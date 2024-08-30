В 2023 году новорожденных чаще всего называли Миа и Ноа

Миа опередила по популярности Эмму. А имя Ноа сохранило первое место в рейтинге самых популярных имен для мальчиков. Keystone-SDA

За именем Миа по популярности последовали Эмма и София, а за Ноа – Лиам и Маттео. Об этом сообщило 23 августа 2024 года Федеральное Ведомство статистики страны (BfS).

2 минут

Женское имя Миа (Mia) возглавило рейтинг в седьмой раз, уже побывав на высшей ступеньке пьедестала в 2013-м, 2015-м, 2016-м и с 2019-го по 2021-й годы. Мужское имя Ноа (Noah) более десяти лет остается одним из самых популярных в Швейцарии, оно уже возглавляло рейтинг в 2010-2011-м, а также с 2013-го по 2017-й и в 2021-2022-м годах.

Среди других имен Вера (Vera) совершило самый большой скачок среди имен для девочек, поднявшись на 114 мест, а имя Кийян (Kiyan) поднялось на 186 мест в рейтинге популярности имён для мальчиков. Женское имя Теа (Thea) опустилось в рейтинге на 63 позиции, а вот меньше всего повезло имени Максим (Maxime) для мальчиков, оно утратило популярность, опустившись на 68 строчек. В пересчете же на общую численность постоянного населения особых изменений не произошло.

Показать больше

Показать больше Демография Двойные фамилии могут вернуться в Швейцарию Этот контент был опубликован на В Швейцарии предлагается снова разрешить брать после заключения брака двойные фамилии. Читать далее Двойные фамилии могут вернуться в Швейцарию

Самыми распространенными именами среди постоянных жителей и жительниц Швейцарии остаются, соответственно, Даниэль и Мария. Список фамилий возглавляют Мюллер, Майер и Шмид. В Швейцарии на данный момент живут 53 170 Мюллеров, они составляют 0,6% населения страны. Фамилию Майер носили 32 657 человек, и 30 332 отзывались на фамилию Шмид.

Во франкоязычной Швейцарии самой популярной остается фамилия да Сильва (её носят 10 287 человек). В Тичино столкнувшись с кем-то на улице, вы, вероятнее всего, встретились с человеком по фамилии Бернаскони (2250 человек). В ретороманской Швейцарии самая частая фамилия Кадуфф (230 человек). Всего, по данным BfS, в Швейцарии встречается более полумиллиона различных фамилий, включая разные варианты их написания.

Показать больше

Показать больше Демография Кратко общественные темы от swissinfo.ch Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется. Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch