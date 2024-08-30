The Swiss voice in the world since 1935
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Новости
Культура

В 2023 году новорожденных чаще всего называли Миа и Ноа

Миа опередила по популярности Эмму. А имя Ноа сохранило первое место в рейтинге самых популярных имен для мальчиков.
За именем Миа по популярности последовали Эмма и София, а за Ноа – Лиам и Маттео. Об этом сообщило 23 августа 2024 года Федеральное Ведомство статистики страны (BfS).

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Женское имя Миа (Mia) возглавило рейтинг в седьмой раз, уже побывав на высшей ступеньке пьедестала в 2013-м, 2015-м, 2016-м и с 2019-го по 2021-й годы. Мужское имя Ноа (Noah) более десяти лет остается одним из самых популярных в Швейцарии, оно уже возглавляло рейтинг в 2010-2011-м, а также с 2013-го по 2017-й и в 2021-2022-м годах.

Среди других имен Вера (Vera) совершило самый большой скачок среди имен для девочек, поднявшись на 114 мест, а имя Кийян (Kiyan) поднялось на 186 мест в рейтинге популярности имён для мальчиков. Женское имя Теа (Thea) опустилось в рейтинге на 63 позиции, а вот меньше всего повезло имени Максим (Maxime) для мальчиков, оно утратило популярность, опустившись на 68 строчек. В пересчете же на общую численность постоянного населения особых изменений не произошло.

Самыми распространенными именами среди постоянных жителей и жительниц Швейцарии остаются, соответственно, Даниэль и Мария. Список фамилий возглавляют Мюллер, Майер и Шмид. В Швейцарии на данный момент живут 53 170 Мюллеров, они составляют 0,6% населения страны. Фамилию Майер носили 32 657 человек, и 30 332 отзывались на фамилию Шмид.

Во франкоязычной Швейцарии самой популярной остается фамилия да Сильва (её носят 10 287 человек). В Тичино столкнувшись с кем-то на улице, вы, вероятнее всего, встретились с человеком по фамилии Бернаскони (2250 человек). В ретороманской Швейцарии самая частая фамилия Кадуфф (230 человек). Всего, по данным BfS, в Швейцарии встречается более полумиллиона различных фамилий, включая разные варианты их написания.

Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Демография

Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется.

Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Новости

Стало известно, насколько в 2026 году швейцарские фирмы намерены увеличить заработную плату сотрудников.

Рабочее место

В 2026 году компании планируют повысить зарплаты

Читать далее В 2026 году компании планируют повысить зарплаты
Люцернская верфь Shiptec AG построит для транспортной компании BLS Schifffahrt новое пассажирское судно с малой осадкой, предназначенное для навигации по Тунскому озеру.

Заложено новое судно для Тунского озера

Читать далее Заложено новое судно для Тунского озера
Опухолевые клетки способны перепрограммировать соседние здоровые клетки таким образом, что те начинают поддерживать рост опухоли.

Как рак заставляет здоровые клетки работать на себя

Читать далее Как рак заставляет здоровые клетки работать на себя
Гражданское состояние, наличие родительских функций и возраст: ключевые факторы гендерного разрыва в оплате труда в Швейцарии

Замужние женщины получают меньше женатых мужчин

Читать далее Замужние женщины получают меньше женатых мужчин
Кантональный парламент Цюриха в понедельник высказался против признания Палестины в качестве самостоятельно государства.

Парламент Цюриха: «Не давать денег террористам»

Читать далее Парламент Цюриха: «Не давать денег террористам»
В воскресенье жители страны смогут увидеть лунное затмение. Луна войдёт в земную тень и окрасится в медно-красный цвет.

Где и как лучше всего наблюдать лунное затмение в Швейцарии

Читать далее Где и как лучше всего наблюдать лунное затмение в Швейцарии
Власти кантона Вале представили план действий по восстановлению разрушенной оползнем деревни Блаттен (Blatten).

Адаптация к изменению климата

Где будет снова построена деревня Блаттен?

Читать далее Где будет снова построена деревня Блаттен?
Сфера услуг создаёт рабочие места, промышленность их сокращает

Рабочее место

Сфера услуг создаёт рабочие места, промышленность сокращает

Читать далее Сфера услуг создаёт рабочие места, промышленность сокращает
Швейцарская почта представила новую почтовую марку с изображением флакона для чистящего средства WC-Ente («туалетный утёнок»).

История

Швейцарская почта посвятила марку «туалетному утёнку»

Читать далее Швейцарская почта посвятила марку «туалетному утёнку»
С 4 по 7 сентября 2025 года курортный регион Ароза (кантон Граубюнден) вновь станет столицей олдтаймеров.

Культура

В Арозе пройдут парад и гонка машин-олдтаймеров

Читать далее В Арозе пройдут парад и гонка машин-олдтаймеров

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Кабмин Швейцарии планирует запустить в 2026 году национальную систему регистрации данных авиапассажиров.

Данные авиапассажиров будут в Швейцарии использоваться полицией

Читать далее Данные авиапассажиров будут в Швейцарии использоваться полицией
Una parete piena di quotidiani svizzeri.

Этическая дилемма: указывать ли имена и фамилии преступников в новостях

Читать далее Этическая дилемма: указывать ли имена и фамилии преступников в новостях
Знаменитые «Музеи Гуггенхайма» привлекают в наши дни любителей искусства со всего мира.

История рода Гуггенхаймов начинается в глухой швейцарской деревне

Читать далее История рода Гуггенхаймов начинается в глухой швейцарской деревне
People post their votes in a ballot box.

Избиратели и партии не очень любят «нешвейцарские» имена

Читать далее Избиратели и партии не очень любят «нешвейцарские» имена
Zeichnung Gotthardpass, Schweiz

Как Швейцария избавлялась от «незаконных детей»

Читать далее Как Швейцария избавлялась от «незаконных детей»

