем «Почта» намерена превратиться в сеть сервисных центров, сосредоточившись на партнерстве и сотрудничестве с банками, страховыми медицинскими кассами, страховыми компаниями общего профиля и государственными органами. «Мы хотим инвестировать там, где с нашей точки зрения и через 10 и 20 лет всё еще будет существовать возможность сохранения нашего присутствия «на местах», — говорит Роберто Чирилло.

Значит ли это, что традиционное почтовое отделение в том виде, в котором мы его знаем, окончательно устарело? «Цифровая революция означает, что почте больше не нужно оказывать многие услуги в филиалах на месте, потому что теперь многое можно делать, не выходя из дома», — говорит в интервью телеканалу SRF эксперт по инновациям Сенем Вики (Senem Wicki) из цюрихской компании Zukunftsbüro Kühne Wicki.

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По её словам, сейчас востребованы простота выполнения основных повседневных операций, скорость их выполнения, доступность, в том числе и ценовая, самых разных сервисных услуг и предложений. В то же время растет потребность в социальных контактах офлайн. Задача теперь состоит в том, чтобы удовлетворить обе потребности: быстро решать разные сервисные проблемы и вопросы, и при этом чувствовать себя комфортно. Именно в этой сфере бывшее «почтовое отделение» имеет шанс не утратить свое значение и в будущем.

Например, почтовые отделения могли бы иметь у себя раздевалки, где клиенты могли бы примерять заказанную одежду. Упаковку, которая больше не нужна, например, картонные коробки, можно было бы перерабатывать прямо на месте. Сенем Вики также могла бы представить себе ситуацию, когда почтовое отделение стало местом, где люди могут встретиться, выпить кофе или даже поработать (функция коворкинга).

Сегодня почта Швейцарии выглядит свосем не так, как 20 лет назад.
Сегодня почта Швейцарии выглядит свосем не так, как 20 лет назад. Keystone / Peter Schneider

То, что звучит как утопия, уже существует на практике в Хельсинки. Там почтовые отделения предлагают возможность воспользоваться не только пунктами выдачи посылок и камерами хранения, но и раздевалками, диванами для кофе-пауз и даже шоурумами для поколения Instagram: там его представители и представительницы могут делать свои «посты» и «сториз». Клиенты имеют возможность избавляться от упаковочного материала прямо в филиале, а у компаний есть пространства для демонстрации своей готовой продукции.

Внешний контент

Самуэль Рутц (Samuel Rutz), старший научный сотрудник и эксперт по вопросам конкуренции либерального фонда Avenir Suisse, критически оценивает возможность внедрения подобных моделей. «Почта Швейцарии — это государственная компания с очень узко определенными полномочиями. Почтовые услуги являются частью пакета государственных общественных услуг. Бизнесом же по продаже одежды вполне могут заниматься и частные компании. Вопрос также состоит в том, какова будет воля законодателей. Не все они с энтузиазмом отнесутся к экспансии почты в области, где она ранее никогда не работала».

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Он не считает, что в ближайшие лет десять «Почта Швейцарии» претерпит какие-либо серьезные изменения. «Почта не может просто закрыть все свои отделения, потому что у нее есть мандат на оказание базовых общественно значимых услуг». Так что же все-таки должна делать почта, а чего ей делать не следует? По словам С. Рутца, это важная тема и дебаты по данному вопросу политикам и общественности еще предстоит провести в будущем.

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