Женева, Базель, Санкт-Галлен хотят провести Евровидение в 2025 году

За право провести Евровидение-2025 уже начали конкурировать три швейцарских города. Хотеть, однако, это одно, а быть в состоянии — это совсем иное. KEYSTONE/KEYSTONE/GAETAN BALLY

Женева, Базель, Санкт-Галлен: все они хотят провести Евровидение-2025, возможность провести конкурс «рассматривает» и Берн. Хотеть, однако, это одно, быть в состоянии — совсем иное. Кто победит? Времени ведь не так много!

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Женева, Базель, Санкт-Галлен: все хотят провести Евровидение-2025, возможность провести конкурс «рассматривает» и Берн. Хотеть, однако, это одно, быть в состоянии — совсем иное. Кто победит? Времени ведь не так много!

О чём идет речь

После победы Немо на конкурсе Евровидение (ESC) в Мальмё за право провести Евровидение-2025 уже начали, по информации телеканала SRFВнешняя ссылка, конкурировать три швейцарских города: Женева, Базель и Санкт-Галлен. По словам гендиректора общественной (негосударственной) телерадиокомпании SRG SSR Жиля Маршана, эти города очень быстро учуяли «прекрасную творческую и туристическую возможность показать миру, что такое Швейцария». Хотеть, однако, это одно, быть в состоянии — совсем иное. Кто победит? Времени ведь впереди не так много!

Критерии

По словам официального представителя медиахолдинга SRG Эди Эстерманна (Edi Estermann) для получения права проведения Евровидения-2025 (ESC) кандидатам придется выполнить множество условий, включая наличие вместительного концертного зала, достаточного количества мест для проживания в гостиницах и развитую сферу общественного питания. Эти условия, очевидно, заметно ограничат круг участников тендера всего несколькими городами. Оперативность подачи заявки также имеет большое значение, потому что, по словам Эстерманна, терять время нельзя.

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Масштабы

«Этот конкурс по масштабам сравним с Чемпионатом Европы по футболу, и даже почти что с Олимпийскими играми». Таково мнение Эди Эстерманна. Эксперт по туризму Флориан Эггли (Florian Eggli) из Люцернской Высшей школы прикладных наук (Hochschule Luzern), говорит, что речь идет не столько о туристах, сколько об имидже Швейцарии. «Это крупное событие с огромным влиянием на мировую медийную составляющую, существенно укрепляющее и улучшающее имидж места проведения конкурса». По его мнению, наилучшие шансы есть у Цюриха, Базеля и Женевы, городов, у которых уже есть вся базовая инфраструктура и где сконцентрированы плотные сети международных связей.

Кандидат Женева

Женева стала первым швейцарским городом, уже подавшим заявку на проведение конкурса Евровидение-2025. Компания, управляющая концертным и выставочным комплексом Palexpo и власти Женевы уже несколько недель работают над организацией этого мероприятия в городе Кальвина. Комплекс Palexpo Geneva предлагает пространство в 32 000 квадратных метров для почти 15 000 зрителей. Кроме того, именно в Женеве в 1925 году был основан Международный Радиовещательный Союз (International Broadcasting Union IBU), предшественник нынешнего Европейского вещательного союза (EBU, основан в 1950 году).

Берн тоже «рассматривает» возможность проведения Евровидения После победы Nemo на Евровидении, казалось бы, логично было бы организовать конкурс в Биле/Бьене или в Берне, то есть в родном для него регионе. Однако, по словам мэра Берна Алека фон Граффенрида, мяч сейчас находится на половине поля медиахолдинга SRG, решать будет он. Кроме того, весной 2025 года у Берна и так будет много хлопот в связи с хоккейным национальным «плей-офф», весенней выставкой достижений народного хозяйства BEA и Чемпионатом Европы по футболу среди женщин. Календарь мероприятий города Берн (политический центр, но вовсе НЕ столица Швейцарии) уже забит под завязку. Об этом А. фон Граффенрид сообщил в воскресенье 12 мая 2024 года, отвечая на запрос информационного агентства Keystone-SDA. По его словам, однако, власти города никакого окончательного решения ещё не приняли, поэтому город будет рассматривать эту опцию вместе с родным городом Немо, Билем, с организатором выставок компанией Bernexpo, хоккейным клубом SCB и компанией туристического маркетинга Bern Welcome.

Кандидат Базель

«Базель готов»! Об этом кантон Базель-городской уже заявил в ответ на запрос новостного агентства Keystone-SDA. В субботу 11 мая 2024 года за Немо болел буквально весь Базель, и город был невероятно рад его победе. «Было бы завидно и почетно, если бы Базель смог принять следующий раунд этого мега-популярного во всем мире певческого конкурса», — указал представитель правительства кантона Базель-городской Марко Грайнер (Marco Greiner). Конрадин Крамер (Conradin Cramer), президент кантонального правительства, приводит в пользу Базеля три аргумента: прекрасная инфраструктура, транспортная доступность и традиции гостеприимства.

Кандидат Санкт-Галлен

Кристин Болт (Christine Bolt), глава OLMA, влиятельной «Сельскохозяйственной выставки Восточной Швейцарии», непременно хотела бы привезти Евровидение (ESC) в Санкт-Галлен. «Теперь мы по-настоящему востребованы», — написала она в воскресенье на деловой платформе Linkedin. По ее мнению, новый конгресс-центр Olma, который был торжественно открыт в начале марта 2024 года, станет идеальным местом для проведения конкурса. Зал вместительный, он сможет расположить под своей крышей 12 000 человек.

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А что собственно «небинарный город» Биль/Бьен?

Спустя несколько часов после своей победы Немо высказался за то, чтобы провести ESC-2025 его родном городе. Однако в то же время он сам признал, что, скорее всего, там не будет достаточного количества мест в гостиницах для всех участников и гостей. Как бы там ни было, Биль, по словам министра культуры города Гленды Гонцалес (Glenda Gonzales), намерен устроить Немо исключительны по пышности приём.

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